ابنة هيفا وهبي تتفجر أنوثة وتتمايل على أغنية والدتها “بوس الواوا” (فيديو)

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وطن- استعرضت البلوجر زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، جمالها المثير بإطلالة جديدة على أغنيات والدتها.

ونشرت زينب فياض عدة مقاطع عبر خاصية القصص المصورة على حسابها في “انستجرام“، وهي ترتدي ليجن أزرق، مع توب نصف بطن بنفس اللون.

قلبي حب

وتمايلت ابنة هيفاء وهبي على أغنية “قلبي حب” لوالدتها بأحد المقاطع.

وبالفيديو الآخر، استعرضت زينب نتائج عملية تجميل تحول شكل شفتيها إلى كرزة، مع وضع أغنية والدتها “بوس الواوا”.

وقبل أيام، أذهلت زينب ابنة هيفا وهبي متابعيها بجمالها الطبيعي، حين ظهرت بدون مكياج وهي تروح لأحد منتجات العناية بالبشرة.

هيفا لم تتنازل عن زينب

في سياق متصل، فجرت المحامية اللبنانية بشرى الخليل، مفاجأة تتعلق بهيفاء وهبي وابنتها الوحيدة زينب التي أنجبتها من زوجها السابق نصر فياض.

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وقالت بشرى خليل التي كانت محامية هيفاء أثناء طلاقها، إن الفنانة لم تتخل مطلقاً عن ابنتها، كما هو متداول.

وأضافت بشرى في لقاء معها: “هيفا أنا يلي طلقتها من زوجها وهو منعها تشوف بنتها.. زوجها السابق عملي وكالة وقلي ما بمضي على وكالة الطلاق حتى تتنازل هيفا عن رؤية ابنتها”.

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وأردفت: “رحت أنا و دقيت لهيفا وخبرتها ورفضت.. وقالتلي مش ممكن بنتي تكبر وتقول هي أمي يلي تنازلت عن شوفتي. ”

وختمت المحامية: “كتير احترمتها لهيفا بهيدا الموضوع”.