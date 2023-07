من هو البرتغالي جوتا ثالث صفقات اتحاد جدة السعودي وبديل حجازي؟!

- Advertisement -

وطن- تعاقد اتحاد جدة السعودي مع النجم البرتغالي الواعد جواو فيليبي “جوتا” صاحب ال24 عاماً، ثالث صفقات النادي في سوق الانتقالات الصيفية بعد صفقة بنزيما وكانتي، وبديل المدافع المصري المخضرم أحمد حجازي الغائب عن صفوف الفريق بسبب الإصابة.

ووقع نادي اتحاد جدة السعودي (العميد)، مع البرتغالي جوتا القادم من صفوف فريق سيلتك الاسكتلندي لمدة 3 مواسم قادمة.

وقال نادي اتحاد جدة السعودي، في بيان نشره عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” تم توقيع العقد الأحد مع اللاعب البرتغالي جوتا، بعد اجتيازه الفحص الطبي في أحد المراكز الطبية في مدينة دبي (الإمارات)”.

كما ويعد البرتغالي جوتا ثالث صفقات اتحاد جدة بطل الدوري السعودي للموسم المنصرم، بعد الفرنسيين كريم بنزيما ونغولو كانتي.

من جهته، قال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو المتخصص في سوق انتقالات كرة القدم، ” تعاقد اتحاد جدة مع البرتغالي فيليبي جوتا لمدة 3 مواسم قادمة. بصفقة بلغت قيمتها 25 مليون يورو”.

