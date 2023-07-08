السبت, يوليو 8, 2023
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اتهم بممارسة السحر والشعوذة.. صدفة غريبة تنقذ رقبة سوري من سكين داعش

خلايا تنظيم داعش تنشط في دير الزور وتعمل على ملاحقة من تشك بتورطه في أعمال السحر والشعوذة وتعمل على قتله وتصفيته

كتب خالد السعدي
اتهم بممارسة السحر والشعوذة.. صدفة غريبة تنقذ رقبة سوري من سكين داعش
تنظيم داعش
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وطن– كشفت وسائل إعلام سورية، عن تفاصيل مثيرة في واقعة نجاة شخص متّهم بممارسة السحر والشعوذة في دير الزور أثناء تصوير عملية إعدامه، في واقعة وُصِفت بأنها شديدة الغرابة.

القصة أوردها موقع أورينت نيوز المحلي، الذي قال إن مجموعة مسلحة تتبع تنظيم داعش اختطفت شخصاً يُدعى “محمد حسين” من بلدة الصبحة شرق محافظة دير الزور.

وجاء اختطاف هذا الشخص بزعم تورطه بالشعوذة والسحر، فتم نقله من قِبل الخلية الداعشية إلى أطراف بلدة الشحيل تمهيداً لإعدامه.

وبينما كانت الخلية تصوّر اعترافات الحسين تمهيداً لقتله، لعب القدر دوره في إنقاذ رقبة هذا الشخص، حيث مرّت بالصدفة البحتة، دورية مسلحة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية.

ولم يكن هذا المرور عابرا، حيث تحولت المنطقة إلى ساحة اقتتال عنيف بين مسلحي داعش وقوات قسد، حيث تمكنت “الأخيرة” من أسر عنصر من داعش بعد إصابته، بجانب تحرير الشخص المتهم والذي أصيب هو الآخر وكذلك أصيب عنصر من قسد، بينما نجح عنصر من الخلية بالهرب من المكان.

خلايا داعش

يُشار إلى أن هناك خلايا تتبع تنظيم داعش في دير الزور، تعمل على ملاحقة من تشك بتورطه في أعمال السحر والشعوذة، وتعمل على قتله وتصفيته سواء كان متورطا في ارتكاب هذه الأعمال أو غير متورط من الأساس.

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فقبل أشهر، أقدم مسلحون مجهولون على اختطاف شخص وزوجته من بلدة طيب الفال شمال دير الزور، وتم قتلهما بتهمة “ممارسة السحر”.

عمليات ضد تنظيم داعش

في شأن آخر يتعلق بداعش، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن قوات التحالف الدولي نفذت 21 عملية ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق خلال شهر يونيو الماضي، أسفرت عن اعتقال 21 عنصراً من التنظيم ومقتل 13 آخرين.

قتلى الهجمات الداعشية

في حين كشف إحصاء آخر عن مقتل 262 شخصاً، وإصابة 112 آخرين، بهجمات مباشرة لتنظيم “داعش” في سوريا، على قوات التحالف الدولي، خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأسفرت الهجمات عن مقتل 64 عنصراً من القوات الحكومية، و37 من قوات “قسد” الكردية، و20 من الميليشيات الموالية لإيران، إضافة إلى 141 مدنياً.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

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