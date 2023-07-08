السبت, يوليو 8, 2023
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رياضة

3 سيناريوهات أمام ريال مدريد حال فشله في التعاقد مع مبابي هذا الصيف

الثلاثي الهجومي فلاهوفيتش و كين وأوسيمين على طاولة ريال مدريد لتعويض فشل صفقة التعاقد مع مبابي

كتب فارس أبو شيحة
سيناريوهات ريال مدريد حال فشل التعاقد مع مبابي
سيناريوهات ريال مدريد حال فشل التعاقد مع مبابي
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وطن- كشف تقارير صحفية إسبانية، عن 3 سيناريوهات مطروحة على طاولة إدارة ريال مدريد، في حال فشله بالتعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي الهداف التاريخي لنادي باريس سان جيرمان في سوق الميركاتو الصيفي الحالي.

ووضع ريال مدريد 3 خيارات أمامه لتعويض رحيل النجم الفرنسي كريم بنزيما أسطورة نادي ريال مدريد السابق، بعد رحيله عن صفوف الملكي هذا الصيف، وتوقيعه مع نادي اتحاد جدة السعودي. بصفقة قياسية وصلت قيمتها 200 مليون يورو لمدة 3 مواسم كاملة.

سيناريوهات ريال مدريد في حال فشل صفقة مبابي

ووفق تقرير نشرته إذاعة ( كادينا سير) الإسبانية، فإن نادي ريال مدريد يفاضل بين الثلاثي الهجومي دوسان فلاهوفيتش لاعب يوفنتوس الإيطالي، وهداف توتنهام الإنجليزي هاري كين. وفيكتور أوسيمين لاعب نابولي الإيطالي للتعاقد مع أحدهم في سوق الانتقالات.

وأردف التقرير، ” لا يتمسك أي نادٍ ببقاء مهاجمه للعب بين صفوفه، لكنهم جميعاً يشترطون دفع مبالغ كبيرة من أجل الموافقة على البيع”.

كيليان مبابي
كيليان مبابي

كما وختم، ” من المتوقع  أن يستمر مبابي في باريس سان جيرمان، من أجل الحصول على مكافأة الولاء الضخمة المرتبطة بتجديد عقده، قبل أن يرحل بالمجان الصيف المقبل، إلى جانب الحصول على مكافأة التوقيع مع ريال مدريد”.

مصير مبابي مع باريس سان جيرمان

ووضع رئيس باريس سان جيرمان القطري ناصر الخليفي، نجمه كليان مبابي. أمام خيارين لا ثالث لهما، إما تجديد عقده للبقاء مع الفريق أو الرحيل هذا الصيف.

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الفرنسي مبابي
الفرنسي مبابي

فيما لم يحسم الفرنسي مبابي، المتواجد حالياً في بلد والده الكاميرون. لقضاء إجازة عطلته هناك، في البقاء مع باريس سان جيرمان أو الذهاب هذا الصيف إلى صفوف نادي ريال مدريد.

وينتهي عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان في صيف 2024، مع وجود بند يتيح للاعب خيار تمديد عقده لموسم آخر إضافي مع النادي الباريسي.

المصدروطن + إذاعة كادينا سير

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