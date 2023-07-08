جورجينا رودريغيز تستمتع مع رونالدو بفستان مثير وشفاف كشف ملابسها الداخلية (شاهد)

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وطن- بدت جورجينا رودريغيز مثيرة للغاية في فستان أصفر قصير شفاف على متن قارب يوم الجمعة.

استعرضت عارضة الأزياء ، البالغة من العمر 29 عامًا ، شخصيتها المذهلة بفستان مثير ذو أكمام طويلة.

كشف ملابسها الداخلية

لكن فستان جورجينا رودريغيز كان قصيراً للغاية لدرجة أنه كشف ملابسها الداخلية من الأسفل.

استكملت شريكة كريستيانو رونالدو إطلالتها بزوج من الكعب العالي المدبب والشفاف، مع حقيبة سوداء.

تركت جورجينا خصلات شعرها الداكنة الطويلة في موجات فضفاضة، وارتدت نظارات شمسية سوداء.

وتزينت عشيقة رونالدو بزوج من الأقراط المتدلية الفضية، مع ماكياج لا يشوبه شائبة.

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يخت فخم

كما شاركت لقطة مذهلة ظهرت فيها هي وحبيبها كريستيانو يشاهدان غروب الشمس من اليخت الفخم مع الأصدقاء.

بدا لاعب كرة القدم رائعًا بلا عناء في قميص من الكتان الأبيض وسروال قصير والنظارات الشمسية المتناسقة.

سافر الزوجان إلى إيطاليا لقضاء عطلة مع أطفالهما وقاموا بتوثيق رحلتهم الفخمة على وسائل التواصل الاجتماعي.

كريستيانو لديه ابن كريستيانو جونيور ، 12 عامًا ، وتوأم إيفا وماتيو ، خمسة أعوام ، كان قد أنجبهما قبل أن يلتقي بجورجينا. والتي هي والدة ابنته ألانا مارتينا ، البالغة من العمر خمسة أعوام أيضًا ، والطفلة بيلا البالغة من العمر 13 شهرًا ، والتي رحبوا به في أبريل. العام الماضي.

من خلال مشاركة نظرة ثاقبة لرحلتهم الممتعة ، نشرت جورجينا لقطة عائلية رائعة للمجموعة وهم يبتسمون وهم يسترخون على يختهم.