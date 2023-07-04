من هو البرتغالي جوتا ثالث صفقات اتحاد جدة السعودي وبديل حجازي؟!

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وطن- تعاقد اتحاد جدة السعودي مع النجم البرتغالي الواعد جواو فيليبي “جوتا” صاحب ال24 عاماً، ثالث صفقات النادي في سوق الانتقالات الصيفية بعد صفقة بنزيما وكانتي، وبديل المدافع المصري المخضرم أحمد حجازي الغائب عن صفوف الفريق بسبب الإصابة.

ووقع نادي اتحاد جدة السعودي (العميد)، مع البرتغالي جوتا القادم من صفوف فريق سيلتك الاسكتلندي لمدة 3 مواسم قادمة.

البرتغالي جوتا ثالث صفقات اتحاد جدة السعودي

وقال نادي اتحاد جدة السعودي، في بيان نشره عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” تم توقيع العقد الأحد مع اللاعب البرتغالي جوتا، بعد اجتيازه الفحص الطبي في أحد المراكز الطبية في مدينة دبي (الإمارات)”.

كما ويعد البرتغالي جوتا ثالث صفقات اتحاد جدة بطل الدوري السعودي للموسم المنصرم، بعد الفرنسيين كريم بنزيما ونغولو كانتي.

من جهته، قال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو المتخصص في سوق انتقالات كرة القدم، ” تعاقد اتحاد جدة مع البرتغالي فيليبي جوتا لمدة 3 مواسم قادمة. بصفقة بلغت قيمتها 25 مليون يورو”.

Official, confirmed. Al Ittihad sign Jota on permanent deal from Celtic, as called last week. 🟡⚫️🇸🇦 #AlIttihad Deal worth £25m, three year contract. Jota joins Kanté and Benzema @ Al Ittihad. pic.twitter.com/OCFj4VezHa — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2023

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وكان اتحاد جدة قد تعاقد مع كريم بنزيما بصفقة قياسية بلغت 200 مليون يورو قادماً من ريال مدريد الإسباني، ومواطنه نغولو كانتي القادم من نادي تشيلسي الإنجليزي بصفقة بلغت 100 مليون يورو هذا الصيف.

بديل أحمد حجازي

وأشارت صحيفة الرياضية السعودية، بأن صفقة التعاقد مع البرتغالي جواو فيليبي “جوتا”، لاعب سيلتك الاسكتلندي، يعد الخيار الأول البديل عن المدافع المصري أحمد حجازي، الغائب بسبب الإصابة على مستوى الرباط الصليبي.

كما ويعد البرتغالي جوتا أحد النجوم اللامعين على مستوى الجناح الأيسر في المنتخب البرتغالي للشباب.

بدأ اللاعب مشواره الكروي مع نادي بنفيكا البرتغالي وصولاً إلى الفريق الأول، كما وتوج مع الفريق بالدوري البرتغالي الممتاز في موسم عام 2019.

من هو البرتغالي جوتا؟!

وانضم اللاعب فيليبي جوتا إلى صفوف فريق سيلتك الاسكتلندي، بعد انتقاله على سبيل الإعارة لموسم واحد. كما ولعب مع صفوف فريق بلد الوليد في موسم 2020-2021.

كما وتوج البرتغالي جوتا بلقب الدوري الاسكتلندي مرتين مع الفريق في عام 2022 و2023، والكأس المحلي لهذا العام.