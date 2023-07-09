اعتداء وحشي.. هندوسي متطرف يجبر مسلما على لعق قدمه (فيديو)

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وطن- في حلقة جديدة من سلسلة استهداف المسلمين في الهند، انتشر مقطع فيديو يُظهر اعتداء وحشيا على أحد المسلمين من قِبل متطرفين هندوس.

وبيّن مقطع الفيديو، الذي وُصف بأنه مستفز، تعرُّض الشاب المسلم لتعذيب مؤلم داخل سيارة على متطرفين هندوس.

وحرص الهندوسي المتطرف، على إظهار وجه الشخص المسلم الذي يتعرض للاعتداء في محاولة لإذلاله.

وفيما تمادى في الاعتداء عليه بوحشية، فقد أجبر الهندوسي المتطرف، الشاب المسلم على لعق قدمه، ثم انهال بالضرب عليه بيديه، ثم بالحذاء.

متطرّفون هـ.ـندوس يعتدون بالضرب على شاب مسلم ويجبرونه على لعق قدم أحدهم.

تخلّي حكام العرب والمسلمين عن نصرة مسلمي الهند هو من جرّأ هؤلاء المتطرفين. pic.twitter.com/KxoNkvDfQF — فهد (@fahadresearch19) July 8, 2023

عدد المسلمين في الهند

يقدّر عدد المسلمين في الهند بنحو 200 مليون نسمة، والهند ثالث أكثر بلد من حيث عددُ المسلمين في العالم بعد إندونيسيا وباكستان.

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ورغم ذلك، فإن المسلمين لا يشكّلون إلا ما يقارب 15 بالمئة من سكان الهند، وبالتالي، يصنفون كأكبر أقليّة في البلد ذي الغالبية الهندوسية.

رئيس الوزراء مودي معروف بعدائه للمسلمين

ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، يُعرف بعدائه للمسلمين، خاصة عقب أوامره للشرطة بعدم التعرّض للهندوس خلال مذابح غوجارات في فبراير/شباط 2002، وقد وُصف بعد ذلك مودي بـ”إمبراطور قلوب الهندوس”، وساعدته هذه الشهرة على البروز داخل الحزب الحاكم، إلى أن رُشّح لقيادته في انتخابات عام 2014.

وبعد وصوله إلى الحكم مباشرة، أطلق مودي العنان لغلاة الهندوس، لاضطهاد المسلمين والتضييق عليهم بشتى الطرق.

وتجلى ذلك في قتل مئات من المسلمين بتهمة أكل لحم الأبقار أو ذبحها، والاعتداء على آخرين بتهم حمل الهندوس على اعتناق الإسلام، أو إغراء الهندوسيات بالزواج بالمسلمين، ومعارضة حجاب الطالبات المسلمات، ومنع بيع اللحم الحلال، وإزالة الأسماء الإسلامية للمدن والقرى والشوارع، ووضع أسماء هندوسية بدلاً منها.