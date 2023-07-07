الجمعة, يوليو 7, 2023
الرئيسيةالهدهدصحيفة تروج لـ الدعارة الراقية في الدار البيضاء وتثير غضب المغاربة
الهدهد

صحيفة تروج لـ الدعارة الراقية في الدار البيضاء وتثير غضب المغاربة

صحيفة هسبريس سبق وأن نشرت تقريرا كشفت فيه عن انتشار دعارة المغربيات في الخارج

كتب سالم حنفي
الدعارة الراقية في الدار البيضاء
الدعارة الراقية في الدار البيضاء
- Advertisement -

وطن- تسببت صحيفة “هسبريس” الأشهر في المغرب بموجة غضب عارمة ضدها، بعد اتهامها بالترويج لما وصفته “الدعارة الراقية”، في تناولها لانتشار الدعارة على مستوى مقاطعة المعاريف بالدار البيضاء.

وفي تناولها للقضية المثارة، نشرت صحيفة “هسبريس” عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” ما تضمن شكاوى أهالي المنطقة من انتشار بيوت الدعارة تحت مسمى مراكز التدليك.

وقالت في تدوينتها:” انتشرت على مستوى مقاطعة المعاريف بالدار البيضاء مجموعة من محلات “التدليك”، حيث أضحت مختلف الشوارع التابعة لأرقى مقاطعات العاصمة الاقتصادية للمملكة تعرف وجود هذه الصالونات”.

وأوضحت أن “العديد من “صالونات التدليك”، تحول في كثير من الأحيان، إلى فضاءات لممارسة الدعارة الراقية، بعيدا عن أعين السلطات المحلية والأمنية.”

وأشارت إلى أن انتشار هذه المحلات خلف ردود أفعال وتساؤلات كثيرة داخل مجلس مقاطعة المعاريف حول مدى قانونية الرخص التي تمنح لأصحابها.

- Advertisement -

استياء وغضب المغردين من ادعاءات هسبريس

حديث الصحيفة بهذه الطرقة، مع إرفاقها مجموعة من الوسوم تشير للدعارة في التغريدة، اثار غضب المغاربة الذين أخذوا يتساءلون عمن يقف وراء هذه الصحيفة، التي وصفوها بالمشبوهة، وفقا لقولهم.

وفي هذا السياق، قالت الناشطة وردة سلسبيل متسائلة:” هذه المجلة الالكترونية وراءها من وراءها؟؟ من كتب هذا المقال مستحيل يكون دمه مغربي!”.

وقالت:” أولا : لا صالون يُبنى ولا محل يُفتح بدون إذن جماعة الدار البيضاء بل القايد نفسه والخليفة وجميع من ينقل أخبار البناء الى الدوائر الجماعية بالمنطقة. وعليه سوف أمرر هذا المقال لأصحاب الشأن حتى نعرف مع من حشرنا الله في الداخل ( مسترزقي الداخل و خونة المغرب والمغاربة)”، مع عمل إشارة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش وقيادة الشرطة المغربية.

الدعارة الراقية في الدار البيضاء
الدعارة الراقية في الدار البيضاء

من جانبها، هاجمت المغردة “ريما” الصحيفة والقائمين عليها بالقول:” السينيال والغاء المتابعة جريدة صحافة الصرف الصحي تاملوا غير الهاشتاق الي ناشرينه!”.

واتهم آخر الصحيفة بتعمد الإساءة للمغرب وشعبه بالقول:” هدفكم هو إلصاق هذه التهمة بسمعة المغاربة و الترويج للدعارة و خير دليل هو الهاشتاق الله يغبر لجدكم الشقف”.

وشن المغرد والناشط المغربي “العربي الباز” هجوما على الصحيفة قائلا:” بدل ان تهتموا بصالونات التدليك وأخبار الدعارة كان عليكم أن تهتموا بالوزير الذي يتهاون في الدفاع عن التراث والثقافة المغربية. نحتاج الى صحافة هادفة تساير تطلعات الشعب ولا نحتاج الى صحافة تمارس دعارة التشهير بالمغرب.”.

هسبريس يفضح دعارة المغربيات في الخارج

وسبق أن نشر موقع هسبريس نفسه تقريرا كشف فيه عن دعارة المغربيات في الخارج، حيث استعرض شهادات لنساء في السنغال يؤكدن وجود الظاهرة في المنطقة، سواء في هذا البلد أو ساحل العاج، حيث تتاجر العديد من المغربيات بأجسادهن في البلدين بحسب هذه الشهادات.

ووفقا لما أورده التقرير الذي نشر في مارس 2013، فإن ووجود هؤلاء الفتيات المغربيات الممارسات للبغاء في أفريقيا يكون دائما بنفس الدافع عموما، القدوم إلى المنطقة بعقود للعمل في مهن معينة ليجدن أنفسهن مجبرات على ممارسة الدعارة.

المصدرهسبريس ,تويتر، وطن

اقرأ أيضاً

تقارير

موقع “أفريك”: عبدالمجيد تبون بجانب جنين ومحمد السادس لا يريد إثارة غضب إسرائيل!

الهدهد

لماذا رفض تبون وشنقريحة ترقية اللواء جبار مهنا لمنصب رئيس المخابرات وما علاقة المغرب؟!

الهدهد

يخت محمد السادس يبحر في مياه سبتة ويعيد للأذهان واقعة كادت تسبب أزمة دولية (شاهد)

حياتنا

مريم حسين في إطلالة أنثوية صارخة بفستان مفتوح من الصدر حتى السرة كشف المستور (شاهد)

تقارير

إسرائيل تبتز محمد السادس رسمياً وعلنياً.. هذا ما اشترطته عليه لتحقيق رغبته التي يتمناها!

الهدهد

لن تعرفه.. إطلالة شبابية لملك المغرب ونزهة خاصة بدون حراسة (شاهد)

تقارير

لماذا ألغى محمد السادس خطاب عيد ثورة الملك والشعب وتخلى عن ذكرى نفي جده محمد الخامس؟

الهدهد

اليوم ليس وقفة عرفات بهذه الدول.. المغرب الوحيد عربيا والعيد الخميس

الهدهد

خروف يلقي بنفسه من الشرفة هربا.. كُتب له عمر جديد (فيديو)

الهدهد

أبرزها في المغرب والجزائر.. خطف خروف العيد وأغرب عادات عيد الأضحى

تقارير

صحيفة إسبانية تكشف ديانة للا سلمى وتتساءل: ماذا سيحدث لو مات محمد السادس؟

الهدهد

“هذه بلاد أمير المؤمنين”.. مغربية مثلية الجنس تحدث فوضى في المغرب (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

العثور على أخطبوط عالق في حلق رجل يثير صدمة الأطباء! (شاهد)

أجسلتني على المرحاض وبدأت تضاجعني..داني ألفيس يكشف للقاضي ما حدث مع الفتاة التي تتهمه!

وثائق مسربة: رويترز عملت كقناة للخارجية البريطانية للإطاحة بـ مرسي وتعظيم السيسي (شاهد)

مصادر تكشف عن استثمارات خليجية ضخمة ستعقب زيارة “أردوغان” لدول الخليج بهذا المبلغ!

محمد صلاح يرقص مع أحمد سعد وفتيات بمايوهات و”أم مكة” لا تدري! (شاهد)

ابنة هيفاء وهبي تستعرض أنوثتها الطاغية بمؤخرة برازيلية وصدر متفجر! (شاهد)

موقع “أفريك”: عبدالمجيد تبون بجانب جنين ومحمد السادس لا يريد إثارة غضب إسرائيل!

ميريام فارس في إطلالتها الأجرأ.. سعيدة جداً ببروز حلمات صدرها مع حظر التعليقات (شاهد)

مريم الدباغ تحتفل بـ استقلال الجزائر بملهى ليلي بعزف النشيد الوطني مع الشمبانيا (شاهد)

أمهات مصريات محرومات من التصرف في أموال أطفالهن ينتظرن إشارة السيسي

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC