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يخت محمد السادس يبحر في مياه سبتة ويعيد للأذهان واقعة كادت تسبب أزمة دولية (شاهد)

في عام 2014 قبض خفر السواحل الإسباني على يخت محمد السادس تحت زعم الاعتقاد بأنهم اعتقدوه قاربا يهرب لاجئين

كتب خالد الأحمد
يخت محمد السادس يبحر في مياه سبتة ويعيد للأذهان واقعة كادت تسبب أزمة دولية
يخت محمد السادس يبحر في مياه سبتة
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وطن- نشرت صحيفة “إلفارو دي كوتا” الإسباني مقطع فيديو يوثق مرور يخت الملك الملك المغربي، محمد السادس ، بأقصى سرعة وبالقرب من المياه الإقليمية الإسبانية بالقرب من سبتة.

وأظهر الفيديو الذي تم التقاطه من قمة جبل سانتا كاتالينا يخت الملك محمد السادس وزلاجات نفاثة وأخرى ذات سحب أكبر برفقته، وهو يعبر مياه مضيق سبتة.

وأكدت مصادر رسمية استشارتها الصحيفة أن هذه القوارب كانت مرافقة الملك ، على الرغم من أنها لا تستطيع تأكيد أن محمد السادس سافر على أحدها.

ولفتت الصحيفة إلى أنه في الواقع، لم يستطع أحد التحقق من ذلك لأنه لم يتم التعرف عليهم، إلا أنه تم التحقق من أن هذه القوارب هي جزء من المرافق الملكية.

محمد السادس تحت المجهر الإسباني

ووفقا لموقع “h24info” الذ تطرق للموضوع، فإن أدنى أفعال وإيماءات الملك محمد السادس يتم التجسس عليها من قبل إدارة سبتة على وجه الخصوص والمؤسسات الإسبانية بشكل عام.

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يخت محمد السادس يبحر في مياه سبتة
يخت محمد السادس يبحر في مياه سبتة

خفر السواحل الإسباني يقبض على يخت محمد السادس

ولفت الموقع إلى ان هذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها يخت الملك محمد السادس فضول إدارة سبتة،مشيرة إلى انه في عام 2014 ، تم تجنب أزمة دبلوماسية بصعوبة بسبب ما وصفها “الحماقة – المتعمدة” لخفر السواحل الاسباني.

وأوضح الموقع أن خفر السواحل الإسباني قبض على القارب الملكي وخلط بينه وبين زورق بدائي يحمل مهاجرين، ليقوم بعدها الملك فيليب السادس بتقديم اعتذارًا رسميًا إلى الملك.

العطلة الصيفية للملك محمد السادس

يشار إلى أن وسائل الإعلام المغربية نشرت مؤخرا بأن الملك محمد السادس يقضي إجازته الصيفية في الشمال ، حيث شوهد في رينكون وطنجة والمنطقة البحرية الشمالية الأقرب لسبتة.

من ناحية أخرى ، فإن مقر إقامة الملك محمد السادس الذي اختاره لسنوات لقضاء موسم الصيف ، يحظى بالفعل بحضور كبير لأفراد الأمن تحت إشراف كبار الضباط ، والمتواجدين في جميع مداخله خلال ليلا ونهارا.

ونشرت نفس وسائل الإعلام في الأيام الأخيرة القافلة الملكية حول مدينة رينكون قادمة من القصر الذي تسكنه.

المصدريوتيوب، صحيفة "إلفارو دي كوتا" الإسباني، موقع h24info، رصد وتحرير وطن

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