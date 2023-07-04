الثلاثاء, يوليو 4, 2023
الرئيسيةرياضةمن هو البرتغالي جوتا ثالث صفقات اتحاد جدة السعودي وبديل حجازي؟!
رياضة

من هو البرتغالي جوتا ثالث صفقات اتحاد جدة السعودي وبديل حجازي؟!

كتب فارس أبو شيحة
البرتغالي جوتا لاعب اتحاد جدة السعودي
تعاقد اتحاد جدة مع البرتغالي جوتا
- Advertisement -

وطن- تعاقد اتحاد جدة السعودي مع النجم البرتغالي الواعد جواو فيليبي “جوتا” صاحب ال24 عاماً، ثالث صفقات النادي في سوق الانتقالات الصيفية بعد صفقة بنزيما وكانتي، وبديل المدافع المصري المخضرم أحمد حجازي الغائب عن صفوف الفريق بسبب الإصابة.

ووقع نادي اتحاد جدة السعودي (العميد)، مع البرتغالي جوتا القادم من صفوف فريق سيلتك الاسكتلندي لمدة 3 مواسم قادمة.

البرتغالي جوتا ثالث صفقات اتحاد جدة السعودي

وقال نادي اتحاد جدة السعودي، في بيان نشره عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” تم توقيع العقد الأحد مع اللاعب البرتغالي جوتا، بعد اجتيازه الفحص الطبي في أحد المراكز الطبية في مدينة دبي (الإمارات)”.

البرتغالي جوتا
البرتغالي جوتا

كما ويعد البرتغالي جوتا ثالث صفقات اتحاد جدة بطل الدوري السعودي للموسم المنصرم، بعد الفرنسيين كريم بنزيما ونغولو كانتي.

من جهته، قال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو المتخصص في سوق انتقالات كرة القدم، ” تعاقد اتحاد جدة مع البرتغالي فيليبي جوتا لمدة 3 مواسم قادمة. بصفقة بلغت قيمتها 25 مليون يورو”.

- Advertisement -

وكان اتحاد جدة قد تعاقد مع كريم بنزيما بصفقة قياسية بلغت 200 مليون يورو قادماً من ريال مدريد الإسباني، ومواطنه نغولو كانتي القادم من نادي تشيلسي الإنجليزي بصفقة بلغت 100 مليون يورو هذا الصيف.

بديل أحمد حجازي

وأشارت صحيفة الرياضية السعودية، بأن صفقة التعاقد مع البرتغالي جواو فيليبي “جوتا”، لاعب سيلتك الاسكتلندي، يعد الخيار الأول البديل عن المدافع المصري أحمد حجازي، الغائب بسبب الإصابة على مستوى الرباط الصليبي.

كما ويعد البرتغالي جوتا أحد النجوم اللامعين على مستوى الجناح الأيسر في المنتخب البرتغالي للشباب.

تعاقد اتحاد جدة مع البرتغالي جوتا
تعاقد اتحاد جدة مع البرتغالي جوتا

بدأ اللاعب مشواره الكروي مع نادي بنفيكا البرتغالي وصولاً إلى الفريق الأول، كما وتوج مع الفريق بالدوري البرتغالي الممتاز في موسم عام 2019.

من هو البرتغالي جوتا؟!

وانضم اللاعب فيليبي جوتا إلى صفوف فريق سيلتك الاسكتلندي، بعد انتقاله على سبيل الإعارة لموسم واحد. كما ولعب مع صفوف فريق بلد الوليد في موسم 2020-2021.

كما وتوج البرتغالي جوتا بلقب الدوري الاسكتلندي مرتين مع الفريق في عام 2022 و2023، والكأس المحلي لهذا العام.

اقرأ أيضاً

رياضة

من هو البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال السعودي الجديد؟!

رياضة

رغم كبر سنه.. الحارس بوفون مطلوب في الدوري السعودي

رياضة

أهلي جدة السعودي يُوقع مع البرازيلي فيرمينو.. وهذه تفاصيل الصفقة

رياضة

بنزيما يُثير الجدل لدى عشاق ريال مدريد بهذا التصرف!

رياضة

لماذا رفض ستيفن جيرارد عرض تدريب الاتفاق السعودي؟!

رياضة

سيزامل رونالدو.. تفاصيل صفقة انتقال حكيم زياش إلى النصر السعودي

رياضة

بنزيما يرحب بمواطنه كانتي في اتحاد جدة على طريقته الخاصة والأخير يرد عليه (شاهد)

رياضة

عقد بنزيما مع اتحاد جدة السعودي في خطر لهذا السبب

الهدهد

الاستثمارات السعودية المهولة في كرة القدم.. دول رابحة وأخرى تدفع الثمن كثيرا

رياضة

راموس يُوقع مع أهلي جدة السعودي.. كم بلغت قيمة الصفقة؟!

رياضة

بعد موافقته على تدريب الاتفاق السعودي.. جيرارد يُريد التعاقد مع ثلاثي ليفربول هذا الصيف

رياضة

ما هو راتب كانتي الضخم الذي سيتقاضاه مع اتحاد جدة السعودي؟!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

كيليان مبابي برفقة شابة جميلة وعارية على الشاطئ.. توقيع هبة عبوك كشف سرها! (شاهد)

مصري يدوس على القرآن بقدميه ويسكب الخمر عليه تضامناً مع سلوان موميكا! (شاهد)

أزمة أحمد سعد تتفاقم.. وزارة الثقافة التونسية تكشف مفاجأة والنقابة تجبره على الاعتذار!

ياسمين صبري في إطلالة مثيرة على الشاطئ بدون بكيني! (شاهد)

تحذير هام بعد وفاة أحمد قنديل.. إياكم والحزن الشديد وهكذا يسبب الوفاة

أمير سعودي مثلي الجنس يستعرض جسده بملابس نسائية (فيديو)

تالا ابنة إنجي علي بملابس جريئة في أحضان محمد صلاح (شاهد)

أسد جنين.. فيديو يوثق شجاعة منقطعة النظير لبطل فلسطيني

سلوان موميكا العراقي حارق المصحف مذعور ويرتجف في بث مباشر

برج إيفل لم يحترق خلال احتجاجات فرنسا الأخيرة والصور المتداولة قديمة

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC