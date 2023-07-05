مريم حسين في إطلالة أنثوية صارخة بفستان مفتوح من الصدر حتى السرة كشف المستور (شاهد)

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وطن- واصلت الفنانة المغربية المثيرة للجدل، مريم حسين، الظهور بإطلالاتها الجريئة الممزوجة بالأنوثة الطاغية.

ونشرت مريم حسين عبر حسابها على “انستغرام” مجموعة من الصور التي توثق خضوعها لجلسة تصوير جديدة، أبرزت من خلالها مفاتن جمالها الأنثوية.

وظهرت مريم حسين في الصورة الاولى وهي جالسة على “بف” مرتدية فستان من الشيفون باللون الزيتي بأكمام طويلة مزركشة.

ميك آب برونزي

وأظهرت الصورة جمال وجه مريم حسين وملامحها الأنثوية التي أبرزها الميك آب البرونزي، مع تسريحة الشعر التي تناسبت مع إطلالتها بشكل كامل.

أفخاذ عارية

وفي محاولة جديدة لإبراز جمالها ومفاتن جسدها، ظهرت مريم حسين في الصورة الثانية وهي تقف مستندة على جدار أحد الابواب، ورافعة رجلها اليمنى بمستوى خصرها، لتظهر أفخاذها بشكل كبير، كاشفة عن حجم قصر الفستان.

وفي الصورة الثالثة الأكثر إثارة، ظهرت مريم حسين، جالسة مجددا على الـ”بف” بوضعية رجل فوق الأخرى، رافعة يديها لأعلى.

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فستان مفتوح من الصدر حتى السرة

الصورة الثالثة كشفت أيضا عن فتحة الفستان الأمامية الكبيرة ، والتي لم توضحها الصور السابقة، حيث كشفت الفتحة جسدها من رقبتها حتى سرتها.

يشار إلى أن الفنانة المغربية مريم حسين أرفقت مع صورها المثيرة التي نشرتها عبر “انستغرام” تعليقا قصيرا باللغة الإنجليزية قالت فيه:” كل شيء له جمال ، لكن لا يراه الجميع”.