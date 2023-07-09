الأحد, يوليو 9, 2023
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حياتنا

حياة الفهد تنشر صوراً جديدة بنفسها بعد التجميل وتعلق.. شاهد كيف بدت؟

ردت حياة الفهد على أنباء خضوعها لتجميل أعادها 40 سنة إلى الوراء: "ناس فاضيه، انا ماراح أرد على التفاهات"

كتب رفيف عبدالله
حياة الفهد تنشر صوراً جديدة بنفسها بعد التجميل وتعلق.. شاهد كيف بدت؟
حياة الفهد
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وطن– قررت الممثلة الكويتية حياة الفهد، أن تحسم الأنباء المتداولة حول خضوعها لعملية تجميل، أعادت إليها شبابها، بنفسها.

ونشرت حياة الفهد صوراً جديدة لها عبر حسابها الموثق على “انستجرام“، لتوثق الحقيقة بعدما رفضت التعليق في البداية على الأمر.

لن أرد

وقالت حياة الفهد رداً على خضوعها لتجميل أعادها 40 سنة إلى الوراء: “ناس فاضيه، انا ماراح أرد على التفاهات”.

حياة الفهد بعد التجميل
نشرت الفنانة صورها وبدت بملامح طبيعية

لكنها علقت على صورها الجديدة بطريقة غير مباشرة أكدت فيها عدم خضوعها للتجميل. وكتبت: “صنِ النَفسَ وَاِحمِلها عَلى ما يزيِنها تَعِش سالِماً وَالقَول فيكَ جَميلُ.. وَلا ترِينَّ الناسَ إِلّا تَجَمُّلاً نَبا بِكَ دَهرٌ أَو جَفاكَ خَليلُ… مسائكم جميل بذكر الرحمن أحبتي”.

حياة الفهد بعد التجميل
لم ترد حياة الفهد بطريقة مباشرة

وكان قد انتشر فيديو للفنانة حياة الفهد، خلال تواجدها في أحد الأفراح، وظهرت به بملامح مختلفة تماماً وكأنها شابة في العشرين من عمرها.

حياة الفهد بعد التجميل
الصور التي انتشرت للفنانة

فلتر فقط

وأعادت الفنانة فخرية خميس نشر الفيديو، وقالت إنها تواصلت مع حياة الفهد لتستوضح منها الأمر.

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وكتبت فخرية خميس: “شفت الفيديو وللأمانة والله وايد اتصلوا يسألوني عن الخبر.. واتصلت بالأستاذة القديرة ام سوزان حياة الفهد اسلم عليها وسألتها”.

وتابعت: “بنفسها والله نفت الخبر وقالت ماعملت عمليات تجميل وكل هذا فلتر وبس والله .. وهم قالتلي الي باركولي بالعرس هذا كان من سنتين ..وسلامتكم”.

فخرية خميس كشفت أيضاً الحوار الذي دار بينها وبين حياة الفهد. وقالت: “والله أنا رسلتها صورتي الأخيرة اهنيها بالعيد وقلتلها شوفي انا عملت تجميل بالفترة الأخيرة.. وكانت لي أسبابي وشرحتلها.. قالتلي حلو التغيير..بس انا ماسويت”.

المصدررصد ومتابعة وطن

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