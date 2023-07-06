دنيا بطمة تهز مؤخرتها بفستان مثير وتعلق: ” أنا عزيز عليا الجهد” (فيديو)

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وطن– أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة، تساؤلات حول الرسالة التي تريد إيصالها، بأحدث فيديو نشرته، عبر حسابها على انستجرام

وظهرت دنيا بطمة في الفيديو، وهي في إحدى حفلاتها ترتدي فستان سهرة قصير بالأسود والفضي.

عزيز عليا الجهد

وأبرزت دنيا بطمة مؤخرتها للكاميرا، وبدأت تغني وترقص على الأغنية.

وما زاد الأمر غرابة، حين علقت الفنانة المغربية ساخرة: “المهم أنا عزيز عليا الجهد”.

في سياق آخر، نشرت دنيا بطمة صورها بفستان صيفي مثير جداً.

غلب على الفستان اللون الأخضر، والتصق بجسد دنيا كاشفاً تفاصيله، عدا أنه قصير وبلا أكمام، وبقصة صدر أِشبه بحمالة الصدر.

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ولم تعلق دنيا بطمة سوى باسم العلامة التجارية التي حصلت منها على الفستان المثير.

خربوشة

وكانت دنيا بطمة قد أعادت تسجيل أغنية “خربوشة” استجابة لطلب الجمهور وحرصت على الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، إلا أن زوجها السابق سربها ونشرها مباشرة وبثها أمام المتابعين.

وكالعادة وكما توقع المتابعون، لم تلق دنيا بطمة بالا لما أثاره طليقها محمد الترك، واستمرت في ممارسة حياتها بشكل طبيعي.

ونشرت دنيا بطمة عبر خاصية “الاستوري” على “انستغرام” مجموعة من الفيديوهات التي توثق استمتاعها بالبحر وسط أجواء خلابة.