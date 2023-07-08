بعد الهيمنة على العزبي.. سلسلة صيدليات جديدة على أعتاب قبضة صندوق مصر السيادي

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وطن- كشفت تقارير صحفية مصرية، أن الصندوق السيادي للدولة، يسعى من خلال صندوقه الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، لإتمام صفقة استحواذ جديدة على سلسلة صيدليات كبرى بالسوق المحلية.

جاء ذلك بعدما كان صندوق مصر السيادي قد أبرم شراكة مع شركة «بي إنفستمنتس القابضة» تضمنت بموجبها تأسيس شركة EZ International بالشراكة مع صيدليات العزبى، لتقديم خدمات لوجستية وإدارية للمؤسسات الصيدلية وخدمات توزيع وتجارة الأدوية.

وتضمنت الصفقة الاستحواذ على حصة 49% من أسهم رأسمال مجموعة الصيدليات المملوكة لعائلة العزبي.

أما في الوقت الحالي، فقد كشفت مصادر مصرية أن الصندوق السيادى يجري مفاوضات أولية للاستحواذ على مجموعة صيدليات كبرى بالسوق المحلية.

وقالت المصادر التي تحدثت لصحيفة “الشروق“، من دون الكشف عن هويتها، إنّ المفاوضات شهدت اختلافا فى التفاوض مع ملاك المجموعة حول نسبة الاستحواذ، حيث يسعى الصندوق للاستحواذ على حصة أغلبية بينما يفضل الملاك بيع حصة أقل من 50%.

الصندوق السيادي المصري يسعى للاستحواذ على سلسلة صيدليات كبرى

للتفاصيل https://t.co/wUarufuFAz pic.twitter.com/qQKrCl4u06 — Shorouk News (@Shorouk_News) July 8, 2023

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وأضافت المصادر أن صندوق مصر السيادي يسعى لتوسيع نشاطه فى الاستثمار بالقطاع الطبي لاسيما خدمات بيع وتوزيع وتجارة الأدوية خلال الفترة المقبلة.

إنشاء صندوق مصر الفرعي للخدمات الصحية

يُشار إلى أن صندوق مصر الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية تأسس في أغسطس عام ٢٠٢٠ بموجب قرار مجلس الإدارة رقم ٦ لسنة ٢٠٢٠.

ووفق لنص القرار، فإن الصندوق الفرعي يهدف إلى توطين الصناعات الدوائية لتصبح مصر مركزا للصناعات الدوائية فى المنطقة، ودعم سلاسل القيمة للصناعات الدوائية من خلال دعم الصناعات المغذية بالإضافة لأنشطة توزيع وتجارة الأدوية.

تجدر الإشارة إلى أن قيمة تجارة الأدوية والمكملات الغذائية فى مصر تتجاوز حاليا نحو ١٣٠ مليار جنيه.

وتحدّد وثيقة ملكية الدولة، التي تم طرحها مؤخرا، مستهدفات الحكومة بالعمل على تعميق استثماراتها في قطاع الصحة، تحديدًا المستشفيات والمعامل ومراكز الرعاية الصحية.

أما بالنسبة للدواء، فخطة الحكومة تتمثل في ضخ استثمارات ضخمة لا يُقبل عليها القطاع الخاص» لتصنيع اللقاحات وتوفير الكيماويات الخام، وصناعات الأجهزة والمستلزمات الطبية، لكن من دون أي إشارة إلى قطاع الصيدليات.

منظومة التأمين الصحي الشامل دافع للاستثمار الدوائي

وكان مصدر بقطاع الدواء، قد تحدث في وقت سابق لموقع “مدى مصر“، عن أن دخول الدولة إلى منظومة الدواء في هذا الوقت قد يكون مرتبطا بمنظومة التأمين الصحي الشامل التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن.

وقد يفسر هذا الأمر، صفقة السيطرة على صيدليات العزبي المتحكمة في أكثر من 75% من سوق الدواء في مصر، ويقول متخصصون إن التعاقد مع نظام التأمين الصحي يستلزم ضوابط معينة ومعايير تخضع للمتابعة المستمرة، بداية من تجهيز الصيدلية وتدريب العاملين بها، وتخزين الأدوية، ومراجعة المبيعات، وخلافه، ما يسهل حدوثه مع شركة واحدة تدير مئات الصيدليات (مثل العزبي، بدلًا من متابعة عشرات الآلاف منها.