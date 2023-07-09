“لبؤة الجزائر”.. جندية جزائرية فاتنة تُبهر تبون بقوتها الجسدية (فيديو)

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وطن – أبهرت جندية جزائرية مواطني ومواطنات بلادها والرئيس عبد المجيد تبون، بالإضافة إلى رئيس أركان الجيش الجزائري السعيد شنقريحة، خلال حضورها حفل تخرج الدفعات بالأكاديمية العسكرية في شرشال، اليوم الأحد.

وظهرت الجندية التي وصفها البعض بـ”لبؤة الجزائر” بملامح شديدة، لم تخف أنوثتها، بينما كانت تحمل على كتفيها عسكريا بكل اقتدار وثقة.

حركاتها وطريقة تعاملها مع زملائها خلال حفل التخرّج دفع البعض ليُطلق عليها لقب “لبؤة الجزائر”.

وبينما أثار هذا المشهد إعجاب البعض مشيدين بقوتها وقدرتها على التحمل مثل الرجال.

استنكر آخرون ظهور امرأة جزائرية في وظيفة كهذه واختلاطها مع الرجال بهذا الشكل وملامستهم لها، حسب وصفهم.

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ويتخرّج آلاف العساكر سنوياً في الجزائر، للانضمام لتشكيلات ثاني أقوى جيش في القارة الأفريقية، جيش الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

تخرج الدفعات بالأكاديمية العسكرية في شرشال

وانطلقت في الجزائر، اليوم الأحد، مراسم حفل تخرج الدفعات بالأكاديمية العسكرية في شرشال، حسب ماذكر موقع قناة “النهار” الجزائرية.

ونقلاً عن ذات القناة، أشرف رئيس الجمهورية القائد الأعلى وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، على افتتاح حفل التخرج للدفعات 2022-2023.

كما استهلت مراسم الحفل بتفتيش رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، للتشكيلات العسكرية بالجيش الجزائري بساحة العلم بالأكاديمية العسكرية لشرشال.

كما زينت 6 طائرات من نوع أل39 للتدريب القاعدي المتقدم سماء الأكاديمية بالألوان الوطنية. للتقديم التحية الشرفية لرئيس الجمهورية.