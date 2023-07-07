“واجها جيشاً بمسدس”.. الاحتلال يعدم مقاومين في البلدة القديمة بنابلس (شاهد)

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وطن – أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابين فلسطينيين اليوم الجمعة، بعدما تحصنا داخل منزل في البلدة القديمة في نابلس، فيما نجحت المقاومة في التصدي لمحاولة اقتحام نفّذتها قوات الاحتلال للمدينة.

واندلعت اشتباكات فجر اليوم الجمعة بين مقاومين فلسطينيين وقوة إسرائيلية خاصة اقتحمت البلدة القديمة من نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، وسُمع تبادلٌ لإطلاق النار.

وحصلت “وطن“، على لقطات مُصوّرة من مكان الاشتباك الذي خاضه الشهيدان حمزة مقبول وخيري شاهين في البلدة القديمة بمدينة نابلس، مع قوات مدججة من جيش الاحتلال قبل ارتقائهما.

وأظهر الشهيدان بسالة شديدة، بعدما واجها جيش الاحتلال المدجج بمسدسين فقط، كما بيّنت لقطة التُقطت لباب المنزل، كمًا مهولا من الطلقات التي أطلقتها قوات الاحتلال على المنزل خلال تنفيذ عملية الاعتداء.

وتتهم قوات الاحتلال، الشهيدين بتنفيذ عملية إطلاق نار، استهدفت دورية لشرطة الاحتلال الإسرائيلي، في جبل جرزيم بنابلس، قبل يومين.

إصابة في الوجه وتحليق مسيرات

يأتي هذا فيما أفادت مصادر طبية فلسطينية في نابلس، وفق إعلام محلي، بإصابة شاب في الوجه خلال المواجهات المندلعة مع الاحتلال في مدينة نابلس، في حين حلّقت مسيّرات إسرائيلية، فوق حارة الحبلة تزامنا مع اقتحام قوات الاحتلال للبلدة القديمة في نابلس.

مشاهد لاقتحام الجيش الإسرائيلي البلدة القديمة في #نابلس pic.twitter.com/0OkxLfGjm9 — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) July 7, 2023

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قوات الاحتلال تحاصر المنزل

وحاصرت قوة إسرائيلية خاصة، منزلا في البلدة القديمة بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، وطالبت أحد الشبان الفلسطينيين بتسليم نفسه، فيما اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلية ومقاومين فلسطينيين، تخللها إلقاء عبوات ناسفة باتجاه قوات الاحتلال داخل حارة الحَبَلَة.

في غضون ذلك، دفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى نابلس من أكثر من محور، ودخلت تعزيزات عسكرية المدينة من شارع القدس باتجاه البلدة القديمة.

يُشار إلى أنّ عملية اقتحام نابلس التي جرت فجر اليوم، جاءت بعد يوم من مقتل عسكري وإصابة حارس أمن إسرائيليين قرب مستوطنة كدوميم غرب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، كما أن هذه التطورات جاءت في أعقاب العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين، الذي انتهى يوم الأربعاء واستمر 48 ساعة، وأسفر عن استشهاد 12 فلسطينيا.

المقاومة تبارك عملية كدوميم

بدوره، قال الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة، إن عملية إطلاق النار قرب مستوطنة كدوميم غرب نابلس، عمل بطولي ضمن سلسلة الرد الطبيعي على مجزرة جنين ومخططات الاحتلال في الأقصى.

كما باركت لجان المقاومة الفلسطينية العملية، قائلة إنها استمرار لردود الشعب الفلسطيني ومقاومته على جرائم الاحتلال ومجازره وإرهابه في مخيم جنين.

وأضافت لجان المقاومة، في بيان: “عملية كدوميم تكشف قدرة شعبنا ومقاوميه الأحرار الرد على جرائم الاحتلال، في مكان وزمان رغم كافة الاجراءات الأمنية الإسرائيلية، وحالة الاستنفار الذي يعيشها جيش الاحتلال”.

في حين تحدثت وسائل إعلام فلسطينية، عن أن قوات الاحتلال اعتقلت والد منفذ عملية مستوطنة كدوميم وشقيقه عند حاجز نعلين، بعد استدعائهما من قبل المخابرات الإسرائيلية.