مغربي يُسقط العراقي حارق المصحف سلوان موميكا أرضاً بضربة واحدة.. فيديو متداول

- Advertisement -

وطن – تداولت صفحات على موقع تويتر، مقطع فيديو يزعم مهاجمة شاب مغربي للناشط الع شخصه بعد حرقه المصحف يوم عيد الأضحى الماضيراقي حارق المصحف في السويد، سلوان موميكا. وشارك كثيرون هذا الفيديو الذي يظهر الشاب المغربي المزعوم وهو يُسقط موميكا أرضاً بضربة واحدة.

ولم يتسنّ لـ “وطن” التأكد بشكل مستقل من صحة الفيديو المتداول، ناهيك عن مكان وتاريخ تصويره.

ويأتي انتشار هذا المقطع، بعد أيام من إقدام الناشط العراقي سلوان موميكا، على حرق نسخة من المصحف في السويد، مستفزاً بذلك الكثيرين حول العالم من معتنقي الدين الإسلامي.

https://twitter.com/dictatorhunt/status/1677775397398908928?s=20

سلوان موميكا مرعوب بعد حرق المصحف

كما تحركت الديبلوماسية العراقية بطلب رسمي لنظيرتها السويدية بتسليم سلوان موميكا من أجل إحالته إلى العدالة العراقية، بسبب ما وُصف على نطاق واسع بأنه اعتداء على المقدسات ومعتقدات الآخرين.

وكان موميكا قد ظهر في بثّ مباشر على حسابه في تطبيق “تيك توك” وهو يتسغيث السلطات السويدية بسبب ماوصفها بـ “التهديدات الدولية” التي طالت شخصه بعد حرقه المصحف يوم عيد الأضحى الماضي، 28 يونيو.

قال الله تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين.

المدعو سلوان موميكا الذي أحرق المصحف في السويد خائف ويرتجف على الهواء مباشرة أثناء البث المباشر! pic.twitter.com/K8FwS0Dteg — شؤون إسلامية (@Shuounislamiya) July 2, 2023

- Advertisement -

وبدت ملامح الرعب والخوف بارزة على موميكا في البث المباشر، حيث أوكل مسؤولية حماية سلامته الجسدية من أي اعتداء إلى السلطات السويدية، حيث يقيم هناك منذ سنوات.