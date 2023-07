الخليفي: مبابي لن يُغادر بالمجان وأمامه خياران لحسم مستقبله مع باريس

- Advertisement -

وطن- صرح رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، بشأن تحديد مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي مع النادي الباريسي خلال الفترة المقبلة، بعد رفض اللاعب تفعيل عقده للبقاء مع الفريق حتى صيف 2025.

وقال القطري الخليفي، في تصريح صحفي خرج به عبر وسائل الإعلام الفرنسية المختلفة، ” كيليان مبابي عليه أن يقرر الأسبوع المقبل أو بعد أسبوعين ليس أكثر من ذلك”.

وأضاف رئيس نادي باريس سان جيرمان عن مستقبل مبابي، ” إذا لم يرغب اللاعب في التوقيع على عقد جديد مع النادي، فالباب مفتوح، لا أحد أكبر من النادي ولا لاعب ولا حتى أنا. الأمر واضح للغاية”.

كما وتابع الخليفي حديثه، ” كان لدينا اتفاق مع مبابي، وكان ذلك شفهياً وهذا سبب صدمتي وشعرت بخيبة الأمل”.

