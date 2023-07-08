السبت, يوليو 8, 2023
الرئيسيةحياتناجورجينا رودريغيز تستمتع مع رونالدو بفستان مثير وشفاف كشف ملابسها الداخلية (شاهد)
حياتنا

جورجينا رودريغيز تستمتع مع رونالدو بفستان مثير وشفاف كشف ملابسها الداخلية (شاهد)

سافر الزوجان إلى إيطاليا لقضاء عطلة مع أطفالهما وقاموا بتوثيق رحلتهم الفخمة على وسائل التواصل الاجتماعي.

كتب رفيف عبدالله
جورجينا رودريغيز تستمتع مع رونالدو بفستان مثير وشفاف كشف ملابسها الداخلية (شاهد)
جورجينا رودريغيز
- Advertisement -

وطن- بدت جورجينا رودريغيز مثيرة للغاية في فستان أصفر قصير شفاف على متن قارب يوم الجمعة.

استعرضت عارضة الأزياء ، البالغة من العمر 29 عامًا ، شخصيتها المذهلة بفستان مثير ذو أكمام طويلة.

كشف ملابسها الداخلية

لكن فستان جورجينا رودريغيز كان قصيراً للغاية لدرجة أنه كشف ملابسها الداخلية من الأسفل.

جورجينا رودريغيز بفستان شفاف
بدت جورجينا مثيرة للإعجاب في فستان أصفر قصير شفاف
جورجينا رودريغيز بفستان شفاف
عارضة الأزياء عرضت شخصيتها المذهلة برقبة بأكمام طويلة

استكملت شريكة كريستيانو رونالدو إطلالتها بزوج من الكعب العالي المدبب والشفاف، مع حقيبة سوداء.

تركت جورجينا خصلات شعرها الداكنة الطويلة في موجات فضفاضة، وارتدت نظارات شمسية سوداء.

جورجينا رودريغيز بفستان شفاف
ظهرت ملابسها الداخلية من فستانها المثير

وتزينت عشيقة رونالدو بزوج من الأقراط المتدلية الفضية، مع ماكياج لا يشوبه شائبة.

- Advertisement -

يخت فخم

كما شاركت لقطة مذهلة ظهرت فيها هي وحبيبها كريستيانو يشاهدان غروب الشمس من اليخت الفخم مع الأصدقاء.

بدا لاعب كرة القدم رائعًا بلا عناء في قميص من الكتان الأبيض وسروال قصير والنظارات الشمسية المتناسقة.

جورجينا رودريغيز بفستان شفاف
ظهرت أيضاً مع كريستيانو أثناء غروب الشمس من اليخت الفخم مع الأصدقاء

سافر الزوجان إلى إيطاليا لقضاء عطلة مع أطفالهما وقاموا بتوثيق رحلتهم الفخمة على وسائل التواصل الاجتماعي.

كريستيانو لديه ابن كريستيانو جونيور ، 12 عامًا ، وتوأم إيفا وماتيو ، خمسة أعوام ، كان قد أنجبهما قبل أن يلتقي بجورجينا. والتي هي والدة ابنته ألانا مارتينا ، البالغة من العمر خمسة أعوام أيضًا ، والطفلة بيلا البالغة من العمر 13 شهرًا ، والتي رحبوا به في أبريل. العام الماضي.

من خلال مشاركة نظرة ثاقبة لرحلتهم الممتعة ، نشرت جورجينا لقطة عائلية رائعة للمجموعة وهم يبتسمون وهم يسترخون على يختهم.

المصدررصد ومتابعة وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

جورجينا في إطلالة محرجة وصادمة لم تنشر من قبل.. ما فعلته بصدرها وجسدها لا يصدق! (شاهد)

حياتنا

فيديو.. قصر رونالدو وجورجينا الأغلى في البرتغال يتسبب بقلق كبير لهما

حياتنا

جورجينا رودريغيز تزين جسدها العاري في البحر بمجوهرات سعرها سيدهشك! (شاهد)

حياتنا

مصورون متسللون يسجلون أكثر اللحظات حميمية لـ جورجينا ورونالدو على متن اليخت (شاهد)

الهدهد

كريستيانو رونالدو لم يُعلن إسلامه ولم يُغير اسمه لـ “كريم رونالدو”.. وهذه الحقيقة

حياتنا

جورجينا تواصل الإثارة بالبكيني .. شاهد آخر صور ساخنة لها وهي تسبح

حياتنا

نور الغندور في موقف لا تحسد عليه.. انعكاس المرآة كشف جزءاً حساساً في جسدها (شاهد)

حياتنا

جورجينا عارية وتعرض مؤخرتها أمام رونالدو بطريقة مثيرة! (صور)

حياتنا

جورجينا بالملابس الداخلية فقط .. صورة مثيرة نشرها رونالدو (شاهد)

رياضة

التاريخ يُلاحق الدون رونالدو بعد تسجيله الهدف رقم 123 مع البرتغال (فيديو)

حياتنا

أول فنانة عربية تلفت أنظار جورجينا بجمالها.. من هي نور الغندور؟ (شاهد)

حياتنا

جورجينا رودريغيز في إطلالة مثيرة مع لدغة نحلة على شاطئ بحيرة ورونالدو يعلق! (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

10 أشياء لم تكن تعرفها عن الطائرات ومضيفات الطيران

جورجينا في إطلالة محرجة وصادمة لم تنشر من قبل.. ما فعلته بصدرها وجسدها لا يصدق! (شاهد)

موعد مباراة نهضة بركان ضد الفتح الرباطي والتشكيلة في كأس العرش 2023

هبة عبوك تحتضن دجانيس بوزاني وتستنشق رائحته وترقص له.. هل وقعت في غرامه؟(فيديو)

حمل مبكر لسودانيات في عمر 12 سنة بسبب اغتصابهن من طرفي الحرب

ليلى علوي ترقص بكاش مايوه على البحر وتثير الجمهور: “اتغطي واستري نفسك”!

كريستيانو رونالدو يرتدي زي المنتخب النسائي.. لماذا؟ (شاهد)

تصرف عمر السومة مع البرازيلي فيرمينو يُثير غضب جماهير أهلي جدة (شاهد)

ابنة عمرو دياب تهنئ والدتها بعيد ميلادها.. لن تصدق كيف كان شكلها وهي طفلة (شاهد)

“فيديو الهجوم الناري للرئيس الجزائري على فرنسا بعد مقتل نائل”.. ما قصته؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC