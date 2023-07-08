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ملكة جمال السعودية رومي القحطاني تستعرض جسدها وشقيقاتها بفساتين أشبه بقمصان النوم

بعيدًا عن عالم الجمال وعرض الأزياء رومي القحطاني رائدة أعمال وطبيبة أسنان وتطمح لأن تصبح ممثلة

كتب رفيف عبدالله
ملكة جمال السعودية رومي القحطاني تستعرض جسدها وشقيقاتها بفساتين أشبه بقمصان النوم
رومي القحطاني
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وطن– فاجأت رومي القحطاني، ملكة جمال السعودية لعام 2021، متابعيها بصورة جريئة تجمعها مع شقيقاتها.

ونشرت رومي القحطاني صورة عبر “انستجرام“، مع شقيقيتها وهن يرتدين فساتين جريئة أشبه بقمصان النوم.

قمصان نوم

ارتدت رومي القحطاني فستاناً قصيراً باللون الزهري، تميز بفتحة صدر على شكل حرف v.

بينما ارتدت شقيقتيها، فساتين باللونين الأصفر والأسود، بقصات تشبه قميص النوم.

رومي القحطاني وشقيقاتها
رومي القحطاني وشقيقاتها

وتركت ملكة جمال السعودية، الصور دون تعليق أو توضيح، سوى هاشتاجات تحمل اسمها والألقاب التي حصلت عليها.

رومي القحطاني وشقيقاتها
ارتدت رومي فستان زهري قصير
رومي القحطاني وشقيقاتها
شبه الجمهور فستان رومي وشقيقاتها بقميص النوم

ملكة جمال المرأة

ومؤخراً، شاركت رومي القحطاني في مسابقة “ملكة جمال المرأة” التي أقيمت في العاصمة الإيطالية روما، الأسبوع الماضي. وبذلك تكون أول فتاة سعودية تشارك في هذه المسابقة.

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وفازت بالمسابقة “آريا دنامورو” كملكة جمال، و”مونيكا سترونسكا” في المركز الثاني، بينما حلت “راشيل بيرلوت” في المركز الثالث.

ملكة جمال

وكانت رومي القحطاني قد توجت ملكة جمال للسعودية في عام 2021.

وحرصت على تمثيل المملكة في عدد من الفعاليات المرتبطة بهذه النوعية من المسابقات منها مسابقة ملكة جمال العرب، ملكة جمال أوروبا 2023، وغيرها.

وبعيدًا عن عالم الجمال وعرض الأزياء، رومي القحطاني رائدة أعمال وطبيبة أسنان.

المصدررصد ومتابعة وطن

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