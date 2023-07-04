الثلاثاء, يوليو 4, 2023
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ليوناردو دي كابريو مع حبيبته الجديدة.. من هي الحسناء الغامضة؟ (شاهد)

ليوناردو دي كابريو لديه نمط من إنهاء العلاقات عندما يبلغ عمر صديقاته 25 عامًا خوفاً من الالتزام الجدي

كتب رفيف عبدالله
ليوناردو دي كابريو
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وطن– ليس هناك شك في أن ليوناردو دي كابريو هو واحد من أشهر الممثلين العالميين ، وقد اكتسب شهرة بفضل دوره في فيلم “تايتنك”. وحصل لاحقًا على جائزة الأوسكار عن أدائه في The Revenant.

ومع ذلك ، في السنوات الأخيرة ، حظيت حياته العاطفية باهتمام أكثر من عمله على الشاشة الكبيرة.

حبيبة جديدة

يبدو أن ليوناردو دي كابريو كان لديه نمط من إنهاء العلاقات عندما يبلغ عمر صديقاته 25 عامًا.

ووفقًا لمصادر قريبة من الممثل ، فإن هذا القرار استند إلى اعتقاده بأن الأفراد في هذا لسن يبلغون النضج الكامل ويرغبون في التزامات أكثر جدية.

منذ انفصاله عن كاميلا مونرو ، كانت وسائل الإعلام تنتظر بفارغ الصبر أخبار الحبيبة الجديدة للممثل البالغ من العمر 48 عامًا.

امرأة غامضة

في الآونة الأخيرة ، كان ليوناردو دي كابريو في إجازة ، وكانت محطته الأولى في حي هامبتونز الحصري في نيويورك.

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حبيبة ليوناردو دي كابريو
وصل ليوناردو دي كابريو إلى هامبتونز في عطلة نهاية الأسبوع مع امرأة غامضة
ليوناردو دي كابريو
وصل الممثل ورفيقته عبر مروحية إلى الوجهة الصيفية الشهيرة

وصل دي كابريو بطائرة هليكوبتر إلى هناك للتمتع ببضعة أيام من الاسترخاء.

من هي حبيبة ليوناردو دي كابريو الجديدة؟

تمكن مصورون صحفيون من التقاط صور للممثل بزي غير رسمي. وسروالًا بنيًا رياضيًا وقميصًا أبيض. بينما أخفى هويته بنظارات شمسية وقبعة بيسبول زرقاء كما يظهر من الصور التي نشرتها “بيج سيكس“.

حبيبة ليوناردو دي كابريو
كانت ترتدي قميصًا قصيرًا وسترة جلدية وكعبًا
حبيبة ليوناردو دي كابريو
أمضى الحائز على جائزة الأوسكار وقتًا في باريس مع عارضة الأزياء البريطانية نيلام جيل وصديقها المقرب توبي ماجواير

ومع ذلك ، فإن ما لفت الانتباه هو وجود امرأة غامضة نزلت أيضًا من المروحية ووضعت حقائبها في سيارة دي كابريو.

حبيبة ليوناردو دي كابريو
أخبر مصدر صحيفة بيج سكيس أن دي كابريو وجيل لم يكونا متورطين عاطفياً
حبيبة ليوناردو دي كابريو
كان النجم في أوروبا مع العائلة والأصدقاء لأسابيع
حبيبة ليوناردو دي كابريو
شوهد أيضًا مع عارضة الأزياء ميغان روش البالغة من العمر 22 عامًا في وقت سابق من هذا الشهر على متن يخت في إيبيزا بإسبانيا

لا تزال هوية الشابة مجهولة لأنها أخفت وجهها بنظارات وقبعة ، عكس أسلوب رفيقها.

تتكهن بعض وسائل الإعلام بأن هذه المرأة الغامضة قد تكون صديقة ميغان روش.

المصدربيج سيكس - ترجمة وتحرير وطن

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