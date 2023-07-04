نيمار في قلب فضيحة جديدة مع عارضة مثيرة.. هذا ما فعله بها وكشفته (شاهد)

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وطن – بعد أيام من اعتذاره لخطيبته على نشر خصوصيتهما، وفضح المؤثرة فرناندا كامبوس له بأنها ستخبر كل شيء عن علاقتها مع لاعب كرة القدم البرازيلي ونجم باريس سان جيرمان، نيمار الذي يواعد برونا بيانكاردي منذ شهور ، والتي يتوقع أن ينجب منها طفلا، فجرت عارضة أزياء عالمية قنبلة جديدة فيما يتعلق برسائل تلقتها منه.

ووفقا لما كشفه موقع “okdiario” الإسباني فقد نشرت سيليست برايت عبر خاصة “الاستوري” على حسابها في “انستغرام” صورة لمحادثة مع لاعب كرة القدم ، الذي رد عليها بوضع إيموجي “تصفيق”.

وقالت العارضة: “لم أكن أعرف من كان هذا الشخص قبل ذلك. لقد سئمت من رؤية رسائل كهذه من رجال لديهم زوجة أو صديقة. إنه ليس الوحيد. أعتقد أن على باقي الفتيات أيضًا أن يعطوا صوتًا أكبر لهذه الأشياء”.

رسالة للرجال

استغلت عارضة الأزياء ، التي لديها أكثر من مليون متابع على ملفها الشخصي على “انستغرام” ، الفرصة لإرسال رسالة إلى الرجال، قائلة:”يا رفاق ، كونوا أفضل ، لأننا نستحق الأفضل”.

وتمثل هذه الفضيحة مشكلة جديدة تؤثر بشكل كامل على نيمار وحياته الشخصية، والتي تستمر في إعطاء الكثير للحديث عنها على الرغم من حقيقة أن شريكته حامل منذ شهور.

نيمار يعتذر لخطيبته علنا

وكان نيمار قد تقدم باعتذار علني لخطيبته برونا بيانكاردي عما بدر منه وكشفه بانه اشترط عليها السماح له بممارسة الجنس معفتيات أخريات، قائلا:”لقد اعتذرت بالفعل عن أخطائي ، لكنني أشعر بوجوب المجيء علنًا وإعادة تأكيد ذلك. إذا تم الإعلان عن مسألة خاصة ، فيجب أن يكون الاعتذار علنيًا. أفعل هذا من أجلكما أنت وعائلتك”.

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وأضاف قائلا: “تبرير غير مبرر. أنه ليس من الضروري. لكني أحتاجك في حياتي. لقد رأيت مدى تعرضك لنفسك، وكم عانيت من كل هذا وكم تريدين أن تكوني بجانبي. وأنا بجانبك. لقد ارتكبت خطأ. كنت مخطئا في حق”.

وتابع: “لا أستطيع تخيل نفسي بدونك. لا أعرف ما إذا كان هذا سينجح ، لكنك اليوم على يقين من أنني أريد التجربة. سيسود هدفنا ، وسيفوز حبنا لطفلنا ، وسيقوي حبنا لبعضنا البعض”.