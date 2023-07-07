الجمعة, يوليو 7, 2023
الرئيسيةرياضةرياض محرز إلى أهلي جدة السعودي وهذا راتب ما سيتقاضاه أسبوعياً (فيديو)
رياضة

رياض محرز إلى أهلي جدة السعودي وهذا راتب ما سيتقاضاه أسبوعياً (فيديو)

الجزائري محرز سيتقضى راتب 410 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً في حال إتمام صفقة تعاقده مع أهلي جدة السعودي

كتب فارس أبو شيحة
انتقال رياض محرز إلى أهلي جدة السعودي
انتقال رياض محرز إلى أهلي جدة السعودي
- Advertisement -

وطن- كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن موافقة النجم الجزائري الدولي رياض محرز لاعب جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، على عرض نادي أهلي جدة السعودي في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة ( ذا صن) البريطانية، الخميس، بأن الجزائري محرز وافق بالفعل على عرض الانضمام إلى صفوف نادي أهلي جدة السعودي، حيث سيحصل على راتب 410 ألف جنيه إسترليني (522.3 ألف دولار).

انتقال رياض محرز إلى أهلي جدة السعودي

وأردفت الصحيفة، ” رياض محرز كان حريص على الانتقال إلى الوطن العربي، حيث يعتقد بأن الوقت هو المناسب لفعل هذ الأمر. كما أنه اتفق على جميع الشروط الشخصية مع النادي السعودي”.

كما وختمت، ” مدربه غوارديولا حريص على استمرار اللاعب محرز مع  مانشستر سيتي، في ظل احتمال رحيل البرتغالي برناردو سيلفا، إلا أن اللاعب الجزائري أبلغ الإدارة بالرحيل هذا الصيف”.

جماهير أهلي جدة السعودي

من جانبه، رد الرئيس التنفيذي لنادي أهلي جدة السعودي خالد الهندي، على جماهير النادي السعودي، “والله نشتغل ليل نهار من أجل إرضائكم”، حيث يأتي كلامه جواباً على مطالبة جماهير النادي بالتعاقد مع رياض محرز”.

- Advertisement -

ونال الجزائري الدولي محرز الثلاثية التاريخية مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي الموسم المنصرم، وهي دوري أبطال أوروبا والدوري والاتحاد الإنجليزيين.

كما ونجح أهلي جدة السعودي بعد عودته الموسم القادم إلى دوري روشن السعودي الممتاز، التعاقد مع الحارس السنغالي إدوارد ميندي والبرازيلي روبرتو فيرمينو في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي.

الجزائري رياض محرز

وانضم الجزائري إلى صفوف نادي مانشستر سيتي في صيف 2018. قادماً من نادي ليستر سيتي الذي توج معه بالدوري الإنجليزي الممتاز، كما ونال جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي حينها.

رياض محرز الجزائري
رياض محرز الجزائري

كما ولعب رياض محرز صاحب 32 عاماً، مع نادي مانشستر سيتي 236 مباراة. في كافة المسابقات المختلفة، سجل فيها 78 هدفاً وصنع 59 تمريرة حاسمة لزملائه.

ومن الجدير بالذكر، بأن عقد الجزائري محرز ينتهي مع نادي مانشستر سيتي في صيف 2025.

المصدروطن + ذا صن

اقرأ أيضاً

رياضة

البرازيلي فيرمينو يُوقع مع أهلي جدة السعودي.. وهذه تفاصيل الصفقة (فيديو)

رياضة

الهلال السعودي يُغري برناردو سيلفا بعرض خيالي للتعاقد معه هذا الصيف

حياتنا

بنجامين ميندي مارس الجنس مع 10 آلاف امرأة.. اعتدى على عدد لا يُصدّق من النساء

رياضة

أهلي جدة السعودي يُوقع مع البرازيلي فيرمينو.. وهذه تفاصيل الصفقة

رياضة

المايسترو جوندوجان إلى برشلونة وهذه تفاصيل الصفقة (فيديو)

رياضة

تغير مفاجئ في موقف الجزائري محرز بشأن عرض أهلي جدة السعودي

رياضة

خبر صادم لجماهير مانشستر سيتي!

رياضة

غوندوغان إلى برشلونة هذا الصيف.. وهذه تفاصيل الصفقة

الهدهد

ما صافي ثروة الشيخ منصور بن زايد؟! .. رقم فلكي

رياضة

رياض محرز يحسم قراره بشأن عرض أهلي جدة السعودي

رياضة

راموس يُوقع مع أهلي جدة السعودي.. كم بلغت قيمة الصفقة؟!

رياضة

شرط مانشستر سيتي للتخلي عن رياض محرز في سوق انتقالات الميركاتو

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

موعد الأهلي ضد الاتحاد السكندري والتشكيلة في الدوري المصري الممتاز

ثريدز Threads يطير بثروة مارك زوكربيرغ .. وإيلون ماسك يندب حظه!

مضيفة طيران تكشف عن عنصر تحتاج دائمًا إلى أخذه معك خاصة إذا كنت تسافر بالطائرة.. ما هو؟

لحظة القبض على المصري الذي دنّس القرآن في روسيا وهذا ما اعترف به

ندى الكامل بصورة ساخنة وهي تكشف بطنها للجمهور! (شاهد)

“واجها جيشاً بمسدس”.. الاحتلال يعدم مقاومين في البلدة القديمة بنابلس (شاهد)

لويس إنريكي مدرباً لباريس سان جيرمان الموسم المقبل.. وهذه تفاصيل عقده (صور)

السلطة الفلسطينية غاضبة من قناة “الجزيرة” .. ما علاقة اجتياح جنين؟

فيديو جنوني لمئات السعوديين يحاصرون فيرمينو ورد فعل اللاعب البرازيلي

شهادات مروعة من مهاجرين أفارقة تقطعت بهم السبل في صحراء تونس

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC