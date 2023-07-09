الأحد, يوليو 9, 2023
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مغربي يُسقط العراقي حارق المصحف سلوان موميكا أرضاً بضربة واحدة.. فيديو متداول

العراقي حارق المصحف سلوان موميكا كان قد ظهر في بثّ مباشر على حسابه في تطبيق "تيك توك" وهو يتسغيث بالسلطات السويدية بسبب ماوصفها بـ "التهديدات الدولية" التي طالت

كتب فهمي الورغمي
شاب يضرب سلوان موميكا
شاب مغربي يضرب سلوان موميكا
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وطن – تداولت صفحات على موقع تويتر، مقطع فيديو يزعم مهاجمة شاب مغربي للناشط الع شخصه بعد حرقه المصحف يوم عيد الأضحى الماضيراقي حارق المصحف في السويد، سلوان موميكا. وشارك كثيرون هذا الفيديو الذي يظهر الشاب المغربي المزعوم وهو يُسقط موميكا أرضاً بضربة واحدة.

ولم يتسنّ لـ “وطن” التأكد بشكل مستقل من صحة الفيديو المتداول، ناهيك عن مكان وتاريخ تصويره.

ويأتي انتشار هذا المقطع، بعد أيام من إقدام الناشط العراقي سلوان موميكا، على حرق نسخة من المصحف في السويد، مستفزاً بذلك الكثيرين حول العالم من معتنقي الدين الإسلامي.

https://twitter.com/dictatorhunt/status/1677775397398908928?s=20

سلوان موميكا مرعوب بعد حرق المصحف

كما تحركت الديبلوماسية العراقية بطلب رسمي لنظيرتها السويدية بتسليم  سلوان موميكا من أجل إحالته إلى العدالة العراقية، بسبب ما وُصف على نطاق واسع بأنه اعتداء على المقدسات ومعتقدات الآخرين.

وكان موميكا قد ظهر في بثّ مباشر على حسابه في تطبيق “تيك توك” وهو يتسغيث السلطات السويدية بسبب ماوصفها بـ “التهديدات الدولية” التي طالت شخصه بعد حرقه المصحف يوم عيد الأضحى الماضي، 28 يونيو.

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وبدت ملامح الرعب والخوف بارزة على موميكا في البث المباشر، حيث أوكل مسؤولية حماية سلامته الجسدية من أي اعتداء إلى السلطات السويدية، حيث يقيم هناك منذ سنوات.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن

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