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إيلون ماسك يحاول تدارك صدمة ثريدز بهذه الخدمة الجديدة في تويتر .. هل تنجح!

يواجه موقع تويتر عبر إطلاق هذه الخدمة تحديات كبيرة

كتب أنس السالم
لمنافسة ثريدز .. يختبر تويتر خدمة جديدة لمستخدميه تتيح إجراء المكالمات الصوتية والمرئية
في إطار المنافسة بين التطبيقين يختبر تويتر خدمة جديدة لمستخدميه تتيح إجراء المكالمات الصوتية والمرئية "الفيديو"
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وطن – وسط منافسة محتدمة، يحاول إيلون ماسك تدارك صدمة تطبيق ثريدز بخدمة جديدة في موقعه تويتر، تتمثل في إجراء المكالمات الصوتية والمرئية “الفيديو”، ضمن ميزات جديدة لجذب الجمهور، بعد الاقبال الذي وصف بالتاريخي على ثريدز Threads.

وفي أقل من 48 ساعة، تجاوز تطبيق ” ثريدز” الـ 70 مليون مشترك، مما قلب وسائل الإعلام الاجتماعية رأسا على عقب. وفق cnn

منافسة محتدمة بين تويتر وتطبيق ثريدز
منافسة محتدمة بين تويتر وتطبيق ثريدز

وفي إطار المنافسة بين التطبيقين، يختبر تويتر خدمة جديدة لمستخدميه تتيح إجراء المكالمات الصوتية والمرئية “الفيديو”، مما يوفر مزايا جديدة لمستخدمي التطبيق تسهل بقاءهم على اتصال مع الأصدقاء.

وستتيح الواجهة الجديدة -التي لا تزال قيد التطوير- سهولة إجراء مكالمات الصوت والفيديو من خلال النقر على أيقونة الاتصال في صفحة الرسائل المباشرة الخاصة بالمستخدم.

إجراء المكالمات الصوتية والمرئية على تويتر تواجه تحديات

ويواجه موقع تويتر عبر إطلاق هذه الخدمة تحديات كبيرة، من بينها تغيير السلوكيات التقليدية لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث من الصعب أن يتحول العديد إلى تويتر لإجراء المكالمات الصوتية والمرئية عوضا عن استخدام التطبيقات السائدة الأخرى، مثل واتساب وإنستغرام وتليغرام وغيرها.وفق الجزيرة

يختبر تويتر خدمة جديدة تتيح إجراء المكالمات الصوتية والمرئية الفيديو
يختبر تويتر خدمة جديدة تتيح إجراء المكالمات الصوتية والمرئية الفيديو

وتتماشى هذه الميزة الجديدة لتويتر مع التطويرات التي أحدثها إيلون ماسك مالك الموقع مؤخرا.

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لكن في الوقت نفسه يختبر تويتر أيضا وضع قيود جديدة على من يمكنه إرسال الرسائل المباشرة، مما قد يحصر استخدام هذه الخدمة على فئة محدودة من مشتركي تويتر الموثقين بالعلامة الزرقاء والذين يدفعون اشتراكات شهرية مقابل ذلك.

مزايا جديدة في ثريدز Threads

في المقابل، يخطط “ثريدز”- لإضافة مزايا جديدة إلى التطبيق، منها القدرة على تعديل المنشورات، وتفعيل الوسوم، والتنقل بين عدة حسابات.

إضافة لما ذكر، يعمل فريق التطوير على بإمكانية رؤية المنشورات الواردة من الحسابات التي يتابعها المستخدمون فقط، وتحسين البحث.

يخطط "ثريدز" لإضافة مزايا جديدة إلى التطبيق
من مزايا “ثريدز” التي سيتم اطلاقها المشاركة المباشرة من تطبيق إنستغرام

وهناك مزايا أخرى يجري العمل عليى تطويرها، مثل قسم الموضوعات الرائجة (Trends). إضافة إلى نسخة خاصة بمتصفح سطح المكتب، وإدماج خدمة الصور المتحركة.

كما يجري العمل على إمكانية الإشارة إلى الأشخاص في الصور ومقاطع الفيديو. إضافة إلى خاصية الترجمة داخل التطبيق، والمشاركة المباشرة من تطبيق إنستغرام.

وكانت “ميتا” قد أعلنت في وقت سابق أن تطبيق “ثريدز” سيدعم بروتوكول “أكتيفتي بي يو بي” (ActivityPub) الذي سيجعل التطبيق متوافقا مع منصات نشر أخرى، مثل “ووردبريس” (WordPress) وماستودون (Mastodon)، كما سيتيح للناشرين أخذ متابعيهم ومحتواهم معهم إذا قرروا مغادرة تطبيق “ثريدز”.

وأصبح ” ثريدز” الآن هو التطبيق الأسرع نموا أو الخدمة التي يتم تبنيها بسرعة عبر الإنترنت، حيث تفوق على أداة الذكاء الاصطناعيChatGPT، التي اكتسبت أول مليون مستخدم بعد خمسة أيام من إطلاقها في نوفمبر من العام الماضي.

ثريدز الأسرع نموا في التاريخ
ثريدز الأسرع نموا في التاريخ – CNN

الإعلان عن تطبيق “ثريدز Threads “ ساهم في زيادة ثروة مارك زوكربيرغ على المستوى السنوي بنحو 61.5 مليار دولار ليتربع على المرتبة التاسعة بين أثرياء العالم، بحسب بيانات مؤشر بلومبيرج للمليارديرات.

المصدرcnn - الجزيرة

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