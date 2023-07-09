اليمن.. فيديو مؤلم يوثق لحظة دهس شرطي مرور في عدن

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وطن- تداول ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يُظهر لحظة تعرض شرطي مرور للدهس، في أحد شوارع العاصمة المؤقتة عدن.

وأظهر الفيديو، شرطي المرور وهو يعبر الطريق، في حين جاءت سيارة مسرعة وصدمته بقوة، فسقط الرجل على الأرض، فيما هرول بعض المارة لإنقاذ الشرطي.

◀️ #شاهد .. لحظة دهس شرطي مرور في #عدن#متابعات

تداول مدونون على موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة دهس شرطي مرور في أحد شوارع عدن. ويظهر الفيديو تعرض رجل المرور لحادثة دهس في الشارع العام بمدينة #عدن ما أثار حالة تعاطف كبيرة من قبل الجمهور#نقلا_عن_الخبر_اليمني pic.twitter.com/1FzyDF9n3X — عبد الوارث ﺍﻟﻨﺠﺮﻱ abdalwareth alnjrei (@alngrey2010) July 8, 2023

حوادث الطرق في اليمن

وزادت في الفترة الماضية، حوادث السير في اليمن، مع تسجيل الكثير من الضحايا بين قتيل وجريح على مستوى مختلف المحافظات في البلد الذي طحنته الحرب القائمة بين الحكومة الشرعية المدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية، وجماعة أنصار الله “الحوثي” المدعومة من إيران.

اتهامات متبادلة

وسبق أن تحدث الكثير من الخبراء، عن زيادة ملحوظة في الحوادث على الطرق الجبلية الوعرة، التي استحدثها السكان للهروب من الحصار المفروض على العديد من الطرق جراء الحرب، وهو الحصار الذي توجَّه اتهامات للحوثيين بتطبيقه.

في حين سبق أن أدان الحوثيون، استمرار الحكومة الموالية للتحالف، قطع الطرق الرئيسية وتعريض حياة المواطنين للخطر، محملة تلك الحكومة مسؤولية حوادث الطرق الناجمة عن ذلك.

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وقالت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري (تابعة للحوثيين)، في وقت سابق، إن حوادث الطرق تتكرر بسبب تعنت الحكومة (الشرعية) الموالية للتحالف، وعدم فتحها الطرقات الرئيسية الرابطة بين تلك المحافظات.

يُشار إلى أن القانون اليمني يجيز إلغاء أو سحب رخصة القيادة من المسؤول عن الحادث، أو إيقافها مدة 12 شهراً أو أكثر، لكن ذلك لا يجد طريقه إلى التنفيذ على أرض الواقع، في ظل غياب الدور الرقابي.

وتوجه انتقادات للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ومصلحة الجمارك بأنها ساهمت في إغراق السوق بالسيارات التي لم تعد صالحة للاستخدام، لكنها تصل لليمن ويتم شراؤها رغم أعطالها وافتقارها إلى مواصفات السلامة.