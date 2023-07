معلومة سرية عن زوجة مارك زوكربيرغ كشفها إيلون ماسك لإحراج خصمه

- Advertisement -

وطن – يواصل عملاقا التكنولوجيا الأكبر في الساحة، إيلون ماسك، رئيس تويتر، ومارك زوكربيرج، رئيس ميتا، إثارة الجدل والمناكفات بينهما بعد أن أطلق الثاني تطبيقه الجديد ثريدز الذي اعتبر منافساً قوياً لتويتر.

وفاجأ رجل الأعمال الأمريكي رئيس شركة “تسلا” إيلون ماسك، مؤسس شركة “ميتا” مارك زوكربيرغ، بتغريدة عن زوجته حملت سمة الاستخفاف.

وقال في تغريدة على حسابه في موقعه “تويتر” الذي يتابعه ١٤٧٫٣ مليون شخص: “زوكربيرغ زوجتك تقود سيارة تسلا، ربما تعرف بذلك وربما لا، ولكن من المؤكد أنني أعلم ذلك جيدا”.

Zuck, your wife drives a Tesla.

You may or may not know that, but I do.

— Elon Musk (Parody) (@ElonMuskAOC) July 9, 2023