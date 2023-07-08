السبت, يوليو 8, 2023
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حياتنا

قبل التعيين بنجاح .. 4 نصائح لتخطي مقابلات العمل الطويلة

إذا بدأت في تلقي مكالمات لإجراء المقابلات فإنك ستنخرط في عملية شاقة طويلة مع الكثير من المنافسة

كتب أنس السالم
4 نصائح لتخطي سلسلة مقابلات العمل الطويلة قبل التعيين بنجاح
عند إجراء مقابلات عمل مطولة ينصح بأخذ وقت لتقييم الفرصة بناءً على أهدافك الشخصية والمهنية
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وطن – كشف خبراء  في مجال السيرة الذاتية والتوظيف عن 4 نصائح لتخطي سلسلة مقابلات العمل الطويلة قبل التعيين بنجاح.

ووفق ريتشارد لامبرت، الخبير في مجال السير الذاتية والتوظيف: “التوظيف والإعداد والتدريب عملية مكلفة وتريد الشركات التأكد من حصولها على المرشح المناسب منذ البداية”.

في حين أنه كان من المتوقع في السابق إجراء 3 إلى 5 جولات من المقابلات للوظائف غير الإدارية، أصبح المعيار الجديد أكثر تطلبًا.

4 نصائح لتخطي سلسلة مقابلات العمل الطويلة
تبحث الشركات عن المرشح المناسب للوظيفة التي تطرحها

نظرًا لأن المقابلات المتعددة قبل شغل الوظيفة أصبحت أكثر شيوعًا، يحتاج الباحثون عن عمل إلى معرفة كيفية تجاوز هذه الخطوة بنجاح.

ويوصي لامبرت: “كن مستعدا للأسوأ. إذا بدأت في تلقي مكالمات لإجراء المقابلات، فإنني أوصي بافتراض أنك ستنخرط في عملية شاقة طويلة مع الكثير من المنافسة”.بحسب cnbcarabia

فيما يلي 4 نصائح لتجاوز مقابلات العمل الطويلة بنجاح:

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1. البحث عن الشركة والوظيفة

قال المدرب المهني وخبير السيرة الذاتية ستيفن ليتش عند إجراء مقابلات عمل مطولة، خذ وقتًا لتقييم الفرصة بناءً على أهدافك الشخصية والمهنية.

سيحدد ذلك ما إذا كان الأمر يستحق استثمار المزيد من الطاقة في هذه المقابلة.

عند إجراء مقابلات عمل مطولة، خذ وقتًا لتقييم الفرصة بناءً على أهدافك الشخصية والمهنية
عند إجراء مقابلات عمل مطولة خذ وقتًا لتقييم الفرصة بناءً على أهدافك الشخصية والمهنية

وأضاف: “ابحث عن معلومات حول سمعة الشركة وثقافتها وآفاق نموها. سيساعدك هذا في تحديد ما إذا كانت الشركة تتماشى مع قيمك، إلى جانب ضرورة تقييم الوظيفة وإمكانات النمو.”

2. توضيح التوقعات

قد تكون مقابلات العمل الطويلة محبطة، ولكن يمكن الاستفادة منها إذا كنت تسعى بشكل رئيسي إلى وضوح الطريق أمامك.

قال ليتش: “التواصل المفتوح مع مدير التوظيف أو ممثل الموارد البشرية سوف يمنحك فهمًا أفضل لما يمكن توقعه”.

وأضاف: “احصل على توضيح بشأن عدد المقابلات والاختبارات والجدول الزمني المقدر للمراحل الأولى لعملية التوظيف.”

قد تكون مقابلات العمل الطويلة محبطة لكن يمكن الاستفادة منها إذا كنت تسعى بشكل رئيسي إلى وضوح الطريق أمامك
“قد تكون مقابلات العمل الطويلة محبطة”

فيما قال لامبرت: “عند التحضير لسباق الماراثون، لا ينزعج المرء من المدة التي تستغرقها دورة الماراثون – فهم يدربون أنفسهم لمواجهة التحدي”.

“نفس الشيء مع مقابلات العمل الطويلة التي أصبحت طبيعية الآن: إذا كان لديك إطار ذهني بأن المقابلة ستكون ماراثونًا، فستتوقع ذلك وستكون مستعدًا بشكل أفضل لاستكمال خطوات عملية التوظيف حتى النهاية.”

3. موازنة الخيارات الأخرى:

أثناء إجراء مقابلات عمل طويلة، من الضروري الاستمرار في استكشاف الفرص الأخرى.

قال ليتش: “لا تضع كل البيض في سلة واحدة. فكر في فرص العمل الأخرى واستمر في التواصل لإبقاء خياراتك مفتوحة”.

“يجب أن تبحث دائمًا عن وظائف أخرى. يمكن أن يمنحك هذا أيضًا نفوذًا في عملية التفاوض إذا عُرضت عليك الوظيفة”.

أثناء إجراء مقابلات عمل طويلة يجب أن تبحث دائمًا عن وظائف أخرى
أثناء إجراء مقابلات عمل طويلة يجب أن تبحث دائمًا عن وظائف أخرى

وأضاف أن الاستكشاف وإجراء المقابلات لوظائف متعددة يمكن أن يساعدك أيضًا في البقاء على اطلاع بالاحتياجات المتغيرة في مجال عملك.

4. توحيد إجاباتك:

إذا كنت تقوم بجولات عديدة من المقابلات مع أفراد مختلفين في شركة ما، فمن المهم أن تظل ثابتًا عند الإجابة على أسئلة مماثلة.

إذا كنت تقوم بجولات عديدة من المقابلات مع أفراد مختلفين فيتوجب توحيد اجاباتك
إذا كنت تقوم بجولات عديدة من المقابلات مع أفراد مختلفين فيتوجب توحيد اجاباتك

قال ليتش: “لكن يجب على المرشحين أيضًا تكييف ردودهم مع السياق المحدد والأفراد المعنيين”.

وأضاف لامبرت: “ربما لم يطلع مسؤول التوظيف على ملاحظات المقابلة السابقة، أو ربما كان على دراية تامة بالمقابلة السابقة ويريد أن يرى مدى اتساقك في إجاباتك”.

 

المصدرcnbcarabia

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