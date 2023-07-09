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لماذا يزور الأمريكيون هذا البلد حاليا بأرقام قياسية؟.. تعرف على السر

البرتغال تجذب الأمريكيين بأرقام قياسية: الأسباب والمزايا

كتب فهمي الورغمي
السفر إلى البرتغال
البرتغال اليوم مركز جذب رئيسي و شهير للرحالة الرقميين
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وطن – وفقًا لرويترز، سجلت البرتغال رقمًا قياسيًا جديدًا للزوار في، مايو من عام 2023، مع وصول أكثر من 1.7 مليون سائح. في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023، شهدت البرتغال 6.4 مليون زائر مقارنة بـ 5.7 مليون زائر في نفس الفترة من عام 2019.

تسير البلاد على الطريق الصحيح لاستقبال رقم قياسي من الزائرين هذا العام، وبعد السياح البريطانيين، ثمّ الأمريكيين أكثر الجنسيات شيوعًا التي تزور البرتغال، يليهم الفرنسيون.

فلماذا يتدفق الأمريكيون على البرتغال بأرقام قياسية؟

في هذا المقال المُـترجم عن موقع “traveloffpath“، نُقدم لكم 4 أسباب تُفسّر تمتع البرتغال بشعبية كبيرة في الوقت الحالي:

1. تكلفة منخفضة

رغم وجودها ضمن حدود الاتحاد الأووربي، تظل البرتغال الوجهة الأقل تكلفة في أوروبا الغربية. فهي على قدم المساواة مع كرواتيا وسلوفاكيا من حيث التكاليف، وسيجد الزوار أن كل شيء من الفنادق إلى الطعام إلى النقل أرخص في البرتغال منه في أي مكان آخر في أوروبا الغربية.

على الرغم من ارتفاع التكاليف في السنوات الأخيرة بسبب تدفق السياح والمغتربين، لا تزال البرتغال وجهة ملائمة للميزانية حيث يمكنك تجربة الكثير مقابل القليل جدًا من المال.

السياحة في البرتغال
تظل البرتغال الوجهة الأقل تكلفة في أوروبا الغربية

ستذهب أموالك في البرتغال إلى أبعد من ذلك بكثير في إسبانيا أو فرنسا أو المملكة المتحدة المجاورة.

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2. الشواطئ الجميلة

تعد شواطئها واحدة من أكبر مناطق الجذب في البرتغال. في جنوب البرتغال، تشتهر منطقة الغارف بوجود بعض من أكثر الشواطئ روعة في أوروبا.

شواطئ البرتغال
تحوي البرتغال على أكثر الشواطئ روعة في أوروبا

قرى الصيد المطلية باللون الأبيض، والشواطئ والخلجان الرملية، والنتوءات الصخرية الدرامية هي رمز للغارف. تشكل مدن مثل لاغوس وفارو قاعدة رائعة لاستكشاف المنطقة.

هناك أيضًا شواطئ ممتازة لركوب الأمواج بالقرب من لشبونة، بما في ذلك Ericeira و Peniche، حيث يمكنك ركوب بعض الأمواج الرائعة (وتلقي دروس في ركوب الأمواج إذا كنت لا تزال مبتدئًا).

3. المدن الكبرى

من أبرز معالم البرتغال مدنها. لا يمكن تفويت العاصمة لشبونة. تشتهر لشبونة بهندستها المعمارية الجميلة والملونة وشوارعها الجبلية وطعامها اللذيذ وتاريخها العريق، وهي واحدة من أفضل العواصم في أوروبا.

لشبونة
شتهر لشبونة بهندستها المعمارية الجميلة والملونة وشوارعها الجبلية

كما تستحق بورتو، ثاني أكبر مدينة في البرتغال، الزيارة. تشتهر بورتو بنبيذ بورت ونهر دورو الذي يتدفق عبر وسط المدينة. يعد القيام برحلة نهرية تحت العديد من جسور المدينة أو الاستمتاع بالتجول في أحد أقبية الموانئ العديدة في المدينة.

خارج لشبونة وبورتو، هناك العديد من الوجهات الرائعة في البرتغال حيث يمكنك الهروب من الزحام ومشاهدة جانب آخر من البلاد.

4. ثقافة مثيرة للاهتمام

الشيء الآخر الذي يجذب عددًا قياسيًا من الزوار إلى البرتغال في الوقت الحالي هو تاريخ وثقافة البلاد العريق.

فادو هو نوع من الموسيقى التي تُعبر عن عراقة البرتغال، والاستماع إلى تلك الموسيقى التي تحمل ترانيمها نوعاً من الحزن والعاطفة أمرٌ لا بد منه أثناء زيارة البرتغال.

موسيقى فادو
موسيقى فادو الشهيرة في البرتغال

يوجد في الجزء الشمالي من البلاد العديد من مزارع الكروم، وخاصة في وادي دورو. تعد زيارة مزرعة العنب ومعرفة كيفية إنتاج نبيذ بورت رحلة نهارية رائعة من بورتو وتقدم لمحة عن تقليد عمره مئات السنين.

4- الوجهة المفضّلة للرحالة الرقميين

على الرغم من أن العديد من الأمريكيين يزورون البرتغال لمدة أسبوع أو أسبوعين فقط في إجازة، فإن عددًا متزايدًا من الأمريكيين على علاقة وثيقة بالبرتغال من منازلهم.

البرتغال اليوم مركز جذب رئيسي و شهير للرحالة الرقميين، حيث يمكن للموظفين ورواد الأعمال عن بُعد الاستمتاع بنوعية حياة ممتازة بتكلفة معقولة.

تعد مدينتا لشبونة وبورتو مكانين شهيرين لما صار يُعرف بـ “البدو الرحل الرقميين” في البرتغال، في حين أن ماديرا، وهي جزيرة تقع قبالة سواحل إفريقيا، أو بينيش ، وهي مدينة هادئة لركوب الأمواج على الساحل، تعد مكانًا رائعًا للرحل الرقميين الذين يتطلعون إلى العيش بالقرب من الشاطئ.

المصدرtraveloffpath - ترجمة وتحرير وطن

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