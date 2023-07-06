ثريدز...شركة ميتا تطلق رسميا تطبيقها الجديد المنافس لتويتر

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وطن– أطلقت شركة التواصل الاجتماعي إنستغرام، المملوكة لشركة Meta Platforms Inc، تطبيق جديد للتراسل يحمل اسم ثريدزThreads” ” وهو تطبيق مصمم للتنافس مباشرة مع تويتر.

وفقا لموقع “livemint“، يتيح التطبيق للمستخدمين مشاركة النصوص والروابط وإجراء مُحادثات وسيكون من ناحية منافساً مباشراً لـ”تويتر”، المنصة “المتعثرة” التي يمتلكها المليادير الأمريكي إيلون ماسك.

مميزات التطبيق

كما ذكرت بلومبرج، فإن هذا التطبيق الذي تم الكشف عنه حديثًا من قبل منصة إنستغرام، سيسمح للمستخدمين بالتنقل عبر قوائم المتابعين الحالية وأسماء الحسابات من “إنستغرام” وهو تطبيق “ميتا” لمشاركة الصور والمقاطع المصورة الذي يستخدمه أكثر من ملياري مشترك.

وفي حديثه عن “ثريدز”، قال مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا” في منشور:”أعتقد أنه يجب أن يكون هناك تطبيق للمحادثات العامة به أكثر من مليار شخص. لقد حظي تويتر بفرصة للقيام بذلك ولكنه لم ينجح. آمل أن ننجح نحن.”

طلب العديد من المستخدمين المؤثرين لـ”إنستغرام” من الشركة إنشاء تطبيق قائم على النصوص، وفقاً لما ذكره كونور هايز، الذي يشغل منصب مدير منتجات لدى فيسبوك.



وقال هايز في مقابلة، دون الإشارة إلى “تويتر” على وجه التحديد: “كان صانعو المحتوى يقولون لنا، نريد بديلاً لما هو موجود، ولا نريد أن نبدأ من جديد ونكوّن قاعدة متابعين من الصفر.”

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اكتسبت المنصات المملوكة للميتا “إنستغرام” و”فيسبوك” سمعة جبدة بفضل سجلها الحافل في استنساخ منتجات من منافسين جدد على الإنترنت، والتي أثبتت نجاحها بشكل ملحوظ.

والجدير بالذكر أن خاصية “ريلز” (Reels) التابعة للشركة نسخة مقلدة من تطبيق المقاطع المصورة الواسع الانتشار “تيك توك”.

لقد تنافست تطبيقات شركة ميتا السابقة بشكل غير مباشر مع منصة تويتر من خلال جذب ناشري الأخبار والسياسيين والأفراد البارزين لإعطاء الأولوية للنشر على منصاتهم بدلاً من ذلك. تهدف هذه الإستراتيجية إلى جذب انتباه المستخدم ومشاركته.

منافس لتويتر

ومع ذلك، فإن إطلاق هذا التطبيق الجديد يمثل علامة بارزة في شركة، حيث إنها المرة الأولى التي تقدم فيها الشركة مباشرة تطبيقًا يشبه تطبيق تويتر، يستهدف بشكل صريح وظائف عملاق المدونات الصغيرة وقاعدة المستخدمين.

علاوة على ذلك، يبدو أن توقيت طرح الطبيق كان مثالي حيث استحوذ ماسك على تويتر مقابل 44 مليار دولار في أكتوبر.

تحديات متصاعدة تواجه منصة تويتر



منذ ذلك الحين، خضعت الشركة لتغييرات كبيرة، بما في ذلك تسريح العديد من الموظفين، وتنفيذ سياسات أكثر استرخاءً للإشراف على المحتوى، وتعريض المستخدمين والمعلنين لسلسلة من الصعوبات الفنية.

يواجه تويتر أيضًا تحديات مالية، مع انخفاض كبير في عائدات الإعلانات، كما أوضح مديرها في مارس.

كما شهدت الشركة التي يوجد مقرها في سان فرانسيسكو انخفاضًا مذهلاً بنسبة 50٪ في عائدات الإعلانات.

وفي محاولة لمعالجة هذه المشكلات وتعزيز العلاقات مع العلامات التجارية، عيّن ماسك مؤخرًا ليندا ياكارينو، المديرة التنفيذية السابقة لشركة NBCUniversal، كرئيسة تنفيذية جديدة.

حتى مع إطلاق تطبيق ثريدز، يفرض تويتر حاليًا قيودًا على عدد التغريدات التي يمكن للمستخدمين مشاهدتها يوميًا. يتم تنفيذ هذا التقييد كإجراء مؤقت لدرء برامج كاشط البيانات والروبوتات.

هذه القيود ليست سوى أحدث خطوة تدفع مستخدمي “تويتر” للبحث عن بدائل. لكن معظم المنافسين المباشرين السابقين للشركة، مثل “بلو سكاي” و”ماستودون”، لم ينشئوا شبكات كبيرة بما يكفي لمنح المنشورات نطاق وصولها وتأثيرها على “تويتر”.

ولا يزال العديد من الشبكات البديلة الجديدة تعمد أيضاً إلى إنشاء أنظمة لإدارة المحتوى الضار أو غير المناسب أو العنيف.

سيبدأ “ثريدز” العمل في ظل وجود أنظمة الشركة القائمة والمجربة بالفعل، وذلك بفضل البنية التحتية الحالية لـ “إنستغرام”.

وسيكون للتطبيق نفس قواعد المحتوى مثل “إنستغرام”، مع نفس عناصر التحكم لمنع ظهور منشورات من حسابات معينة أو حظرها بسبب المضايقات.

ويمكن للشخصيات العامة التي لديها حسابات موثقة على “إنستغرام” الاحتفاظ بشاراتها الزرقاء على منشورات “ثريدز”.

وسيكون التطبيق بدون إعلانات- في الوقت الحالي، إذ سينصب التركيز على إثارة اهتمام أكبر عدد من الناس بالتطبيق الجديد.