الخميس, يوليو 6, 2023
الرئيسيةالهدهدلماذا رفض تبون وشنقريحة ترقية اللواء جبار مهنا لمنصب رئيس المخابرات وما...
الهدهد

لماذا رفض تبون وشنقريحة ترقية اللواء جبار مهنا لمنصب رئيس المخابرات وما علاقة المغرب؟!

اللواء جبار مهنا فشل في جمع المعلومات اللازمة عن الأسلحة التي مدت بها دولة الاحتلال والولايات المتحدة، المغرب.

كتب خالد السعدي
لماذا رفض تبون وشنقريحة ترقية اللواء جبار مهنا لمنصب رئيس المخابرات ما علاقة المغرب
اللواء جبار مهنا
- Advertisement -

وطن- كشف موقع “إنتليجنس أونلاين” الناطق بالفرنسية تفاصيل هامة عن أسباب عدم ترقية اللواء جبار مهنا إلى منصب رئيس المخابرات الجزائرية.

وقال الموقع في تقرير له أنه في 5 يوليو/تموز الحالي ، أثار اللواء جبار مهنا جدلًا وجدلًا بسبب غيابه الملحوظ بين كبار الشخصيات في الجيش الجزائري الذين تمت ترقيتهم إلى رتب جديدة ومجزية.

ولفت الموقع إلى انتشار العديد من الشائعات حول عدم ترقة اللواء جبار مهنا كما وعد على الرغم من تقدمه في العمر حيث يتجاوز الـ 75 عامًا، مشيرا الموقع إلا أنه لم يستطع الوصول إلى المنصب الرئيسي لمنسق جميع أجهزة المخابرات الجزائرية، وهو منصب رئيس المخابرات الشاغر منذ أيار / مايو 2019 ، عندما سُجن الرئيس السابق للمخابرات الجزائرية بشير طرطق بعد إعادة هيكلة دائرة الاستعلام والأمن ووضعه في سجن البليدة العسكري على يد قائد الجيش الراحل أحمد قايد صالح.

وبحسب الموقع، فقد مثل يوم الخامس من يوليو/تموز الحالي انهيارا لكل آمال وطموحات جبار مهنا، ولم تُمنح له الترقية ليكون رئيسا للمخابرات ولا أي رتبة جديدة في الجيش.

ووفقا للموقع فإنه عندما تولى جبار مهنا مسؤولية القائم بأعمال مدير المخابرات كلفه الرئيس عبد المجيد تبون وقائد الجيش شنقريحة بمهمتين أساسيتين: تحييد تتابع المعارضة في الخارج ، وقبل كل شيء ، تقليص نفوذ المغرب في البلدان المجاورة للجزائر.

ومع ذلك ، بالنسبة لهذه المهمة الأخيرة على وجه التحديد -بحسب الموقع- لم يستطع جبار مهنا تقديم أي شيء إلى تبون وشنقريحة لأنه ببساطة لم يفز بأي شيء على جبهة المخابرات ضد “العدو المغربي”.

- Advertisement -

محاولات إغواء لجنرالات ماليين

ونوه الموقع إلى أن جبار مهنا حاول فعل كل شيء لإغواء للجنرالات الماليين وإقناعهم بالحفاظ على مسافة في مواجهة المغرب إلا أنه لم يحقق أي نتائج لأن المصالح الاقتصادية والسياسية المغربية لم يتم تجميدها أو تهديدها من قبل القادة الماليين الذين رفضوا الاستسلام لإغراءات الجزائر.

من جانبه، حافظ المغرب على تقاربه مع العديد من الفاعلين السياسيين الماليين ، بل وزاد من ذلك ، واتخذت استثماراته الاقتصادية نطاقًا يقلق جاره الجزائري.

وفي ليبيا أيضا، فشلت استراتيجية جبار مهنا أيضًا لأنها كانت أيضًا مسألة كسر جماعات الضغط المؤيدة للمغرب في ليبيا، ولم ينجح منذ نهاية عام 2022 ف إغواء زعماء الفصائل الليبية وعلى رأسهم رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح.

رفض ترقية اللواء جبار مهنا
رفض ترقية اللواء جبار مهنا

غضب سعيد شنقريحة

وكشف الموقع انه نتيجة لهذا الفشل، لم يستطع سعيد شنقريحة احتواء غضبه على مهنة العجوز الطيب بعد فشل الأجهزة الجزائرية في الحصول على معلومات مفصلة عن الأسلحة التي حصل عليها المغرب من شركاء إسرائيليين أو أمريكيين.

كما لم يتمكن أي تقرير صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية من توقع تسليم أسلحة متطورة من الولايات المتحدة إلى المغرب ولم يتمكن أي تقرير أيضًا من تنبيه هيئة الأركان العامة للجيش الجزائري إلى المساعدة العسكرية الكبيرة التي منحتها الإمارات العربية المتحدة في المغرب.

لا ثقة في جبار مهنا

واختتم الموقع تقريره بالقول إن كل هذه الأمور أقنعت تبون وشنقريحة على عدم وضع الكثير من الثقة في شخص جبار مهنا، الذي لا يبدو أن أسطورته الأسطورية التي استمرت لعقود عديدة تجد أي صدى في الواقع العنيد لهذا المجال.

المصدرموقع إنتليجنس أونلاين، رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

يخت محمد السادس يبحر في مياه سبتة ويعيد للأذهان واقعة كادت تسبب أزمة دولية (شاهد)

حياتنا

مريم حسين في إطلالة أنثوية صارخة بفستان مفتوح من الصدر حتى السرة كشف المستور (شاهد)

الهدهد

خديجة بن قنة تفضح حملة التبرعات للشرطي قاتل نائل.. ما هدفها؟

تقارير

إسرائيل تبتز محمد السادس رسمياً وعلنياً.. هذا ما اشترطته عليه لتحقيق رغبته التي يتمناها!

الهدهد

معجزة.. جزائري يستعيد بصره داخل مسجد كان قد فقده داخله قبل سنوات

الهدهد

الجزائر.. فيديو الفرار الجماعي للمهاجرين أثناء ترحيلهم يفجر الجدل

الهدهد

لن تعرفه.. إطلالة شبابية لملك المغرب ونزهة خاصة بدون حراسة (شاهد)

الهدهد

فرنسا تحترق وباريس ساحة حرب.. فيديو مروع لانهيار مبنى جراء الشغب

الهدهد

خديجة بن قنة تحذر الجزائريين من أمر خطير جدا بعد مقتل الشاب نائل

الهدهد

واقعة تقشعر لها الأبدان.. عودة البصر لـ جزائري أثناء الصلاة وسط اندهاش وتعجب المصلين (شاهد)

تقارير

لماذا ألغى محمد السادس خطاب عيد ثورة الملك والشعب وتخلى عن ذكرى نفي جده محمد الخامس؟

الهدهد

زعيم فاغنر يهاجم الجزائر بشدة عبر فيديو انتشر كالنار في الهشيم.. ما حقيقته؟ (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

هل أنت منهم؟ دراسة تكشف عن علامة فارقة عند الأشخاص ذوو الذكاء العالي

إيكونوميست: محمد بن سلمان مستعد لتجاوز المبادرة العربية للتطبيع ولكنه يطلب “مهراً” كبيراً

ثريدز…شركة ميتا تطلق رسميا تطبيقها الجديد المنافس لتويتر

تقرير يكشف عن تفاصيل صفقة توقيع فوفانا مع النصر السعودي (صور)

جوني ديب في ظهور صادم أقلق محبيه.. هل التقدم في السن هو السبب؟

مصر.. مكتبة متخصصة في كتب الأطفال تروج للمثلية الجنسية وتثير الغضب (شاهد)

ياسمين صبري في إطلالة جريئة بالبكيني.. أنا في الجنة (شاهد)

لاعبة كراتيه تلكم منافستها على وجهها بدلاً من مصافحتها وهكذا تمت معاقبتها (شاهد)

موعد مباراة الهلال ضد فيلدين في وديات الأندية والتشكيلة

لهذا السبب عليك توخي الحذر إذا اخترت الجلوس بجوار النافذة على متن الطائرة عند السفر

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC