ماذا تفعل مريم حسين داخل حلبة مصارعة الثيران؟ (فيديو)

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وطن– خاضت الفنانة المغربية مريم حسين، مغامرة جديدة من مغامراتها الغريبة، وهذه المرة مع الثيران.

نشرت مريم حسين مقاطع عبر خاصية القصص المصورة على “انستجرام“، كشفت فيها كيف قضت عطلتها الأسبوعية.

مصارعة الثيران

حيث حضرت مريم حسين مصارعة ثيران، وسط دهشة جمهورها الذي تفاجأ بميولها وهواياتها.

وتعتبر مصارعة الثيران بمثابة تقليد شعبي، يمتد عمره إلى أكثر من نصف قرن، في مدينة الفجيرة بالإمارات.

ومصارعة الثيران في الإمارات ليست مواجهة تستمر حتى الموت كما في إسبانيا والبرتغال.

حيث يفوز في المسابقة، الثور الذي يجبر خصمه على الهروب أو مغادرة الساحة.

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وإذا ناضل الثوران وتصارعا، فتنتهي النتيجة بالتعادل.

أفعى خطيرة

وسبق أن خاضت مريم حسين مغامرة خطيرة حين ظهرت في صورة وهي تمسك ثعباناً أصفر عملاقاً من نوع الأناكوندا الصفراء، وهو ثاني أكبر الثعابين في العالم.

كما قررت مريم تجربة مغامرة القيادة في صحراء دبي، برفقة أحد المشاهير في دبي.

مغامرة الصحراء

لكن سيارة مريم حسين خذلتها، وعلقت في رمال الصحراء، لتنزل الفنانة المغربية وتحاول أن تدفعها بيدها.

وقام المشهور ابراهيم أسعد بربط سيارته بسيارة مريم حسين، وخلّصها من الأزمة، وسط سعادة الأخيرة واحتفائها.

ونشر ابراهيم لحظة إنقاذه لمريم حسين، مرفقاً المقطع بتعليق ساخر قال فيه: “حين تذهب النساء إلى الصحراء”