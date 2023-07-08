السبت, يوليو 8, 2023
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حياتنا

ليلى علوي ترقص بكاش مايوه على البحر وتثير الجمهور: “اتغطي واستري نفسك”!

ارتدت ليلى علوي "كاش مايو" طويل بأكمام مكشوفة وهي ترقص على أنغام اغنية للفنان تامر حسني

كتب أنس السالم
ليلى علوي ترقص بكاش مايوه على البحر
ليلى علوي
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وطن – بكاش مايوه وهي تستمتع بأجواء البحر، نشرت الفنانة المصرية ليلى علوي مقطع فيديو، على حسابها في انستغرام، وذلك في أحدث إطلالة وظهور لها .

وارتدت ليلى علوي “كاش مايو” طويل بأكمام مكشوفة، حيث اتسم التصميم بالألوان المتناسقة مع الأجواء الصيفية، بينما تزينت الفنانة بمجموعة من الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة، وهي ترقص على أنغام اغنية للفنان تامر حسني.

وجاء في تعليقات الجمهور على فيديو ليلى علوي وهي ترقص الذي نشرته على انستغرام :”بتعملي ايه يا ليلى انتِ قد امي”. بينما اعتبرتها متابعة بأنها “فيفي عبده الثانية”. حسب وصفها

وعلق آخر: “أيش فيها كذا؟. رجعت للوراء عشرين عام”. وكتب متابع: “ألا ليت الشباب يعود يوما”.

ليلى علوي
ليلى علوي

وعلق آخر: “انتي كبرتي .. قعدي توبي لربنا والله كل الدنيا فانيه.. وما دايم الا وجه الله .. اتغطي واستري نفسك قابليه راضي عنك.”

وكانت الفنانة المصرية ليلى علوي تصدرت التريند في مصر، قبل حوالي أسبوعين، بعد حديثها المؤثر عن علاقتها بابنها خالد، وبكائها وهي تتناول علاقتها مع والدتها الراحلة.

الفنانة ليلى علوي
المصدررصد وطن (انستغرام)

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