الأربعاء, يوليو 5, 2023
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“رقص معلاية” مثير وفاضح في حفل بالسعودية يفجر الجدل (فيديو)

موجة غضب تجتاح السعوديين بعد انتشار مقاطع لرقص معلاية مثير في حفل بمحافظة بيشة

كتب باسل سيد
رقص معلاية
مطربة بملابس مثيرة جدا وضيقة تغني وتؤدي وصلة رقص فاضحة في الحفل الذي شهدته محافظة بيشة السعودية
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وطن – تداول ناشطون سعوديون عبر موقع التواصل تويتر مقاطع مصورة فجرت جدلا واسعا، تظهر مطربة متبرجة بملابس فاضحة وهي تغني وترقص على طريقة “رقص المعلاية”، في حفل بمحافظة “بيشة” السعودية، الواقعة في جنوب غرب المملكة والتابعة لمنطقة عسير.

ويشار إلى أنه منذ صعود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لسدة الحكم في المملكة وإنشائه هيئة الترفيه ـ أسند إدارتها لمستشاره تركي آل الشيخ ـ باتت مشاهد حفلات الرقص والغناء والمهرجانات الفنية من المشاهد المألوفة في السعودية، التي كانت تجرم قبل سنوات أي مظهر من هذه المظاهر وتعاقب عليه.

رقص فاضح بحفل في بيشة يثير غضب السعوديين

وأظهر المقطع المنتشر بين السعوديين، مطربة بملابس مثيرة جدا وضيقة كشفت مفاتنها، وهي تغني وتؤدي وصلة رقص فاضحة في الحفل الذي شهدته محافظة بيشة السعودية.

وكانت المؤدية التي ترقص ترتدي فستانا طويلا بأكمام، لكنه كان ضيقا جدا لدرجة ظهور منحنيات جسدها بدقة، وكانت تسدل شعرها على كتفيها، وهي ترقص بطريقة مثيرة تتعمد فيها إغراء الحاضرين، على طريقة “رقص المعلاية” الفاضح والمشهور في الخليج.

ولم يعرف إذا كانت المغنية الظاهرة بالمقطع سعودية أم أنها تحمل جنسية دولة عربية أخرى.

وفجر هذا المقطع موجة جدل واسعة بين العديد من السعوديين، الذين عبروا عن غضبهم من تفشي مثل هذه المشاهد المخلة في المملكة، تحت مسمى “الترفيه”.

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ردود أفعال غاضبة بعد انتشار مقطع الرقص الفاضح

وفي هذا السياق كتب مغرد باسم عبد الله عبد العزيز: “المرحلة الحالية من خطة هيئة الترفيه هي التوسع والانتشار بدلا من التركيز على المدن الكبيرة، والوصول إلى جميع المناطق وإقامة حفلات ماجنة فيها. حفلة غنائية ماجنة في بيشة.”

فيما دون ناشط سعودي آخر مستنكرا بشدة هذا المشهد: “ما تدري تتكلم عن الفوضى ولا عن ( الشنبات ) الذكور اللي حاضرين.”

وتابع: “أشياء غريبة لم نكن نعهدها… شيء غريب والله.. نسأل الله السلامة والعافية.”

من جانبه قال فرحان العنزي: “لا حول ولا قوة الابالله.. حسبنا الله ونعم الوكيل معقول وصل الحال عندنا كذا”.

وكتب “حسن” مهاجما الحضور في الحفل المثير: “والله الشرهه ع الزلايب اللي قاعدين.”

المهندس فيصل المنزوعي أوضح من ناحيته، أن سكان محافظة بيشة لا يقل عن ٣٠٠ الف نسمة، وحضور هذا الحفل لا يتجاوز 40 شخص “ولا نعلم عن هذا الحفل التافه إلا عبر التيك توك” حسب وصفه.

واستطرد موضحا: “لذا مجتمع بيشة محافظ معتدل لا يرضى بهذه التصرفات
الحفل لرجل أعمال أصله لا يرجع إلى مدينتنا ، لكن أسال الله أن ينظر في أمره وماله كما أنفقه.”

ويشار إلى أن هذه الحفلات الراقصة بدأت تنتقل عدواها من العاصمة السعودية الرياض، حيث تخصص لها هيئة الترفيه ميزانية ضخمة، إلى بقية مناطق السعودية.

فيما كانت مثل هذه الفاعليات من التابوهات المحرمة قديما في السعودية، حتى صعود ابن سلمان لسدة الحكم، وانقلاب سياسات المملكة رأسا على عقب على يديه على كافة المستويات دون استثناء.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن

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