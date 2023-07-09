معلومة سرية عن زوجة مارك زوكربيرغ كشفها إيلون ماسك لإحراج خصمه

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وطن – يواصل عملاقا التكنولوجيا الأكبر في الساحة، إيلون ماسك، رئيس تويتر، ومارك زوكربيرج، رئيس ميتا، إثارة الجدل والمناكفات بينهما بعد أن أطلق الثاني تطبيقه الجديد ثريدز الذي اعتبر منافساً قوياً لتويتر.

وفاجأ رجل الأعمال الأمريكي رئيس شركة “تسلا” إيلون ماسك، مؤسس شركة “ميتا” مارك زوكربيرغ، بتغريدة عن زوجته حملت سمة الاستخفاف.

ماسك ينشر تغريدة عن زوجة مارك زوكربيرغ

وقال في تغريدة على حسابه في موقعه “تويتر” الذي يتابعه ١٤٧٫٣ مليون شخص: “زوكربيرغ زوجتك تقود سيارة تسلا، ربما تعرف بذلك وربما لا، ولكن من المؤكد أنني أعلم ذلك جيدا”.

Zuck, your wife drives a Tesla. You may or may not know that, but I do. — Elon Musk (Parody) (@ElonMuskAOC) July 9, 2023

وكان ماسك وصف مارك زوكربيرغ بأنه “ثعبان”، واتهمه بالسرقة الأدبية، وقال إن الصراع بينهما قد أصبح شخصيا بعد إطلاق تطبيق Threads المشابه لتويتر.

وكتب “ماسك” على حسابه الرسمى على موقع تويتر، مهاجمًا مارك زوكربيرج رئيس شركة ميتا: “لقد أنفقت 44 مليار دولار لهذا التطبيق -قاصدًا تويتر- والآن قرر Lizard boy “فتى يشبه السحلية” فقط الضغط على النسخ واللصق”.

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وأضاف “ماسك”، متوعدًا “زوكربيرج”:”انه نزلع شخصى، أراك في القفص، زوك”.

منافسة بين المليارديرين الرائدين

وفي 6 يوليو ، أطلقت ميتا تطبيق Thread، وأعلن مارك زوكربيرغ أنه بعد أقل من 20 ساعة من إطلاق الشبكة الاجتماعية، وصل عدد المسجلين هنا إلى 30 مليونًا.

وهي خطوة من شأنها أن تشعل مزيدًا من المنافسة بين المليارديرين الرائدين في مجال التكنولوجيا.

وقال مستشار وسائل التواصل الاجتماعي ومحلل الصناعة مات نافارا في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن تطبيق Threads هو “أول تهديد موثوق به” لتويتر.