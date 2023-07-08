حادث الشيراتون.. صور أسرة مصرية كتب شاب سوري نهايتها بطريقة بشعة

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وطن- ألقت السلطات المصرية القبض على شاب سوري، بعد تسببه بوفاة سيدة وابنتيها جراء دهسهما بسيارته وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.

وأفادت وسائل إعلام مصرية أن الشاب يدعى “حامد. أ” واتهم في واقعة دهس 3 سيدات هن أم وابنتيها في منطقة الشيراتون، بسبب السرعة الزائدة في حادثة أثار الحزن في أوساط المصريين.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا بوقوع حادث سير أمام أحد النوادي الرياضية الشهيرة في منطقة الشيراتون، أسفر عن مصرع سيدة وإصابة ابنتيها، أسفل عجلات سيارة يقودها شاب سوي الجنسية يدعي “حامد أحمد فراس” طالب في الفرقة الخامسة بكلية الطب، جري ضبطه.

ضحايا حادث الشيراتون كن يعبرن الشارع

وجراء الحادث لقيت السيدات مصرعهن متأثرات بإصابتهن في الحادث بأحد المستشفيات بمنطقة النزهة، وهن سيدة تدعى تريزة.م (45 عاما، ربة منزل) ونفين. ع (22 عاما، طالبة جامعية) وروجينا.ع (19 عاما، طالبة بإحدى المعاهد الخاصة).

وبدوره أشار موقع “القاهرة 24” نقلاً عن أحد أقارب الضحايا قوله إن الضحايا كن في نادي شهير بمنطقة الشيراتون، ولدى محاولتهم اجتياز الشارع فوجئن بسيارة مسرعة بشكل جنوني تدهسن مما تسبب بكسور وجروح بالغة لهن.

ووفق المصدر قامت فرق الإسعاف بنقل المصابات إلى أحد المشافي وتوفيت والدتهن على الفور متاثرة بإصاباتها البليغة، أما الضحية الثانية البالغة من العمر 21 عامًا، فتوفيت بعد أيام من الحادث، لتلحق بهما الضحية الثالثة عقب دخولها في غيبوبة تامة.

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وبدورها أمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن جثث الضحايا، وطلب التحريات الأمنية حول الواقعة.

شارك عدد كبير من أهالي الضحايا اليوم في مراسم تشييع جثمانها من دير القديس سمعان الخراز إلى مقبرة العائلة في منطقة المقطم، وسط حالة كبيرة من الحزن التي سيطرت على الجميع.

يذكر أن المادة (238) من قانون العقوبات المصري تنص على أن “من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

اللاجئون السوريون في مصر

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة في مصر التي نشرت تقريرًا مفصلًا عن أعداد اللاجئين المُسجلين في المفوضية حتى نهاية شهر تموز 2022، بلغ العدد الإجمالي للمهاجرين المقيمين في مصر حتى نهاية تموز من العام 2022 تسعة ملايين بينهم 1.5مليون سوري.

وبحسب أحدث تقارير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر UNHCR يبلغ عدد السوريين المسجلين لديها في جمهورية مصر 147083 سوري من أصل 293556.