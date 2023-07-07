رياض محرز إلى أهلي جدة السعودي وهذا راتب ما سيتقاضاه أسبوعياً (فيديو)

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وطن- كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن موافقة النجم الجزائري الدولي رياض محرز لاعب جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، على عرض نادي أهلي جدة السعودي في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة ( ذا صن) البريطانية، الخميس، بأن الجزائري محرز وافق بالفعل على عرض الانضمام إلى صفوف نادي أهلي جدة السعودي، حيث سيحصل على راتب 410 ألف جنيه إسترليني (522.3 ألف دولار).

انتقال رياض محرز إلى أهلي جدة السعودي

وأردفت الصحيفة، ” رياض محرز كان حريص على الانتقال إلى الوطن العربي، حيث يعتقد بأن الوقت هو المناسب لفعل هذ الأمر. كما أنه اتفق على جميع الشروط الشخصية مع النادي السعودي”.

🎥 جماهير #الأهلي الحاضرة في المدرجات تردد اسم الجزائري رياض محرز لاعب #مانشستر_سيتي أثناء مرور خالد العيسى رئيس النادي pic.twitter.com/H5TCYjCtCq — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) July 6, 2023

كما وختمت، ” مدربه غوارديولا حريص على استمرار اللاعب محرز مع مانشستر سيتي، في ظل احتمال رحيل البرتغالي برناردو سيلفا، إلا أن اللاعب الجزائري أبلغ الإدارة بالرحيل هذا الصيف”.

جماهير أهلي جدة السعودي

من جانبه، رد الرئيس التنفيذي لنادي أهلي جدة السعودي خالد الهندي، على جماهير النادي السعودي، “والله نشتغل ليل نهار من أجل إرضائكم”، حيث يأتي كلامه جواباً على مطالبة جماهير النادي بالتعاقد مع رياض محرز”.

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ونال الجزائري الدولي محرز الثلاثية التاريخية مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي الموسم المنصرم، وهي دوري أبطال أوروبا والدوري والاتحاد الإنجليزيين.

صحيفة "ذا الصن" البريطاني تكشف عن موافقة رياض محرز على انتقاله إلى الأهلي السعودي مقابل راتب أسبوعي يفوق 400 ألف جنيه استرليني ، أكثر من مليون و 600 شهريا . https://t.co/HRLhFu6JJC — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) July 6, 2023

كما ونجح أهلي جدة السعودي بعد عودته الموسم القادم إلى دوري روشن السعودي الممتاز، التعاقد مع الحارس السنغالي إدوارد ميندي والبرازيلي روبرتو فيرمينو في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي.

الجزائري رياض محرز

وانضم الجزائري إلى صفوف نادي مانشستر سيتي في صيف 2018. قادماً من نادي ليستر سيتي الذي توج معه بالدوري الإنجليزي الممتاز، كما ونال جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي حينها.

كما ولعب رياض محرز صاحب 32 عاماً، مع نادي مانشستر سيتي 236 مباراة. في كافة المسابقات المختلفة، سجل فيها 78 هدفاً وصنع 59 تمريرة حاسمة لزملائه.

ومن الجدير بالذكر، بأن عقد الجزائري محرز ينتهي مع نادي مانشستر سيتي في صيف 2025.