لهذا السبب عليك توخي الحذر إذا اخترت الجلوس بجوار النافذة على متن الطائرة عند السفر

- Advertisement -

وطن– يحب الكثير من المسافرين الجلوس بجوار النافذة على متن الطائرة عند السفر، ولكن حذرت مستخدمة على “تيك توك” من الجلوس في هذه المقاعدة، مشيرة إلى أنها يمكن أن تسبب للمسافر مشاكل صحية مثل سرطان الجلد.

في وقت سابق من هذا العام، قامت مستخدمة تدعى “FindingFiona” بتحميل مقطع فيديو عن السفر على منصتها على تيك توك حظي باهتمام كبير، وحصد على أكثر من مليوني مشاهدة و 1000 تعليق.

في المنشور، شددت المستخدمة فيونا على أهمية وضع واقي الشمس عند القيام برحلة على متن الطائرة، مستشهدة بتقارير عن أشخاص يتعرضون دوما لأضرار أشعة الشمس عندما يكونون على ارتفاعات أعلى، وفقا لما أورده موقع “huffpost“.



الجلوس بجوار النافذة

تقول فيونا في الفيديو:”على الرغم من أنك داخل الطائرة، بسبب الارتفاعات العالية، فأنت في الواقع تتعرض لأشعة فوق البنفسجية أقوى، خاصة إذا كنت تجلس في مقعد النافذة.”

ووفقًا لأطباء الأمراض الجلدية، فإن ما كشفته فيونا صحيح جزئيًا، حيث أشارت الدكتورة إليزابيث جونز، الأستاذة المساعدة في طب الأمراض الجلدية في مستشفى توماس جيفرسون الجامعي في فيلادلفيا إلى أن الخطر يكون أعلى بالنسبة لأفراد طاقم الرحلة والطيارين.

وقالت في هذا السياق:”الأشخاص الذين يسافرون بشكل مهني، سيتعرضون أكثر بكثير للأشعة فوق البنفسجية بالنظر – خاصة، إذا كانوا في قمرة القيادة.”

- Advertisement -

وتحدثت جونز عن دراسة أُجريت عام 2015 والتي جدت أن الطيارين وطاقم الطائرة لديهم ما يقرب من ضعف حالات الإصابة بسرطان الجلد، وهو شكل أقل شيوعًا ولكنه أكثر خطورة من سرطان الجلد، مقارنةً بعامة الناس.

خطر الإصابة بسرطان الجلد

أوضحت جونز أن هناك علاقة بين الطيران والضرر الناتج عن أشعة الشمس.

تحجب نوافذ الطائرات معظم الأشعة فوق البنفسجية، ولكن ليس كل الأشعة فوق البنفسجية.

وقالت جونز في هذا السياق:”نوافذ الطائرات تحجب بشكل فعال معظم الأشعة فوق البنفسجية” وذلك في إشارة إلى الأشعة التي يمكن أن تسبب حروق الشمس وسرطان الجلد.

لذا، حتى لو كنت جالسًا بجوار مقعد النافذة، فمن المحتمل ألا ينتهي بك الأمر مع حروق الشمس بعد الرحلة. لكن هذا لا يعني أنه لا يمكن أن تحدث أضرار أخرى.

من جهتها، قالت الدكتورة جينيفر هولمان، وهي أخصائية في الأمراض الجلدية، إن هذا ينطبق أيضًا على النوافذ الأخرى الموجودة في المنزل أو السيارة.

وفي حديثها عن الطائرات، قالت جونز إن نوافذ الطائرات لا تحمي تمامًا من الأشعة فوق البنفسجية، والتي يمكن أن “تسبب الشيخوخة المبكرة والتجاعيد ويمكن أن تسهم في النهاية في الإصابة بسرطان الجلد أيضًا”.

وقالت هولمان إن معظم النوافذ الزجاجية، بما في ذلك نوافذ سيارتك ونوافذ المقهى المحلي، لا توفر أيضًا حماية من الأشعة فوق البنفسجية.

يمكن أن يحميك ارتداء واقي الشمس على متن الطائرة من هذه الأشعة الضارة، والتي قالت هولمان إنها تخترق الجلد بعمق أكبر وتعرضك لخطر الإصابة بأنواع مختلفة من سرطان الجلد، بما في ذلك سرطان الجلد الأكثر فتكًا، الورم الميلانيني.

الحل؟

من الضروري إرتداء واقي الشمس كل يوم، سواء كنت في رحلة طيران أم لا.

وتقول هولمان في هذا الإطار:“بصفتي طبيبة أمراض جلدية، أشجع جميع مرضاي على ارتداء واقي الشمس كعادة يومية، حماية ضد التعرضات التي نواجهها والجذور الحرة الموجودة في العالم من الأشعة فوق البنفسجية.”



في حين أنه من المهم أن يرتدي الجميع واقيًا من الشمس على متن الطائرة، قالت جونز إنه يجب على بعض الأشخاص توخي الحذر بشكل خاص.

يجب على الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة الأكثر حساسية للشمس أن يأخذوا في الاعتبار هذه الحماية الإضافية أيضًا.

وأشارت جونز إلى أن الأمر نفسه ينطبق على الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية تجعلهم عرضة لأضرار أشعة الشمس، والأشخاص الذين يتعاطون أدوية تزيد من حساسية الشمس.

وعند التسوق لشراء واقي من الشمس، يجب اختيار منتج يكون واسع الطيف (Broad spectrum) ويعني أنه يحمي من الأشعة الضارة واسعة الطيف (UVB,UVA) .