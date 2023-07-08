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هبة عبوك تحتضن دجانيس بوزاني وتستنشق رائحته وترقص له.. هل وقعت في غرامه؟(فيديو)

ردت هبة عبوك على منشور لدجانيس بوزاني بكلمة حبيبي الودود وقلب يخترقه سهم

كتب رفيف عبدالله
هبة عبوك تحتضن دجانيس بوزاني وتستنشق رائحته وترقص له.. هل وقعت في غرامه؟ (فيديو)
هبة عبوك
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وطن- جددت النجمة الإسبانية هبة عبوك، الشكوك حول وجود علاقة بينها وبين الفنان الفرنسي دجانيس بوزاني.

حيث أعادت طليقة أشرف حكيمي، نجم نادي باريس سان جيرمان، نشر صورة حميمية مع دجانيس بوزاني، كان قد نشرها بنفسه.

حبيبي

وظهرت هبة عبوك ذات الأصول التونسية، في الصورة وهي تستنشق رائحة دجانيس.

هبة عبوك ودجانيس بوزاني
هبة عبوك ودجانيس بوزاني

كما رقصت معه في فيديو آخر، نشره النجم الفرنسي عبر حسابه على انستجرام، مع تعليق: “أزرق”، في إشارة إلى لون شعره.

وردت عليه هبة: “حبيبي الودود”، مع إيموجي لقلب يخترقه سهم.

من دجانيس بوزاني؟

ودجانيس، الذي يبدو أنه عشيق هبة عبوك الجديد، هو ممثل ومخرج وكاتب سيناريو فرنسي ولد في مدينة نانتير التي تقع في الضاحية الغربية للعاصمة الفرنسية باريس.

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وهو الأصغر من بين سبعة أشقاء، وتدرب كراقص في باريس، ثم استمر في مدرسة ديبي رينولدز للرقص في لوس أنجلوس.

هبة عبوك ودجانيس بوزاني
سبق أن ظهرت معه أكثر من مرة

ظهر عدة مرات على الشاشة في منتصف عام 2000، قبل أن يحصل على أول دور رئيسي له في  L’Assaut. ثم خاض تجربة الإخراج الفني والكتابة والتأليف.

وعرضت أفلام بوزاني في عدة مهرجانات، بما في ذلك مهرجان كليرمون فيران، ومهرجان كان السينمائي 2019.

المصدررصد ومتابعة وطن

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