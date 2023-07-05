الخميس, يوليو 6, 2023
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حياتنا

سلمى حايك تحتفل باليوم الوطني للبكيني بإطلالة مثيرة جداً لا تصدق (شاهد)

سلمى حايك احتفلت قبل أيام بأسبوع الرفاهية العالمي بإطلالة عارية من داخل الساونا

كتب خالد السعدي
سلمى حايك
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وطن- احتفلت نجمة هولييود المكسيكية-الأمريكية سلمى حايك باليوم الوطني للبكيني، حيث شاركت الممثلة ذات الأصول اللبنانية والبالغة من العمر 56 عامًا صورة جريئة جدا ولا تصدق بالبيكيني مع 25 مليون متابع لها على انستغرام.

وظهرت سلمى حايك وهي تقف في حمام السباحة مرتدية بيكيني خفيف من قطعتين كشف الكثير من مفاتن جسدها.

وأرفقت سلمى حايك مع الصورة تعليق قالت فيه:”هل تصدق أن البيكيني موجود منذ 77 عامًا فقط”، مضيفة “دعونا نأمل ألا يحظروه أيضًا”، مع هاشتاج “لا عودة” ، مؤكدا للمتابعين بأنها صورة حديثة.

ظهرت سلمى حايك وهي تقف في حمام السباحة مرتدية بيكيني
ظهرت سلمى حايك وهي تقف في حمام السباحة مرتدية بيكيني

سلمى حايك عارية داخل الساونا

وكانت النجمة العالمية قد احتفلت قبل أيام بأسبوع الرفاهية العالمي من خلال توثيق يومها الخالي من الإجهاد، حيث شاركت صورتين مشبعتين بالبخار وهي تغطي نفسها بمنشفتين داخل الساونا.

سلمى حايك عارية داخل الساونا
سلمى حايك عارية داخل الساونا
سلمى حايك عارية داخل الساونا
سلمى حايك عارية داخل الساونا

وعلقت سلمى حايك على صورتيه المثيرتين بالقول:” “احتضان القوة العلاجية للساونا والتعرق لإزالة لتوتر”، حيث أظهرت أفضل وضع لها وهي تغلق عينيها وتسترخي.

كيف تهتم سلمى حايك بتناسق جسدها؟

وتبدو سلمى حايك متناسقة وذات لياقة جسدية عالية، أكثر من أي وقت مضى، لكنها قالت أنها لا تعمل كثيرًا على ذلك ، موضحة أنها تعلمت تقنية العضلات مع اليوغا التصالحية.

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وقالت سلمى حايك لمجلة PEOPLE “” في لقاء سابق:”أعمل مع امرأة في لندن علمتني كيف أمسك جسدي بطريقة يتم فيها تنشيط العضلات طوال اليوم”.

وقالت:”لقد علمتني أن أمرن عضلاتي دون شدها. أنت ترخيها وتركز على الأجزاء التي يجب استخدامها ، ولكن ليس مع التوتر. إذا كنت على دراية بجسمك ، فسوف تفاجأ بالتأثير الذي يمكن أن يحدثه”.

المصدرانستجرام، رصد وتحرير وطن

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