هكذا تنكر زعيم فاغنر للتنقل بين الدول العربية! (صور)

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وطن – انتشر مقطع فيديو، لزعيم مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين، تُظهر كيف كان يتنكر في تنقلاته العديدة في دول عربية، وذلك بعدما أوكلت إلى مجموعته مهمة تنفيذ عمليات مسلحة خارج الحدود الروسية على مدار السنوات الماضية.

وأظهر مقطع الفيديو، إطلالات عدة ظهر عليها زعيم مجموعة فاغنر القتالية، فيما كان القاسم المشترك في الكم الأغلب من الصور، هو ظهوره ملتحيا، بينما كان حليق الشعر في بعض تنقلاته بين الدول العربية.

وشوهد زعيم فاغنر في إحدى الصور، وهو يرتدي زيا عسكريا ليبيا، وكان واقفا وبخلفه شعار القوات المسلحة الليبية.

شاهد كيف كان يتنكر زعيم ميليشيات فاغنر أثناء تنقلاته في الدول العربية.. pic.twitter.com/wpaZHjE4zw — الرادع التركي 🇹🇷 (@RD_turk) July 6, 2023

تفتيش منزل زعيم فاغنر

وجرى تداول هذه اللقطات بالتزامن مع إجراء السلطات الروسية في مدينة سان بطرسبورغ، عملية تفتيش لمنزل زعيم فاغنر، أثناء محاولة التمرد التي وقعت أواخر يونيو الماضي.

وبيّنت الصور التي التقطتها قوات الأمن ونشرت في العديد من وسائل الإعلام، منزلًا واسعًا وفاخرًا، ومروحية مركونة في حديقته.

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وحسبما أظهرت الصور، فقد اكتشف المحققون أثناء التفتيش، رزمًا من الدولارات والروبل وسبائك ذهب وأسلحة عديدة.

بالإضافة إلى ذلك اكتشفوا عدداً من جوازات السفر بأسماء مختلفة وخزانة تحتوي على شعر مستعار.

زعيم فاغنر موجود في روسيا

في سياق متصل، أعلن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، أن زعيم مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، موجود في روسيا وليس بيلاروسيا، وذلك بعدما ظلّ مكان وجود بريغوجين لغزًا منذ وقوع التمرد.

وبموجب اتفاق إنهاء المواجهة، تم إسقاط التهم الموجهة إلى بريغوجين وعرض عليه الانتقال إلى بيلاروسيا.

وكان لوكاشينكو قد ساعد في التوسط في صفقة لإنهاء التمرد. وقال قبل أسبوع بقليل إن بريغوجين وصل إلى بيلاروسيا، إلا أنه تراجع عن هذه الرواية أمس الخميس.