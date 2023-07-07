ثريدز ليس الوحيد..ما هي التطبيقات الأخرى التي نافست تويتر؟

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وطن- ردًا على إطلاق شركة ميتا لتطبيقها الجديد “ثريدز” threads، غرد المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لتويتر، جاك دورسي قائلاً:”أردنا سيارات طائرة، بدلاً من ذلك حصلنا على 7 مستنسخات من تويتر.“

بينما شارك جاك نفسه في إنشاء اثنين من هذه النسخ، دافع عن قضيته من خلال الادعاء بأن المنصات التي قام بإنشاءها مثل Bluesky و Nostr هي عبارة عن منصات أكثر ودية ومتعة ولطفاً من “تويتر”.

ومع إطلاق التطبيق الجديد Threads الذي يشبه منصة التدوين المصغر تويتر، استعرض موقع dailyo” 6 ” مستنخات أخرى نافست ومازالت تنافس منصة تويتر.

تم إنشاء هذه المنصات بواسطة مطورين وشركات مستقلة، وهي تحاكي ميزات مثل ملفات تعريف المستخدمين، والتغريد، والمتابعة، وتلقي التحديثات.

BlueSky

أسس المؤسس المشارك لشركة “تويتر” ورئيسها التنفيذي الأسبق جاك دورسي هذه المنصة عام 2021.

على عكس نسخ تويتر التقليدية، فإن BlueSky ليس مجرد نسخة أخرى من تويتر. إنه بروتوكول موزع لا مركزي يتيح للمستخدمين التحكم في خوارزمياته والسيطرة على بياناتهم بشكل كامل.

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وقد اجتذبت المنصة حوالي 50000 مستخدم وتم تنزيلها أكثر من 375000 مرة.

Nostr

أسس دورسي كذلك “Nostr” وهي عبارة عن منصة تتيح للمستخدمين تبادل الرسائل الموقعة المشفرة من خلال شبكة من المرحلات.

الشي المميز في هذه المنصة هي أنها لا تخزن بيانات المستخدم أو هوياته، مما يجعلها من واحدة من أكثر المنصات الاجتماعية استخداما.

Mastodon

في عام 2016، أنشأ المبرمج الألماني يوجين روشكو منصة Mastodon وهي شبكة اجتماعية لا مركزية مجانية ومفتوحة المصدر.

هذه المنصة تعد ملاذ متمرّد لأولئك الذين يتوقون إلى التحكم والخصوصية والمجتمعات المتنوعة.

علاوة على ذلك، سعت المنصة إلى استيعاب الأصوات المتنوعة التي تكافح المضايقات عبر الإنترنت أيضًا.

Spill

تهدف Spil، التي أسسها موظفون سابقون في Twitter، بإصدارها التجريبي المدعو فقط، إلى أن تكون منصة الانتقال لاكتشاف الثقافة العالمية ومناقشتها.

وفي بيئة آمنة ومتنوعة، يمكن للمستخدمين نشر أفكارهم، جنبًا إلى جنب مع الصور المتحركة والصور.

Birda

تتيح هذه المنصة للمستخدمين الاتصال ومشاركة وتحديد أنواع الطيور المختلفة في مواقع مختلفة.

على عكس المنصات التقليدية، فإن بيردا تدور حول مراقبة الطيور والاستكشاف في الهواء الطلق.

وعلى الرغم من أنها قد لا تنافس تويتر بشكل مباشر، إلا أنها تقدم بديلاً فريدًا ومثيرًا.

POST

ظهرت هذه المنصة في أواخر عام 2022 كبديل لتطبيق تويتر مع تركيز واضح على مشاركة الأخبار وتبادل الآراء وتعزيز الحوار المدروس.

تبرز Post كمنصة للتواصل الاجتماعي تسعى إلى إحياء الخطاب الذكي في عالم وسائل التواصل الاجتماعي وهي منصة تسمح كذلك للمستخدمين من استكشاف محتوى إخباري عالي الجودة واستهلاكه والتفاعل معه ونشره.