شهادات مروعة من مهاجرين أفارقة تقطعت بهم السبل في صحراء تونس

- Advertisement -

وطن – أفاد شهود عيان، بأن مئات المهاجرين الأفارقة تقطعت بهم السبل في ظروف مزرية في منطقة صحراوية جنوبي تونس، بعد طردهم من مدينة صفاقس الساحلية.

واندلعت التوترات العرقية هذا الأسبوع، وتحولت إلى أعمال عنف استهدفت المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، حيث فر العشرات من المدينة أو تم إجلاؤهم قسراً، بحسب موقع المونيتور.

قال عيسى كوني ، 27 عاما ، من مالي: “جئت لأنني سمعت أن حقوق الإنسان تحترم في تونس، لكن ما يحدث يظهر أن الأمر ليس كذلك”.

واندلعت الاضطرابات بعد جنازة رجل تونسي يبلغ من العمر 41 عاما قُتل طعنا في وقت سابق من الأسبوع في صفاقس، في مشادة بين السكان المحليين والمهاجرين، واعتُقل بعد ذلك ثلاثة مشتبه بهم ، وجميعهم من الكاميرون.

أشعل الطعن برميل بارود، حيث قال السكان إنهم سئموا من وجود المهاجرين في المدينة، حيث يتجمع الكثيرون قبل الانطلاق في قوارب مؤقتة إلى أوروبا.

صفاقس نقطة انطلاق لأوروبا

وصفاقس ، ثاني أكبر مدينة في شمال إفريقيا ، هي نقطة انطلاق للكثيرين الذين يأملون في الوصول إلى إيطاليا، العضو في الاتحاد الأوروبي عن طريق البحر، وغالبًا ما تكون جزيرة لامبيدوزا على بعد حوالي 130 كيلومترًا (80 ميلًا).

- Advertisement -

وشهدت تونس ارتفاعًا في الهجمات ذات الدوافع العنصرية بعد أن اتهم الرئيس قيس سعيد في فبراير الماضي، “جحافل” من المهاجرين غير الشرعيين بارتكاب أعمال عنف وادعاء “مؤامرة إجرامية” لتغيير التركيبة الديمغرافية للبلاد.

وتقول منظمات غير حكومية، إن مئات المهاجرين نُقلوا في حافلات إلى مناطق صحراوية في جنوب تونس ، بعضها بالقرب من الحدود مع ليبيا والبعض الآخر بالقرب من الحدود مع الجزائر ، وهما دولتان عبر منهما كثير من المهاجرين.

وقال كوني: “ليس لدينا ما نأكله أو نشربه. نحن في الصحراء”، موضحا أن عناصر الحرس الوطني قبضوا عليهم في صفاقس بعد اقتحام مقر إقامتهم.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، الشرطة وهي تطارد عشرات المهاجرين من منازلهم وسط هتافات السكان التونسيين، قبل تحميلهم في سيارات الشرطة.

وقال كوني إنه نُقل بالحافلة بالقرب من الحدود الجزائرية مع نحو عشرة مهاجرين آخرين كان يعيش معهم في صفاقس.

تحطم حلم أوروبا

قبل ذهابه إلى تونس، حيث كان يكسب رزقه من القيام بوظائف غريبة، عمل “كوني” لمدة عامين في ليبيا قبل أن تدفعه الاضطرابات هناك إلى المغادرة.

وبحسب كوني وشهود آخرين، وجد ما لا يقل عن 1000 مهاجر أنفسهم عالقين ومعدمين في الصحراء يوم الخميس بعد أن أجبروا على الخروج من صفاقس.

ويعتقد مامادو ديمبيلي ، مالي آخر ، يبلغ من العمر 31 عامًا ، أنه كان في طريقه لتحقيق حلمه في الوصول إلى أوروبا عندما اعترض خفر السواحل التونسي يوم الأربعاء القارب الذي كان يقله نحو إيطاليا مع 46 مهاجرًا آخرين قبالة صفاقس.

حاليا، يجد نفسه في الصحراء في جنوب تونس بعد أن اقتادته قوات الأمن التونسية مع مهاجرين أفارقة آخرين.

وقال ديمبيلي إنه جاء إلى تونس قبل خمسة أشهر، بهدف القيام بمحاولة للوصول إلى أوروبا ، ولا يريد العودة إلى الجزائر حيث عبر الحدود بشكل غير قانوني.

وقال: “مكثت في الجزائر ستة أشهر لمحاولة الوصول إلى أوروبا من هناك لكن ذلك لم ينجح. لذا جئت لأجرب حظي من تونس بدلا من ذلك”، وأضاف: “هناك صراع في مالي ولهذا غادرت.. أردت الذهاب إلى أوروبا للعمل حتى أتمكن من مساعدة عائلتي.”

وبصرف النظر عن أولئك الذين تم اقتيادهم قسرا إلى الصحراء، تدفق عشرات المهاجرين ، خوفا من انتقام السكان المحليين الغاضبين، يومي الأربعاء والخميس إلى محطة سكة حديد صفاقس؛ بهدف التوجه إلى مدن تونسية أخرى.

وصرح سليمان ديالو (28 عاما) من غينيا، أثناء احتجازه في صفاقس: “كنت نائما والعرب دخلوا المنزل ونهبوا المكان.. أريد أن أذهب إلى المنظمة الدولية للهجرة (المنظمة الدولية للهجرة) وسفارة غينيا كوناكري في تونس العاصمة.. أريد فقط أن أعود إلى بلدي. هذه هي وجهتي”.

مقتل تونسي طعنا

يُشار إلى أن النيابة العامة التونسية، كانت قد أعلنت يوم الثلاثاء، مقتل مواطن طعنًا بسكين في صدامات مع مهاجرين في مدينة صفاقس التي شهدت احتجاجات وأعمال عنف.

وقالت النيابة، إن الضحية من مواليد 1981، وإنه طُعن حتى الموت مساء الاثنين في مواجهات بين سكان أحد أحياء صفاقس ومهاجرين منحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء.

وبحسب النيابة، فقد تم توجيه الاتهام لثلاثة مهاجرين يُشتبه في ضلوعهم في جريمة القتل هذه ويحملون الجنسية الكاميرونية، وفق المعلومات الأولية.

بداية الصدامات

وبدأت هذه المناوشات يوم الأحد الماضي، حيث وقت تراشق بالحجارة بين مهاجرين وسكان من أحد أحياء صفاقس، تضررت خلالها مركبات ومساكن، فيما استخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لوضع حد للمواجهات، وأوقفت السلطات 34 شخصا من المهاجرين.

صفاقس نقطة انطلاق لإيطاليا

يُشار إلى أن مدينة صفاقس الساحلية الواقعة في وسط شرق تونس، تعتبر نقطة انطلاق لعدد كبير من المهاجرين غير النظاميين نحو أوربا وخصوصا إيطاليا.

وكثيرا ما يحتج سكان هذه المدينة، على وجود المهاجرين في مدينتهم مطالبين برحيلهم، وغالبا ما تقع صدامات لفظية أو جسدية في الأحياء الشعبية من المدينة حيث يقيم المهاجرون.