الأربعاء, يوليو 5, 2023
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حياتنا

كيف تزيل الرائحة الكريهة من المناشف؟ إليك طريقة فعالة وسهلة

إذا أردت التخلص من الرئحة الكريهة للمناشف، عليك بإستخدام الخل الأبيض وصودا الخبز

كتب ايمان الباجي
كيف تزيل الرائحة الكريهة من المناشف؟ إليك طريقة فعالة وسهلة
المناشف
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وطن- من المفترض أن تبدو المناشف مريحة وذات ملمس ناعم ورائحة رائعة. ومع ذلك، في بعض الأحيان قد يجد العديد من الأشخاص وأن مناشفهم فيها رائحة كريهة.

على الرغم من أن هناك العديد من الأسباب التي قد تجعل رائحتها كريهة، إلا أن المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، المعروفة باسم “السيدة هينش” قد أشارت إلى أن المناشف التي لها هذه الرائحة عادة ما تكون متعفنة ورطبة.

ووفقا لصحيفة “express“، عادة ما يقوم العديد من الأشخاص بوضع المناشف في سلة الغسيل وهي لا تزال مبللة أو رطبة، وقد يجدونها في النهاية بها رائحة غير عادية.

كيف تزيل الرائحة الكريهة من المناشف؟

كتبت أليكس بيكيت على صفحة السيدة هينش بشأن نصائح التنظيف على فيسبوك: “مرحبًا! هل هناك أي نصائح حول كيفية إزالة رائحة العفن من المناشف؟ في لحظة وبمجرد ما قمت باستخدامها، بدأت رائحة كريهة بالانبعاث منها، حتى بعد الغسيل، يمكنك شم الرائحة كذلك.”

تنظيف المناشف
الخل الأبيض وصودا الخبز من الأشياء يمكن أن تساعد في الحصول على مناشف ذات رائحة رائعة

من بين 50 تعليقًا تلقاها المنشور، اقترح غالبية أعضاء المجموعة أن تستخدم أليكس مزيجًا من صودا الخبز والخل الأبيض على المناشف.

قالت جانيس ويلكينز:”الخل الأبيض مع صودا الخبز هو الحل الأمثل الذي سيحد من الرائحة.”

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فيما كتبت كيم هويس:”اغسلوا المناشف عند 90 درجة. لا يوجد منعم للأقمشة، لكن الخل وصودا الخبز من الطرق الأخرى كذلك التي تحد من الرائحة.”

مضيفةََ:”استخدم المسحوق بدلاً من المنظفات السائلة. جفف غسيلك بالخارج، فرائحة الغسيل الجاف بالخارج جميلة.”

من جهتها، قالت مستخدمة أخرى تدعى ماري لودج: “بيكربونات الصودا والخل الأبيض تصنع العجائب مع المناشف ذات الرائحة الكريهة. إنها تجردهم من الروائح تمامًا.”

فيما علقت راشيل سويفت قائلة:”كوب من الخل الأبيض والقليل من صودا الخبز يعملان بشكل مذهل وكلا المنتجين رخيص الثمن وضروريان في المنزل.”

وكتبت مستخدمة أخرى تدعى كاتي إلسون: “أنا لا أستخدم منعم الأقمشة أبدًا. أفضل أن أبقيه طبيعيًا قدر الإمكان، لذلك ألتزم بصودا الخبز والخل الأبيض.”

حاول تنظيف الغسالة أولاََ

فيما اقترحت مستخدمة تدعى يولاندا فينجوي بتنظيف أولاً درج الغسالة ثم استخدام صودا الخبز والخل الأبيض لغسل المناشف.

قائلة في هذا السياق: “بيكربونات الصودا، تذوب في الماء الساخن، عليك أن تتركها تنقع لمدة ساعة إلى ساعتين.”

تنظيف المناشف
صودا الخبز

كل ما عليك فعله هو استخدم 125 جرامًا من صودا الخبز وأضف مباشرة فوقها 25 مل من الخل الأبيض في حجرة مكيف الأقمشة، ثم ابدأ تشغيل الغسالة في دورة غسيل 40 درجة.

كما أوصت بدورها المستخدمة ساندرا سيرينو بتنظيف الغسالة أولاً قبل وضع المناشف فيها.

المصدرإكسبرس البريطانية، ترجمة وتحرير وطن

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