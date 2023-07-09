بمشاركة 5 دول عربية.. تفاصيل خطة سرية تنعش إسرائيل اقتصاديا وتغير شكل المنطقة

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وطن- كشفت وسائل إعلام عبرية، عن خطة وضعتها وزارة خارجية الإسرائيلية، تقضي بشق طريق مباشر ومتواصل من الإمارات إلى ميناء حيفا، مروراً بالسعودية والأردن.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، إنه رغم كل الصعاب، وفي وقت لم تكن فيه العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة في ذروتها، وضعت تل أبيب وواشنطن خطة سرية لإنشاء جسر بري يربط بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن وإسرائيل، في خطوة تسهّل تصدير البضائع من الشرق إلى أوروبا عبر إسرائيل، ولاحقًا للتنقل السياحي أيضًا.

وسيمكن الجسر البري الشاحنات من نقل البضائع مع تقليل تكاليف النقل والوقت بشكل كبير مقارنة بالوضع الحالي.

ووفقًا لدراسة أجرتها وزارة الخارجية الإسرائيلية والحكومة الأمريكية، يُقدر تقليص الوقت من عدة أسابيع لما يتراوح بين يومين وثلاثة أيام، بجانب توفير ما يصل إلى 20٪ في تكاليف الشحن.

وفي الوقت الحالي ، تصل الشاحنات التي تغادر الإمارات العربية المتحدة إلى ميناء حيفا عبر جسر الملك حسين لكنها تواجه إجراءات بيروقراطية، بما في ذلك تغيير السائقين والأوراق وفترات الانتظار الطويلة، وهناك خيار آخر مكلف لشحن البضائع هو عبر السفن عبر قناة السويس ثم إلى الموانئ الأوروبية ، وهو أمر مكلف أيضًا.

والفكرة هي تمكين وصول شاحنة وسائق واحد من دبي إلى ميناء حيفا على سبيل المثال دون تغيير السائقين والشاحنات عند المعابر الحدودية بين الدول، وقدمت وزارة الخارجية الإسرائيلية الخطة إلى المبعوث الأمريكي الخاص عاموس هوشستين.

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تحمس أمريكي

ووفقًا لمسؤولين إسرائيليين كبار، كان الأمريكيون متحمسين للخطة، وبدأوا في الترويج لها مع الدول المعنية: الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن.

وهذا المشروع عبارة عن بنية تحتية عابر للحدود سيبدأ من الإمارات العربية المتحدة، ويمر عبر المملكة العربية السعودية، وينتهي في موانئ إسرائيل البحرية، وسيتم التوسع في وقت لاحق إلى البحرين وسلطنة عمان.

وفي إسرائيل ، هناك فرصة جيدة جدًا للمضي قدمًا في الخطة بسرعة نسبيًا، حتى قبل إقامة علاقات رسمية بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، لأن جميع الأطراف ستستفيد من أوقات العبور وتكاليف الشحن الأقصر، ما يسد الفجوة بين الشرق الأقصى وأوروبا.

ترويج إسرائيلي

وتروج إسرائيل للخطة في الوقت نفسه لدول الخليج، لكنها تستفيد من الدعم الأمريكي، وسيعتمد الجسر البري على الطرق الحالية ولكنه سيتطلب تحديث بعض الطرق وإنشاء أقسام معينة.

وستتطلب الخطة من جميع الدول الموافقة على توحيد الشاحنات حتى يتمكنوا من التنقل بين جميع البلدان، والاتفاق أيضًا على رخص القيادة للسائقين المصرح لهم بالسفر بسلاسة ودون تأخير على طول الطريق.

ووفقًا لخطة التطوير، سيخدم الجسر البري في نهاية المطاف أغراض السياحة والسفر، وسيعمل المشروع على تعزيز التواصل بين إسرائيل ودول المنطقة في مجالات النقل والبنية التحتية والمعلومات.

وبحسب مصادر مطلعة على تفاصيل الخطة، فإن المشروع أصبح ممكنا بفضل توقيع اتفاقيات إبراهيم والتزام الولايات المتحدة بتعزيز السلام في المنطقة، وهو اتفاق يمكن أن يغير منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

في غضون ذلك، تواصل واشنطن الترويج لخطة لربط السكك الحديدية من الخليج إلى إسرائيل ومن هناك إلى أوروبا ، لكنه مشروع سيستغرق عدة سنوات أخرى للتنفيذ، في حين يمكن تشغيل الجسر البري في غضون فترة زمنية قصيرة.

وقال وزير الخارجية إيلي كوهين ، إن وزارته تعمل على توسيع دائرة السلام وتعزيز المشاريع الإقليمية التي من شأنها تعزيز مكانة إسرائيل في الشرق الأوسط والاستقرار الإقليمي، والاستثمار في مشاريع البنية التحتية بهذا الحجم سيسهم في تعزيز التجارة بين الدول في آسيا وأوروبا، وتحقيق الرخاء للدول الشريكة.

وقالت الخارجية الإسرائيلية: “لقد غيرت اتفاقيات أبراهام الواقع السياسي في منطقتنا وفتحت طرق نقل جديدة.

وسيؤدي مشروع الربط البري الإقليمي بين دول الخليج وإسرائيل إلى رفع مستوى التجارة العالمية في الشرق الأوسط وتحسين مكانة إسرائيل كمركز لنقل البضائع من الشرق الأقصى إلى العالم الغربي وإبراز دور الولايات المتحدة في المنطقة”.

وسيوفر مشروع الربط البري بالشاحنات حلاً سهلاً لتعزيز التجارة على الأرض ، وسيوفر منصة لجميع الشركاء – الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن ، فضلاً عن الدول الأخرى التي لها مصالح في المنطقة مثل البحرين وعمان.