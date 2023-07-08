ابنة عمرو دياب تهنئ والدتها بعيد ميلادها.. لن تصدق كيف كان شكلها وهي طفلة (شاهد)

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وطن- احتفلت نور، ابنة الفنان المصري عمرو دياب، والفنانة المصرية شيرين رضا، بعيد ميلاد والدتها الـ54، بصورة صادمة.

نشرت نور دياب، صورة نادرة عبر خاصية القصص المصورة على “انستجرام“، لوالدتها وهي تحملها حين كان عمرها لا يتعدى الشهور.

لا تشبه أحداً

وكان ملفتاً اختلاف شكل ابنة عمرو دياب تماماً عما هي عليه الآن.

كما أن نور، الابنة الأولى للهضبة والوحيدة من طليقته شيرين رضا، لا تشبه والدها أو والدتها.

وكتبت ابنة عمرو دياب: “عيد ميلاد سعيد لوالدتي الجميلة شيرين رضا”.

وتابعت: “أنت أفضل أم قد يتمناها الشخص، أرشدتيني حتى أصبحت الشخص الذي أنا عليه الآن.. تستحقين كل شيء جيد في هذا العالم”

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وختمت نور: “أحبك جدا.. أتمنى لك يوما سعيدا”.

من هي نور؟

الجدير بالذكر أن نور عمرو دياب، تبلغ من العمر 33 عاماً، ودرست العديد من التخصصات منها البيولوجي. وقامت بتحضير ماجستير في التسويق بالإضافة إلى إدارة الأعمال، إلى جانب إجادتها للغة الإشارة، واللغات العربية والإنجليزية والإسبانية.

وقبل عامين، أعلنت نور عمرو دياب خطبتها، على شاب إفريقي/بريطاني.

وعبر خاصية البث المباشر، عبر حسابها على (انستجرام)، شاركت نور عمرو دياب متابعيها التحضيرات التي تفعلها من أجل انتقالها للعيش في مكان جديد رفقة خطيبها، معبّرةً عن سعادتها الشديدة لهذه الخطوة.

ويدعى خطيب ابنة عمرو دياب “كيران وودورد”، وهو مدرب لياقة بدنية، ويعمل مصوراً أيضاً، وأصوله تحديداً من غانا.