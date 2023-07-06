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رياضة

موعد مباراة الهلال ضد فيلدين في وديات الأندية والتشكيلة

الهلال أمام فليدين في منافسات وديات الأندية استعدادا للموسم المقبل

كتب فارس أبو شيحة
موعد مباراة الهلال ضد فيلدين
موعد مباراة الهلال ضد فيلدين
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وطن- يترقب عشاق وجماهير كرة القدم السعودية، موعد مباراة الهلال ضد فيلدين النمساوي في وديات الأندية، الجمعة، في إطار الاستعدادات للموسم القادم في الدوري السعودي الممتاز والبطولات العربية والقارية.

وستقام مباراة الهلال وفيلدين في مباريات وديات الأندية، في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) والخليج العربي وفلسطين.

موعد مباراة الهلال ضد فيلدين

بينما ستكون المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، بتوقيت دولة مصر، كما وبتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة. عند الساعة الخامسة والنصف مساءً.

ولكن بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، فستكون المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

ويخوض الزعيم الآسيوي، معسكر تدريبه في دولة النمسا، استعداداً للموسم القادم المثير والقوي في ظل إبرام العديد من الصفقات مع أبرز النجوم في عالم كرة القدم، وكذلك المشاركة في البطولات العربية والقارية.

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تشكيلة الهلال السعودي ضد فيلدين

وسيلعب المدرب البرتغالي المخضرم جورجي جيسوس، المباراة الودية بتشكيلة أساسية متوقعة أمام نظيره فيلدين النمساوي، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد العويس، عبد الله المعيوف.

دفاع الهلال: محمد البريك (كاليدو كوليبالي)، علي آل البليهي، جحفلي، سعود عبد الحميد.

خط الوسط: صهيب أيمن آل زيد، جوستافو كويلا، مصعب الجوير (روبين نيفيش).

مركز الهجوم: أوديون إيغالو، محمد القحطاني، لوسيانو فيتو.

كما وسيلتقي فريق الهلال 4 مباريات ودية أخرى على مستوى الأندية. أمام جوريكا البلغاري، ولفسبرغر النمساوي، ودينامو كييف الأوكراني، وأخرها أمام فريق الكويت في العاصمة السعودية (الرياض).

تدريبات الهلال السعودي
تدريبات الهلال السعودي

يشار بأن فريق الهلال السعودي قد أنهى الموسم الماضي في ثالث جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز (روشن). برصيد 59 نقطة، كما وبفارق كبير عن البطل اتحاد جدة الذي تصدر الدوري برصيد 72 نقطة.

المصدروطن + الهلال السعودي تويتر + مواقع التواصل

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