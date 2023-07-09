الأحد, يوليو 9, 2023
الرئيسيةالهدهدمعلومة سرية عن زوجة مارك زوكربيرغ كشفها إيلون ماسك لإحراج خصمه
الهدهد

معلومة سرية عن زوجة مارك زوكربيرغ كشفها إيلون ماسك لإحراج خصمه

إيلون ماسك يكشف عن معلومة مثيرة للجدل في حربه ضد مارك زوكربيرغ

كتب خالد الأحمد
مارك زوكربيرغ وإيلون ماسك
مارك زوكربيرغ وإيلون ماسك
- Advertisement -

وطن – يواصل عملاقا التكنولوجيا الأكبر في الساحة، إيلون ماسك، رئيس تويتر، ومارك زوكربيرج، رئيس ميتا، إثارة الجدل والمناكفات بينهما بعد أن أطلق الثاني تطبيقه الجديد ثريدز الذي اعتبر منافساً قوياً لتويتر.

وفاجأ رجل الأعمال الأمريكي رئيس شركة “تسلا” إيلون ماسك، مؤسس شركة “ميتا” مارك زوكربيرغ، بتغريدة عن زوجته حملت سمة الاستخفاف.

ماسك ينشر تغريدة عن زوجة مارك زوكربيرغ

وقال في تغريدة على حسابه في موقعه “تويتر” الذي يتابعه ١٤٧٫٣ مليون شخص: “زوكربيرغ زوجتك تقود سيارة تسلا، ربما تعرف بذلك وربما لا، ولكن من المؤكد أنني أعلم ذلك جيدا”.

وكان ماسك وصف مارك زوكربيرغ بأنه “ثعبان”، واتهمه بالسرقة الأدبية، وقال إن الصراع بينهما قد أصبح شخصيا بعد إطلاق تطبيق Threads المشابه لتويتر.

وكتب “ماسك” على حسابه الرسمى على موقع تويتر، مهاجمًا مارك زوكربيرج رئيس شركة ميتا: “لقد أنفقت 44 مليار دولار لهذا التطبيق -قاصدًا تويتر- والآن قرر Lizard boy “فتى يشبه السحلية” فقط الضغط على النسخ واللصق”.

- Advertisement -

وأضاف “ماسك”، متوعدًا “زوكربيرج”:”انه نزلع شخصى، أراك في القفص، زوك”.

منافسة بين المليارديرين الرائدين

وفي 6 يوليو ، أطلقت ميتا تطبيق Thread، وأعلن مارك زوكربيرغ أنه بعد أقل من 20 ساعة من إطلاق الشبكة الاجتماعية، وصل عدد المسجلين هنا إلى 30 مليونًا.

تطبيق ثريدز
ميتا تطلق تطبيق Thread

وهي خطوة من شأنها أن تشعل مزيدًا من المنافسة بين المليارديرين الرائدين في مجال التكنولوجيا.

وقال مستشار وسائل التواصل الاجتماعي ومحلل الصناعة مات نافارا في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن تطبيق Threads هو “أول تهديد موثوق به” لتويتر.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

ثريدز ليس الوحيد..ما هي التطبيقات الأخرى التي نافست تويتر؟

الهدهد

ثريدز Threads يطير بثروة مارك زوكربيرغ .. وإيلون ماسك يندب حظه!

حياتنا

ثريدز.. شرح مبسط بالفيديو لطريقة استخدامه وإنشاء حساب عليه

تقارير

إقبال جنوني على “ثريدز” وشاكيرا وجنيفر لوبيز بالمقدمة.. هل يكتب نهاية تويتر؟

حياتنا

ثريدز…شركة ميتا تطلق رسميا تطبيقها الجديد المنافس لتويتر

حياتنا

إيلون ماسك يفاجئ مستخدمي تويتر بـ3 قوانين جديدة .. تعرفوا عليها

الهدهد

إيلون ماسك لن يتراجع.. هكذا يتدرب على قتاله المفترض مع مالك فيسبوك في قفص! (شاهد)

حياتنا

استعدادا لمواجهة ماسك..فيديو لزوكربيرغ مستعرضا مهاراته في الجوجيتسو يجتاج مواقع التواصل (شاهد)

الهدهد

“لا تثق بأحد” وصور ساخرة .. هكذا علق إيلون ماسك على تمرد فاغنر في روسيا

الهدهد

إيلون ماسك وعلاقته بالغواصة المفقودة.. هذا ما حدث قبل أيام من الرحلة المشؤومة

حياتنا

إيلون ماسك يدعو مارك زوكربيرغ لتحدٍّ في حلبة المصارعة!

الهدهد

شقيقة إيلون ماسك: يفترضون أن أخي يدفع عني كل شيء ويفرضون علي رسوماً مضاعفة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

“أتاتورك أكبر”.. اعتقال تركي يصلي لأتاتورك ويستهزئ بالصلاة والذات الإلهية

زوجة زيدان بـ”بكيني” مثير في البحر! (شاهد)

لماذا يزور الأمريكيون هذا البلد حاليا بأرقام قياسية؟.. تعرف على السر

نجوى كرم تغازل الملك محمد السادس بوصلة رقص وموال باسمه (فيديو)

فن نادر ودقة مذهلة.. هدية مصممة عمانية للسلطان هيثم تُبهر العمانيين

لسبب مُخجل.. تونسي حاول الانتحار عاريا بهذه الطريقة ثم تراجع فجأة (شاهد)

من هو الشيخ هلال بن سلطان الحوسني؟.. السلطنة تودع رمزا من رموز النهضة العمانية

إله هندوسي على الكعبة في أغنية هندوسية تحرض ضد المسلمين (فيديو)

“ما عليك سوى المشي” .. وظيفة الأحلام براتب 10 آلاف دولار بـ5 شروط فقط

لماذا يجب عليك تجنب الماء بعد تناول البطيخ؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC