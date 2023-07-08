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مريم حسين تهز صدرها بطريقة فاضحة من أجل أغنية هيفاء وهبي الجديدة (فيديو)

طرحت هيفاء كليب أغنية "ما بضعفش" على قناتها في يوتيوب وعبرت مريم حسين عن إعجابها بها بالرقص بطريقة مثيرة

كتب رفيف عبدالله
مريم حسين تهز صدرها من أجل أغنية هيفاء وهبي الجديدة (فيديو)
مريم حسين
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وطن- عبرت الفنانة المغربية مريم حسين، عن إعجابها بأغنية الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الجديدة، على طريقتها الخاصة.

ونشرت مريم حسين مقطعاً عبر خاصية القصص المصورة على “انستجرام“، وهي تجلس في سيارتها وترقص على أغنية “ما بضعفش” التي أصدرتها هيفاء وهبي قبل أيام.

ما بضعفش

والملفت، أن مريم حسين كانت ترتدي توب أسود مفتوح الصدر، وحين رقصت، كشفت المزيد من جسدها بطريقة مثيرة.

وطرحت هيفاء كليب أغنية “ما بضعفش” على قناتها في يوتيوب، وهي من كلمات عمرو المصري وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع سليمان دميان.

واستعان مخرج الكليب، إيلي فهد، باللونين الأبيض والأسود في إشارة إلى الماضي والحاضر.

ثم تنتقل هيفاء إلى الحاضر بعيدة عن شخص لن تعيد التفكير به لأنه لم يحبها يوماً.

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إطلالات مختلفة

ظهرت هيفاء وهبي في الكليب بست إطلالات مختلفة، ركزت فيها على الأبيض والأسود والفضي.

واختارت الفنانة الللبنانية، اللون الأسود في أول إطلالتين.

الأولى جاءت أوف شولدر، مكشوفة الصدر مغطى فقط بالشيفون الشفاف.

تميزت الإطلالة الثانية بفستان مكشوف الظهر بقصة ضيقة مع أكمام طويلة.

في الإطلالات الأخرى، ظهرت هيفاء بفستان فضي مع أسود شفاف، مكشوف الصدر، بفتحة جانبية واسعة.

وكانت إطلالة هيفاء قبل الأخيرة في الكليب، باللون الأبيض، بفستان مكشوف الصدر.

في الإطلالة السادسة ظهرت بفستان قصير باللونين الأبيض والأسود.

المصدررصد ومتابعة وطن

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