هل تحتوي الطائرات الخاصة على دش؟

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وطن- يعتمد وجود المراحيض ونوعها، بما في ذلك توافر الحمامات، على عوامل مثل المدة المتوقعة للرحلات ونوع الطائرة وتكوينها.

فالطائرات التجارية المحددة، مثل Airbus A380، تتميز بدش في كبائن الدرجة الأولى. والطائرات الخاصة من ناحية أخرى دائما ما تكون مجهزة بمراحيض أو، في بعض الحالات، بدش.

اختيارات مصممة لاحتياجات معينة ونوع الطائرة

الطائرات ذات المحركات التوربينية والطائرات الخاصة لها رحلات طيران أقصر، وعادة ما تتراوح من ساعتين إلى ثلاث ساعات، لذا فهي لا تتطلب مرافق مراحيض واسعة النطاق.

أما بالنسبة للطائرات متوسطة الحجم التي تطير من 4 إلى 6 ساعات فهي تتطلب من ناحية توافر الحمامات، وفقا لما أورده موقع “simpleflying“.

وعتدما يتعلق الأمر بالرحلات الأطول لطائرات رجال الأعمال، التي تستغرق حوالي 10-12 ساعة، فهي تتطلب تجهيزات أكثر شمولاً.

طائرات فائقة الخفة

تحتوي الطائرات فائقة الخفة مثل HondaJet Ha-420 أو Cessna CJ4 أو Embraer Phenom 300 عادةً على مرحاض مغلق خاص يقع في الجزء الخلفي من مقصورة الطائرة.

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ومع ذلك، نظرًا لصغر حجم هذه الطائرات، فإنها لا تشتمل عادةً دش.

تشمل وسائل الراحة الموجودة عادةً في هذه الأنواع من الطائرات مرحاضًا وحوضًا به مرآة ومرافق تخزين. على الرغم من صغر حجمها، إلا أن هذه المراحيض مصممة بشكل جيد وعملية ومناسبة تمامًا لفترات الطيران النموذجية من 1-3 ساعات التي تقوم بها هذه الطائرات.

تجدر الإشارة إلى أن بعض الطائرات الخفيفة لا تحتوي على مراحيض. لكن على طائرات مثل Phenom 100 و Cessna Citation Mustang و Learjet 35، يمكن العثور على مرحاض شبه مغلق مع ستارة خصوصية بين قمرة القيادة والمقصورة.

طائرات متوسطة الحجم

تميل مرافق الحمام في الطائرات الخاصة متوسطة الحجم إلى أن تكون أكثر اتساعًا من الطائرات الخفيفة. من المهم أن نلاحظ أن الطائرات الخاصة القديمة متوسطة الحجم عادة ما تكون غير مجهزة بدُش على متنها لأنها لا تحتوي على أنظمة سباكة كاملة تسمح بمرور الدش.

ومع ذلك، في الجيل الأحدث من طائرات رجال الأعمال مثل Global 7500 و Gulfstream G600، من الممكن تضمين دش في مرحاض الطائرة.

وقد تم تجهيز أحدث طائرات مثل Dassault Falcon 7X و Falcon 8X و Falcon 10X بدش مطري في مقصورة مغلقة.

الطائرات كبيرة



ليس من المستغرب أن الطائرات الخاصة الكبيرة مثل Embraer Legacy 600 أو Gulfstream G650B، القادرة على الطيران لمدة 10 إلى 12 ساعة، توفر خيارًا لتضمين مقصورة دش.

علاوة على ذلك، توفر طائرات المقصورة الكبيرة هذه حمامات مجهزة تجهيزًا جيدًا تحتوي على مرحاض وحوض وافر ومساحة خزانة إضافية.

فطائرات بوينج بيزنس جيت (BBJ) وطائرات إيرباص كوربوريت جت (ACJ) تعد طائرات نفاثة كبيرة فاخرة ويختار بعض المالكين الخاصين بها حمامات متعددة، بما في ذلك مرافق السبا.

