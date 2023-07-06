الخليفي: مبابي لن يُغادر بالمجان وأمامه خياران لحسم مستقبله مع باريس

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وطن- صرح رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، بشأن تحديد مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي مع النادي الباريسي خلال الفترة المقبلة، بعد رفض اللاعب تفعيل عقده للبقاء مع الفريق حتى صيف 2025.

وقال القطري الخليفي، في تصريح صحفي خرج به عبر وسائل الإعلام الفرنسية المختلفة، ” كيليان مبابي عليه أن يقرر الأسبوع المقبل أو بعد أسبوعين ليس أكثر من ذلك”.

تصريح الخليفي عن مبابي

وأضاف رئيس نادي باريس سان جيرمان عن مستقبل مبابي، ” إذا لم يرغب اللاعب في التوقيع على عقد جديد مع النادي، فالباب مفتوح، لا أحد أكبر من النادي ولا لاعب ولا حتى أنا. الأمر واضح للغاية”.

كما وتابع الخليفي حديثه، ” كان لدينا اتفاق مع مبابي، وكان ذلك شفهياً وهذا سبب صدمتي وشعرت بخيبة الأمل”.

🚨 Al Khelaifi on Mbappé: “We do NOT want him to leave for free in 2024”. “Our position is clear. If Kylian wants to stay, we want him to stay. But he needs to sign a new contract”. “We don’t want to lose the best player in the world for free, it’s impossible”. pic.twitter.com/2n53QcOSLg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2023

وأردف، ” في كرة القدم، لا ترى أبداً أفضل لاعب لديك يغادر النادي مجاناً. هذا لن يحدث أبداً”.

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وختم، ” نريد بقاء مبابي لكنه لن يستطيع المغادرة بالمجان، فالأمر واضح وبسيط جداً. لقد كان اتفاقاً شفهياً وقد قال مبابي ذلك علناً في مقابلة. لذا فهو غير قابل للنقاش..”.

رحيل مبابي عن باريس سان جيرمان

وكانت تقارير صحفية، قد نشرت في وقت سابق تسريب النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي خاطب فيه إدارة نادي باريس سان جيرمان، طالب فيه برفضه تفعيل بند تمديد عقده حتى صيف عام 2025، وهو ما يسمح للاعب بالرحيل عن النادي بالمجان مع نهاية صيف 2024.

Al Khelaifi: "We want Mbappé to stay but he can't leave for free, it's very clear and simple". ⚠️🇫🇷 #PSG "It was a verbal agreement and Mbappé also said that publicly in an interview. So it's not debatable", told Le Parisien. pic.twitter.com/oJhm18qPcR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2023

كما واعتلى مبابي صدارة جدول هدافين الدوري الفرنسي الممتاز للموسم الثاني على التوالي، برصيد 29 هدفاً.

يذكر بأن عقد مبابي مع نادي باريس سان جيرمان ينتهي في صيف عام 2025، إلا أن بند يتيح للاعب الرحيل بالمجان مع نهاية موسم 2023-2023. وهو ما لا يريده إدارة النادي الباريسي.