من هو الشيخ هلال بن سلطان الحوسني؟.. السلطنة تودع رمزا من رموز النهضة العمانية

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وطن – شيّعت سلطنة عمان ببالغ الحزن والأسى، أمس السبت، أحد أبرز رجالاتها، الشيخ “هلال بن سلطان بن سيف الحوسني”، إلى مثواه الأخير عن عمر يناهز 85 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

استقبلت عائلة الفقيد وأصدقاؤه التعازي من عموم المواطنين ومن السلطات العمانية وحتى من الدول الصديقة للسلطنة، الأمر الذي يُبرهن المكانة المرموقة التي كان يحظي بها الشيخ هـلال بن سلطان الحوسني في السلطنة.

وهي في الواقع، حياة عاش خلالها الراحل طيلة 4 عقود تجارب مهنية كثيرة تراوحت من الدور الكبير الذي لعبه في المرور ببعض مناطق البلاد إلى برّ الأمان بُعيد “ثورة ظفار”، وصولا إلى تبوئه مناصب مرموقة في صلب مؤسسات السلطنة الحديثة.

الشيخ هـلال بن سلطان الحوسني وثورة ظفار

خلال “ثورة ظفار” الشيوعية في السلطنة (امتدت من 1962 إلى 1975)، تعرّض جنوب البلاد لاضطرابات كثيرة وصلت حدّ النزاع المسلح بين الحكومة والمسلحين في تلك المناطق.

باسمي ونيابة عن عائلتي، ⁦أشكركم⁩ فرداً فرداً ⁦على⁩ ⁦تعازيكم⁩ ودعمكم لنا في هذا المصاب الجلل، وقد عجزت كلماتي عن التعبير بما في خاطري من احترام وتقدير لكل من شاركنا في العزاء من كل ارجاء الوطن والخليج وسائر دول العالم #هلال_بن_سلطان_الحوسني pic.twitter.com/PzQhjkYfyP — أسعد بن سالم بن سلطان الحوسني (@AsadAlHosni1) July 9, 2023

وفي خضم تلك الأحداث المؤسفة والدامية من تاريخ السلطنة، فُرضت قيود على إقليم ظفار لأسباب عديدة، أولها التضييق على المتمردين ودفعهم لتسليم السلاح والعودة إلى رشدهم في علاقة بتعاملهم مع الحكومة في مسقط، قبل أن يقوم أهل المنطقة بتسليم سلاحهم لحكومة مسقط وبالتالي إعلان اخماد الثورة الداخلية بحلول عام1975.

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في تلك السنوات القاسية من المناوشات بين المتمردين والحكومة في مسقط، كان حضور المؤسسات العمومية في ظفار أمراً غاية في الحساسة، بسبب الحصار ومشاعر العداء بين الطرفين، الأمر الذي استدعى تعيين شخصيات حليمة وذات حكم رشيد وقدرة على الخروج من أحلك الأزمات، وهو بالفعل ما اتسمت به شخصية الشيخ الراحل هلال بن سلطان الحوسني.

حيث لفت الناشط “عادل بن مبروك الرواس” في منشور على تويتر، إلى ما ذُكر أعلاه وقال في شهادته على الشيخ: “رغم القيود المفروضة على ظفار بعد قيام الثورة.. إلا أنه كان حليما ومراعيا للمواطن بحكم عمله مسؤولا عن الأحوال المدنيه”.

رغم

القيود المفروضه على ظفار

بعد قيام الثوره..إلا أنه كان حليما ومراعيا للمواطن بحكم عمله مسؤولا عن الأحوال المدنيه..تولى بعد النهضه المباركه عددا من المسؤوليات..كانت النزاهه والإخلاص لعمان لاتفارقه..التعازي الصادقه لأسرة المرحوم بإذن الله الشيخ هلال بن سلطان الحوسني..رحمه الله🤲 pic.twitter.com/GZVGSjnehg — عادل بن مبروك الرواس (@adil_m_alrawas) July 8, 2023

وتابع “تولى بعد النهضة المباركة عددا من المسؤوليات..كانت النزاهة والإخلاص لعمان لا تفارقه..التعازي الصادقة لأسرة المرحوم بإذن الله الشيخ هلال بن سلطان الحوسني..رحمه الله”.

الشيخ هلال بن سلطان الحوسني والسلطان قابوس

الشيخ الراحل هو شخصية عُمانية معروفة وقد شغل العديد من المناصب الحكومية خلال حياته، وكان له دور كبير في تطوير بعض المشاريع الحكومية في سلطنة عُمان.

ببالغ الحزن تلقينا خبر وفاة الشيخ هلال بن سلطان الحوسني من مشائخ عُمان الاجلاء. صادق التعازي والمواساة لكل اخواني واصدقأئي الاعزاء المشايخ أبناء الشيخ ولاسرته وعموم قبيلة الحواسنة. الله يغفر له ويسكنه فسيح جناته. وإنا لله وإنا إليه راجعون. pic.twitter.com/JZxpLqdX7T — Dr/AHMED BATAMIRA (@AHMEDBATAMIRA) July 8, 2023

فقد ولد الشيخ هلال بن سلطان بن سيف الحوسني في محافظة نزوى بسلطنة عُمان، وكان يعتبر واحدًا من أبرز رجال الدولة في السلطنة، حيث شغل العديد من المناصب الحكومية المهمة.

بدأ الشيخ هلال حياته المهنية كوالي في محافظة نزوى، ومن ثم عُين واليًا للمحافظة في عام 1971، وفيما بعد شغل منصب وكيل شؤون الأراضي بوزارة شؤون الأراضي والبلديات، وكان أيضًا وكيل بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

ويُعرف الشيخ هلال بن سلطان بن سيف الحوسني بدوره الكبير في تأسيس مستشفى نزوى، والذي يعد أحد أهم المستشفيات في السلطنة، وقد أسهم الشيخ هلال بشكل كبير في إنشاء هذا المستشفى وتطويره.

،، رحم الله الشيخ هلال بن سلطان الحوسني، عرفته عن قرب بداية التسعينات خلال عملي بوزارة العدل والاوقاف والشؤون الاسلاميه ، رحب الصدر وكموظف مبتدي في تلك الفتره كانت توجيهاته ونصائحه خارطة طريق.

الله يرحمه ويغفر له ويلهم أهله الصبر والسلوان، وان لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/BR8SPadCRg — يحيى الندابي (@AlnadabiYahya) July 8, 2023

نائب رئيس شرطة دبي ينعاه

ونعى الإمارتي ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، الشيخ، وقال على تويتر “رحم الله الشيخ هلال بن سلطان الحوسني رحمة واسعة وأسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وألهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان و إنا لله وإنا إليه راجعون”.

رحم الله الشيخ هلال بن سلطان الحوسني رحمة واسعة وأسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وألهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان

و إنا لله وإنا إليه راجعون . — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 9, 2023

وعبّر خلفان خلال تقديمه واجب العزاء، أمس السبت، في مجلس عزاء أهل الفقيد، بمنطقة الهجاري بولاية الخابورة بسلطنة عمان، عن خالص تعازيه لأسرة الشيخ الراحل، وذويه الكرام سائلا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يسكنه فسيح جناته..إنا لله وإنا اليه راجعون.