هل تخطط إلى السفر إلى أوروبا هذا الصيف؟ إليك كيف تتجنب فوضى الطيران

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وطن- هذا الصيف هو الأول منذ ثلاث سنوات تكون فيه حدود أوروبا مفتوحة تمامًا ورفعت فيه قيود السفر بالكامل بعد نهاية الوباء.

وخلال هذه الفترة، يرتفع الطلب على السفر بشكل كبير، حيث يرغب ملايين الأمريكيين في قضاء عطلاتهم الصيفية في أوروبا.

قد لا تكون المطارات والوجهات الأوروبية مستعدة لتدفق السياح، وقد نشهد موجة جديدة من اضطراب السفر مع زيادة أعداد الركاب خلال الأشهر الأكثر حرارة.

ماذا يحدث في أوروبا الآن؟

بالعودة إلى صيف عام 2022، اهتزت أوروبا بأسوأ اضطراب سفر شهدته منذ عقود، حيث بدأت الدول داخل الكتلة بشكل تدريجي في تخفيف القيود والترحيب بالأمريكيين – والأجانب الآخرين – مرة أخرى.

من طوابير طويلة تنتهي في ساحات انتظار خارج مباني المطارات إلى رحلات جوية تم إلغاؤها بشكل غير رسمي حيث تكافح شركات الطيران للحفاظ على مستويات التوظيف عند المستويات التشغيلية، تُرك السياح في أوروبا لتدبر أمورهم بأنفسهم وسط أزمة متفاقمة.

على الرغم من تدخل السلطات الأوروبية منذ ذلك الحين، وتكثيف الجهود لضمان عدم تكرار مثل هذه المشاكل، ستشهد أوروبا بالتأكيد هذه المرة صيفا سياحيا فوضويا.



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من جهته، حذر راؤول مدينا، المدير العام لشركة Eurocontrol، أن قطاع السياحة والسفر “مستعد بشكل أفضل” مما كان عليه في العام الماضي، حيث كانوا يعرفون ما يمكن توقعه والمجالات التي تحتاج إلى تعزيز، لكنهم أقروا بأنه ستكون هناك أشهر “صعبة” قادمة.

مضيفََا:”هذا الصيف في أوروبا يمثل تحديًا نظرًا لأن المجال الجوي المتاح لدينا أقل بسبب الحرب في أوكرانيا والاحتياجات العسكرية.”



ومع خطر حدوث فوضى في قطاع السفر هذا العام، نقدم لكم هذه النصائح التي نشرها موقع “traveloffpath” لتفادي إضطربات السفر في أوروبا.



السفر الخفيف

يمكن أن يقلل السفر بحقيبة يد واحدة إلى حد كبير من مخاطر التأثر بهذه الفوضى.



السفر بحقائب كثيرة يمكن أن يؤدي عادةً إلى فترات انتظار أطول في المطار وزيادة مخاطر فقدانها.

في عام 2022، انتشرت تقارير عن سوء التعامل مع الأمتعة في جميع أنحاء المطارات، مع وصول أكثر ما يصل إلى 26 مليون حقيبة بين يناير وديسمبر، وفقًا للبيانات التي شاركتها شركة تكنولوجيا الطيران SITA.

ومن خلال السفر بحقيبة واحدة والاحتفاظ بجميع متعلقاتك الشخصية معك في حقيبتك، فإنك بالتالي تقلل من مخاطر إضاعتها، ولن تحتاج إلى الخوض في متاعب الاتصال بشركة الطيران والسلطات للعثور عليها، أو الدخول في نزاع طويل للمطالبة بالتعويض.

السفر براً

عند السفر عن طريق البر في أوروبا، فإنك تتجنب طوابير طويلة في المطارات تمامًا وإجراء فحوصات فردية شاملة، والتي يمكن أن تضيف ساعات إلى الانتظار.

أوروبا قارة مترابطة للغاية، وداخل منطقة شنغن، الحدود سلسة. إن ركوب قطار بين دول أوروبية مختلفة يبدو أشبه بالسفر محليًا في بلد واحد، حيث لا توجد عمليات تفتيش على الحدود ولا مراقبة لجوازات السفر – كل ما تحتاج إلى تقديمه هو تذكرة صالحة إلى جانب هويتك.

وعلى الرغم من أنه قد يبدو أن السفر بالقطار يستغرق وقتًا أطول، فمن المحتمل أن تصل في وقت أقرب من زملائك المسافرين الذين يسافرون بالطائرة.

اختر شركة الطيران الخاصة بك بعناية

إحدى المشكلات الرئيسية التي تواجه السياح الذين يسافرون في أوروبا في موسم الذروة هي عدم قدرة شركات الطيران الموثوقة على الوفاء بوعدها والتي إما ستؤخر الرحلات بشكل كبير أو تقطعها في اللحظة الأخيرة، دون سابق إنذار.

لذا، إذا كنت تخطط السفر إلى أوروربا هذا الصيف، عليك إختيار الشركة التي ترغب في السفر معها بعناية وحذر.

السفر خارج المسار

سبب ازدحام أوروبا بالسياح هو أن معظمهم يصرون على السفر إلى نفس الأماكن بالضبط، مرارًا وتكرارًا، عامًا بعد عام.

لذا، ينصح الخبراء السفر باختار وجهات في أوروبا غير معروفة ولكنها ممتعة مثل اليونان، بلغاريا أو حتى جورجيا، وهي منطقة تقع بين أوروبا وغرب آسيا.