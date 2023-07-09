إله هندوسي على الكعبة في أغنية هندوسية تحرض ضد المسلمين (فيديو)

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وطن – أطلق متطرفون هندوس أغنية يظهر فيها أحد آلهتهم على الكعبة في خطوة أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد دعواتهم العلنية السابقة إلى غزو مكة. ويزعم الهندوس أن حلمهم الكبير ليس فقط احتلال أفغانستان كما أعلنوا مراراً بل أيضاً غزو مكة.

ويعتبر الهندوس الحرمين والكعبة مقدسات خاصة بهم، ويدربون سنوياً شباب الهندوس في معسكرات صيفية لمحاكاة الانقضاض على مكة والمدينة.

أغنية هندوسية يظهر فيها إله هندوسي على الكعبة

وكان كاهن هندوسي متطرف أثار غضب المسلمين عبر منصات التواصل الاجتماعي في، نيسان الماضي، بعد تصريحات دعا فيها الهندوس إلى غزو مكة والاستيلاء على الكعبة، مدّعيًا أنها تقع مكان معبد هندوسي.

وجاءت تصريحات الكاهن (ياتي نارسينغهاناند ساراسواتي) وقتها، أثناء مشاركته في مؤتمر هندوسي بمدينة “نويدا” بولاية “أوتار براديش” شمالي الهند وفجرت جدلا واسعا.

بعد دعواتهم العلنية إلى غزو مكة، الهندوس يطلقون أغنية يظهر فيها أحد آلهتهم على الكعبة! pic.twitter.com/7N7zM5RzYt — مجلة ميم.. مِرآتنا (@Meemmag) July 8, 2023

ووفق تقرير مصور لمنصة “ميم” لم يقف الأمر عند حد الأوهام والأماني، بل تطور إلى أغان تستهدف مكة والمدينة، ولكن الأسوأ من كل ذلك ظهور الكعبة المشرفة في الأغنية وعليها صورة أحد آلهة الهندوس كهدف لهم.

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وهو اعتقاد شائع عند متطرفي الهندوس وأكاذيب يوحدون بها أتباعهم الذين تفرقهم الطبقية وآلاف الآلهة والمعتقدات.

ويزعم هؤلاء أن مناسك الحج طقوس هندوسية سرقها المسلمون، وأن الكعبة كانت معبداً لهم والأصنام التي كانت تعبد حولها قبل مجيء الإسلام هي آلهة هندوسية.

ويزعمون حسب اعتقادهم أن أكبر مسجد في مكة ـ يقصدون الكعبة والمسجد الحرام ـ تحته أرضه أصنام هندوسية.

وبزعم الهندوس أن ما يعرف عندهم باسم نهر الإله مهاديف، كان يسري في مكة تحت اسم مياه زمزم.

وتباينت ردود وتعليقات مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي” تويتر” بخصوص تصريحات الهندوس الشاذة.

وعلق “عوض رزق” :”والله لسوف يأتون ولكن سيكونون مسلسلين في الحديد كما اخبرنا الرسول الكريم”.

والله لسوف سياتون

ولكن سيكونون مسلسلين في الحديد كما اخبرنا الرسول الكريم — awad rizq (@awadrizq3) July 8, 2023

وعقب “رامز أكرم” متحدثاً عن الهندوس” :”هؤلاء من قاموا ببناء معبد هندوسي لهم في الإمارات”.

وقال “حبيب بن عبد القادر” : “طالما بن سلمان يكافئهم بمزيد من العلاقات والصفقات ، لما لا”.

وقال آخر بنبرة تهكم :”لم يبق إلا هؤلاء الهندوس الأنجاس الذين كل هدفهم في الحياة روث البقر ومخلفات القرود يتطاولون على الإسلام”.

وتابع: “المصيبة أن بعض دويلات الخليج يبنون لهم المعابد ويستوردون لهم الأبقار و يكرمون زعمائهم ورجال دينهم الأنجاس”.

والله ما بقى إلا هؤلاء الهندوس الانجاس اللي كل هدفهم في الحياة روث البقر و مخلفات القرود يتطالون على الإسلام

و المصيبة أن بعض دويلات الخليج يبنون لهم المعابد و يستوردون لهم الأبقار و يكرمون زعمائهم و رجال دينهم الأنجاس

مهزلة وخلاص — aek_ysn_🇩🇿 (@aek_ysn) July 8, 2023

وفي السياق ذاته قال “دحدح أبو علي”: “بعدما بنت لهم الإمارات معبدهم بوذا لماذا لا يطلبون المزيد”.

وتابع: “الكعبة واليهود يطلبون المدينة وهم الآن قوة كبيرة في دول الخليج لا يستهان بها، فإذا قام تمرد لا سمح الله فسيحتلون الخليج بأكمله”.