موعد الأهلي ضد الاتحاد السكندري والتشكيلة في الدوري المصري الممتاز

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وطن- ينتظر جماهير كرة القدم المصرية، مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري، السبت، في منافسات الجولة ال21 المؤجلة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويستضيف ملعب (برج العرب) مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت دولة مصر (القاهرة).

موعد الأهلي ضد الاتحاد السكندري

وستكون المباراة بتوقيت السعودية وفلسطين ودول الخليج العربي، عند الساعة السابعة مساءً، ولكن بتوقيت الإمارات وعمان، فستكون المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً.

أما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة عند الساعة الخامسة مساءً.

معلق مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري

وسيعلق على مجريات أحداث المباراة بين كلا الفريقين، عبر شبكة قنوات (أون تايم سبورت) الرياضية المصرية، المعلق مدحت شلبي أو أيمن الكاشف.

كما وستبث وقائع اللقاء الكروي المثير بين الأهلي والاتحاد السكندري، على قناة (ON Time Sports 1 HD)، بتردد على القمر الصناعي 11861، وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500. ومعامل تصحيح الخطأ 6/5.

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تشكيلة الأهلي ضد الاتحاد السكندري

ومن المتوقع أن يلعب المدرب السويسري مارسيل كولر، المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه الاتحاد السكندري، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي.

دفاع الأهلي: محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة.

خط الوسط: مروان عطية (أحمد قندوسي)، محمد مجدي قفشة، أليو ديينغ.

مركز الهجوم: أحمد عبد القادر، بيرسي تاو، محمود عبد المنعم (كهربا).

وكان فريق الأهلي قد حقق الفوز النظيف في المباراة الماضية على الإسماعيلي (الدراويش)، بهدف نظيف في مباراة الجولة ال18 المؤجلة.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري الممتاز

ويعتلي فريق الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 72 نقطة، بينما يحتل الفريق المنافس الاتحاد السكندري في المركز الثامن برصيد 42 نقطة.