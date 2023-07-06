الخميس, يوليو 6, 2023
الرئيسيةحياتناثريدز...شركة ميتا تطلق رسميا تطبيقها الجديد المنافس لتويتر
حياتنا

ثريدز…شركة ميتا تطلق رسميا تطبيقها الجديد المنافس لتويتر

سيسمح التطبيق للمستخدمين بالتنقل عبر قوائم المتابعين الحالية وأسماء الحسابات من "إنستغرام" وهو تطبيق "ميتا" لمشاركة الصور والمقاطع المصورة الذي يستخدمه أكثر من ملياري مشترك.

كتب ايمان الباجي
ثريدز...شركة ميتا تطلق رسميا تطبيقها الجديد المنافس لتويتر
تطبيق ثريدز
- Advertisement -

وطنأطلقت شركة التواصل الاجتماعي إنستغرام، المملوكة لشركة Meta Platforms Inc، تطبيق جديد للتراسل يحمل اسم ثريدزThreads” ” وهو تطبيق مصمم للتنافس مباشرة مع تويتر.

وفقا لموقع “livemint“، يتيح التطبيق للمستخدمين مشاركة النصوص والروابط وإجراء مُحادثات وسيكون من ناحية منافساً مباشراً لـ”تويتر”، المنصة “المتعثرة” التي يمتلكها المليادير الأمريكي إيلون ماسك.

مميزات التطبيق

كما ذكرت بلومبرج، فإن هذا التطبيق الذي تم الكشف عنه حديثًا من قبل منصة إنستغرام، سيسمح للمستخدمين بالتنقل عبر قوائم المتابعين الحالية وأسماء الحسابات من “إنستغرام” وهو تطبيق “ميتا” لمشاركة الصور والمقاطع المصورة الذي يستخدمه أكثر من ملياري مشترك.

وفي حديثه عن “ثريدز”، قال مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا” في منشور:”أعتقد أنه يجب أن يكون هناك تطبيق للمحادثات العامة به أكثر من مليار شخص. لقد حظي تويتر بفرصة للقيام بذلك ولكنه لم ينجح. آمل أن ننجح نحن.”

مارك زوكربيرج
الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا”، مارك زوكربيرج

طلب العديد من المستخدمين المؤثرين لـ”إنستغرام” من الشركة إنشاء تطبيق قائم على النصوص، وفقاً لما ذكره كونور هايز، الذي يشغل منصب مدير منتجات لدى فيسبوك.

وقال هايز في مقابلة، دون الإشارة إلى “تويتر” على وجه التحديد: “كان صانعو المحتوى يقولون لنا، نريد بديلاً لما هو موجود، ولا نريد أن نبدأ من جديد ونكوّن قاعدة متابعين من الصفر.”

- Advertisement -

اكتسبت المنصات المملوكة للميتا “إنستغرام” و”فيسبوك” سمعة جبدة بفضل سجلها الحافل في استنساخ منتجات من منافسين جدد على الإنترنت، والتي أثبتت نجاحها بشكل ملحوظ.

والجدير بالذكر أن خاصية “ريلز” (Reels) التابعة للشركة نسخة مقلدة من تطبيق المقاطع المصورة الواسع الانتشار “تيك توك”.

لقد تنافست تطبيقات شركة ميتا السابقة بشكل غير مباشر مع منصة تويتر من خلال جذب ناشري الأخبار والسياسيين والأفراد البارزين لإعطاء الأولوية للنشر على منصاتهم بدلاً من ذلك. تهدف هذه الإستراتيجية إلى جذب انتباه المستخدم ومشاركته.

منافس لتويتر

ومع ذلك، فإن إطلاق هذا التطبيق الجديد يمثل علامة بارزة في شركة، حيث إنها المرة الأولى التي تقدم فيها الشركة مباشرة تطبيقًا يشبه تطبيق تويتر، يستهدف بشكل صريح وظائف عملاق المدونات الصغيرة وقاعدة المستخدمين.

تطبيق ثريدز
سيكون تطبيق “ثريدز” بدون إعلانات في الوقت الحالي

علاوة على ذلك، يبدو أن توقيت طرح الطبيق كان مثالي حيث استحوذ ماسك على تويتر مقابل 44 مليار دولار في أكتوبر.

تحديات متصاعدة تواجه منصة تويتر

منذ ذلك الحين، خضعت الشركة لتغييرات كبيرة، بما في ذلك تسريح العديد من الموظفين، وتنفيذ سياسات أكثر استرخاءً للإشراف على المحتوى، وتعريض المستخدمين والمعلنين لسلسلة من الصعوبات الفنية.

يواجه تويتر أيضًا تحديات مالية، مع انخفاض كبير في عائدات الإعلانات، كما أوضح مديرها في مارس.

كما شهدت الشركة التي يوجد مقرها في سان فرانسيسكو انخفاضًا مذهلاً بنسبة 50٪ في عائدات الإعلانات.

وفي محاولة لمعالجة هذه المشكلات وتعزيز العلاقات مع العلامات التجارية، عيّن ماسك مؤخرًا ليندا ياكارينو، المديرة التنفيذية السابقة لشركة NBCUniversal، كرئيسة تنفيذية جديدة.

حتى مع إطلاق تطبيق ثريدز، يفرض تويتر حاليًا قيودًا على عدد التغريدات التي يمكن للمستخدمين مشاهدتها يوميًا. يتم تنفيذ هذا التقييد كإجراء مؤقت لدرء برامج كاشط البيانات والروبوتات.

هذه القيود ليست سوى أحدث خطوة تدفع مستخدمي “تويتر” للبحث عن بدائل. لكن معظم المنافسين المباشرين السابقين للشركة، مثل “بلو سكاي” و”ماستودون”، لم ينشئوا شبكات كبيرة بما يكفي لمنح المنشورات نطاق وصولها وتأثيرها على “تويتر”.

ولا يزال العديد من الشبكات البديلة الجديدة تعمد أيضاً إلى إنشاء أنظمة لإدارة المحتوى الضار أو غير المناسب أو العنيف.

سيبدأ “ثريدز” العمل في ظل وجود أنظمة الشركة القائمة والمجربة بالفعل، وذلك بفضل البنية التحتية الحالية لـ “إنستغرام”.

وسيكون للتطبيق نفس قواعد المحتوى مثل “إنستغرام”، مع نفس عناصر التحكم لمنع ظهور منشورات من حسابات معينة أو حظرها بسبب المضايقات.

ويمكن للشخصيات العامة التي لديها حسابات موثقة على “إنستغرام” الاحتفاظ بشاراتها الزرقاء على منشورات “ثريدز”.

وسيكون التطبيق بدون إعلانات- في الوقت الحالي، إذ سينصب التركيز على إثارة اهتمام أكبر عدد من الناس بالتطبيق الجديد.

المصدرموقع livemint، ترجمة وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

إيلون ماسك يفاجئ مستخدمي تويتر بـ3 قوانين جديدة .. تعرفوا عليها

الهدهد

إيلون ماسك لن يتراجع.. هكذا يتدرب على قتاله المفترض مع مالك فيسبوك في قفص! (شاهد)

حياتنا

استعدادا لمواجهة ماسك..فيديو لزوكربيرغ مستعرضا مهاراته في الجوجيتسو يجتاج مواقع التواصل (شاهد)

الهدهد

“لا تثق بأحد” وصور ساخرة .. هكذا علق إيلون ماسك على تمرد فاغنر في روسيا

الهدهد

إيلون ماسك وعلاقته بالغواصة المفقودة.. هذا ما حدث قبل أيام من الرحلة المشؤومة

حياتنا

إيلون ماسك يدعو مارك زوكربيرغ لتحدٍّ في حلبة المصارعة!

الهدهد

شقيقة إيلون ماسك: يفترضون أن أخي يدفع عني كل شيء ويفرضون علي رسوماً مضاعفة

الهدهد

نادية عكاشة ترد بشأن حساب منسوب لها يغرد من دبي قلبت تغريداته تونس

حياتنا

سيصدمك عمره..أمريكي يتلقى عرض عمل في شركة إيلون ماسك “سبيس إكس”

حياتنا

هذا هو حجم ثروة ليندا ياكارينو الرئيس التنفيذي الجديد لتويتر

حياتنا

رقصة إيلون ماسك العجيبة وكأنه يتعذب تنتشر بجنون عبر مواقع التواصل (فيديو)

حياتنا

نوم إيلون ماسك .. أخيراً تخلص الملياردير من عادة تؤذي الدماغ معظمنا يقع فيها!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

لماذا رفض تبون وشنقريحة ترقية اللواء جبار مهنا لمنصب رئيس المخابرات وما علاقة المغرب؟!

هل أنت منهم؟ دراسة تكشف عن علامة فارقة عند الأشخاص ذوو الذكاء العالي

إيكونوميست: محمد بن سلمان مستعد لتجاوز المبادرة العربية للتطبيع ولكنه يطلب “مهراً” كبيراً

تقرير يكشف عن تفاصيل صفقة توقيع فوفانا مع النصر السعودي (صور)

جوني ديب في ظهور صادم أقلق محبيه.. هل التقدم في السن هو السبب؟

مصر.. مكتبة متخصصة في كتب الأطفال تروج للمثلية الجنسية وتثير الغضب (شاهد)

ياسمين صبري في إطلالة جريئة بالبكيني.. أنا في الجنة (شاهد)

لاعبة كراتيه تلكم منافستها على وجهها بدلاً من مصافحتها وهكذا تمت معاقبتها (شاهد)

موعد مباراة الهلال ضد فيلدين في وديات الأندية والتشكيلة

لهذا السبب عليك توخي الحذر إذا اخترت الجلوس بجوار النافذة على متن الطائرة عند السفر

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC