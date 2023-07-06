“بنكي الكبير”.. فتاة إماراتية تنفق أكثر من مليون دولار في أسبوع بفضل زوجها (فيديو)

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وطن- جذبت فتاة إماراتية تطلق على نفسها اسم Soudi، ملايين المتابعين عبر استعراض حياة الرفاهية التي تعيشها برفقة زوجها المليونير جمال.

ونشرت Soudi، فيديو يوثق حياتها في أسبوع، تحت عنوان “كم يكلف قضاء أسبوع مع زوجي المليونير”، لمتابعيها على تيك توك، والذين يتجاوز عددهم مليون و 100 ألف شخص

أكثر من مليون دولار

وبينت اللقطات التي نشرتها Soudi أنها تنفق على مستحضرات التجميل 3500 دولار، يخت جديد مليون و100 ألف دولار. عشاء 2000 دولار، عود برفيوم 1500 دولار، تسوق 10 ألاف دولار.

وكما يتبين من الفيديوهات، تزوجت Soudi من جمال في إبريل عام 2021، ويعيشان في دبي، ويتنزهان حول العالم من أجل السياحة.

حقق فيديو زواجهما 60 مليون مشاهدة على تيك توك، ويستعرضان حياتهما الفارهة والهدايا الثمينة التي يتبادلانها.

سبق أن وصفت الفتاة الإماراتية، زوجها بأنه بنك كبير، ما دفع البعض لمهاجمتها واتهامها بأنها تزوجته فقط من أجل المال.