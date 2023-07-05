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لاجئ سوري في النمسا يقتل زوجته بطريقة بشعة وحاول الانتحار بشكل أبشع (شاهد)

الشرطة استبعدت في الوقت نفسه وجود طرف ثالث في الجريمة وتنوي استجواب الشاب حال نجاته

كتب خالد السعدي
لاجئ سوري في النمسا يقتل زوجته بطريقة بشعة وحاول الانتحار بشكل أبشع
لاجئ سوري في النمسا يقتل زوجته
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وطن- أقدم لاجئ سوري يقيم في دولة النمسا، على قتل زوجته بتوجيه عدة طعنات في جسدها ما أسقطها جثة هامدة، ثم حاول الانتحار ملقيا بنفسه من الطابق الثالث في البناية التي يسكنها بالعاصمة فيينا.

تفاصيل الواقعة أوردها موقع “salzburg24” النمساوي، الذي قال إنّ اللاجئ السوري يبلغ من العمر 35 سنة، وعُثر عليه من قِبل جيرانه، مُلقى به في فناء البناء الواقع بالحي السادس عشر في منطقة برونين ماركت.

وتبين أن اللاجئ السوري قفز من الطابق الثالث، فبادر جيرانه فور العثور عليها بالتواصل مع الإسعاف التي حضرت على الفور رفقة الشرطة للتعامل مع الأمر.

العثور على جثة الزوجة

وخلال عمليات البحث والتحري، عثرت الشرطة على جثة زوجة اللاجئ السوري مقتولة في شقتها، بعد تعرضها للطعن، في حين اختفى أطفالهما الثلاثة.

ورجحت الشرطة، أن يكون اللاجئ المصاب هو من قتل زوجته البالغة من العمر 28 عاماً، ومن ثم انتحر، واستبعدت في الوقت نفسه وجود طرف ثالث في الجريمة.

وقالت الشرطة، إنها تلقت اتصالا من أحد الجيران بعدما شاهد الشاب السوري ملقى أمام البناية السكنية، مصابا بجروح خطيرة، لافتة إلى أن فرق الإسعاف حاولت إنقاذ الزوجة أيضاً، لكنها لقيت مصرعها.

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وأضافت الشرطة، أنها شرعت على الفور في اتخاذ إجراءات للحفاظ على حياة اللاجئ السوري الشاب، حيث نقل إلى المستشفى في حالة حرجة ودخل بعدها في غيبوبة، لافتة إلى العثور على سكين يُعتقد أنها استخدمت للقتل في مكان الحادث.

وأظهرت التحقيقات الأولية التي أجرتها الشرطة لهذه الواقعة، عدم وجود أي عنف منزلي من قبل على الزوجين كما لم تصدر أصوات شجار بينهما حسبما أفادت شهادات الجيران.

وبحثت الشرطة عن رسالة انتحار لربما يكون اللاجئ السوري قد دونها قبل محاولته الانتحار، إلا أنها لم تعثر على ذلك، فيما من المرجح أخذ إفادة الشاب السوري في حال نجا واستعاد عافيته.

لاجئ سوري في النمسا يقتل زوجته
لاجئ سوري في النمسا يقتل زوجته

لجوء السوريين إلى النمسا

يُشار إلى أنّ دولة النمسا تؤوي عددا كبيرا من السوريين، الذين لجؤوا إليها بعدما شرّدتهم الحرب الأهلية الطاحنة التي أغرقت البلاد منذ 2011.

والعام الماضي، كشفت تقارير نمساوية، أن اللاجئين السوريين في البلاد حلّوا بالمرتبة الثانية من حيث عدد طلبات اللجوء المقدّمة خلال الثلث الأول من العام، بعد طالبي اللجوء الأفغانيين.

وقالت التقارير، إن الطلبات من الأفغانيين شكلت العدد الأكبر بواقع 4245 طلبًا، ثم طلبات السوريين بـ3920 طلبًا.

عدد اللاجئين السوريين في النمسا

وفي المجمل، حل السوريون تاسعا في عدد اللاجئين المقيمين في النمسا، واقع 68 أل لاجئ، ضمن القائمة مليون و587 ألف لاجئ يعيشون في البلاد.

المصدرموقع "salzburg24" النمساوي، رصد وتحرير وطن

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