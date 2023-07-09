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حياتنا

تامر حسني يبكي ويوقف حفله في لبنان خوفاً على حياة شاب (فيديو)

حاول الفنان المصري تامر حسني مداعبة جمهوره محاولاً أكثر من مرة التحدث باللهجة اللبنانية

كتب رفيف عبدالله
تامر حسني يبكي ويوقف حفله في لبنان خوفاً على حياة شاب (فيديو)
تامر حسني في لبنان
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وطن- في موقف مؤثر، أوقف الفنان المصري تامر حسني، حفله الذي أقيم في لبنان، حتى يطمئن على شاب من الجمهور.

حيث تعرض شاب إلى الإغماء في حفل تامر حسني، بسبب الازدحام والتدافع.

وما أن علم الفنان المصري بالأمر، أوقف الحفل وطلب من الأمن النزول فوراً إلى الشاب للاطمئنان عليه.

ولم يكمل تامر حسني الغناء إلا بعد أن اطمئن على صحة الشاب بعد تعرضه للإغماء.

بكاء تامر حسني

وافتتح تامر حسني حفله في لبنان بأغنية “هرمون السعادة”، التي طرحها ضمن فيلمه “تاج“.

ولم يتمالك تامر نفسه من البكاء وجلس على الأرض، امتناناً لجمهوره اللبناني الذي تجاوز عددهم 13 ألف شخص بعد غياب 7 سنوات عن لبنان.

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حفل تامر حسني في لبنان
جمهور تامر مكتمل العدد

وحاول الفنان المصري مداعبة جمهوره محاولاً أكثر من مرة التحدث باللهجة اللبنانية.

تاج

ثم أدى الفنان المصري أشهر أغنياته، واختتم الحفلة بأغنية “تاج”.

واستجاب تامر لطلب الجمهور بعد انتهاء الحفل، بأن يبقى معهم قليلاً.

حفل تامر حسني في لبنان
أدى الفنان باقة من أشهر أغانيه

ورد الفنان: “طب هغني شوية كمان.. بس أوعدوني تخرجوا في هدوء عشان محدش يتأذي من الزحمة”.

وبقي تامر يغني ليعطي مساحة كافية لخروج آمن لجمهوره الكبير.

حفل أسطوري للتاريخ

ووصف تامر الحفل بالتاريخي، وكتب عبر “انستجرام“: “حقا حفل للتاريخ استقبال وذوق وطاقة حب وحماس مش طبيعية … استقبالكم وتصفيقكم قبل غنائي كل هذا الوقت لحظة مش هنساها”.

حفل تامر حسني في لبنان
وصف تامر الحفل بالأسطوري

وأردف: “تم تسجيلها في حياتي من أهم اللحظات اللي حسيت بيها بكرم ربنا في مشوار حياتي.. بشكل عام حسيت بالحب والانتصار.. من فرحتي حسيت مش قادر أقف مش قادر أغني مش عارف اتكلم مش لاقي كلام يوصف محبتي ليكم ويعبر عن الفرحة اللي دخلتوها قلبي”.

حفل تامر حسني في لبنان
طلب الجمهور من تامر ألا يغادر

وختم تامر: “شعب لبنان الغالي الحبيب من كل قلبي شكرا لمحبتكم الصادقة.. شكرا لكل من أشرف على هذا الحفل الأسطوري شكرا صحافة وإعلام لبنان الغالي”.

المصدررصد ومتابعة وطن

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