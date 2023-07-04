ليوناردو دي كابريو مع حبيبته الجديدة.. من هي الحسناء الغامضة؟ (شاهد)

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وطن– ليس هناك شك في أن ليوناردو دي كابريو هو واحد من أشهر الممثلين العالميين ، وقد اكتسب شهرة بفضل دوره في فيلم “تايتنك”. وحصل لاحقًا على جائزة الأوسكار عن أدائه في The Revenant.

ومع ذلك ، في السنوات الأخيرة ، حظيت حياته العاطفية باهتمام أكثر من عمله على الشاشة الكبيرة.

حبيبة جديدة

يبدو أن ليوناردو دي كابريو كان لديه نمط من إنهاء العلاقات عندما يبلغ عمر صديقاته 25 عامًا.

ووفقًا لمصادر قريبة من الممثل ، فإن هذا القرار استند إلى اعتقاده بأن الأفراد في هذا لسن يبلغون النضج الكامل ويرغبون في التزامات أكثر جدية.

منذ انفصاله عن كاميلا مونرو ، كانت وسائل الإعلام تنتظر بفارغ الصبر أخبار الحبيبة الجديدة للممثل البالغ من العمر 48 عامًا.

امرأة غامضة

في الآونة الأخيرة ، كان ليوناردو دي كابريو في إجازة ، وكانت محطته الأولى في حي هامبتونز الحصري في نيويورك.

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وصل دي كابريو بطائرة هليكوبتر إلى هناك للتمتع ببضعة أيام من الاسترخاء.

من هي حبيبة ليوناردو دي كابريو الجديدة؟

تمكن مصورون صحفيون من التقاط صور للممثل بزي غير رسمي. وسروالًا بنيًا رياضيًا وقميصًا أبيض. بينما أخفى هويته بنظارات شمسية وقبعة بيسبول زرقاء كما يظهر من الصور التي نشرتها “بيج سيكس“.

ومع ذلك ، فإن ما لفت الانتباه هو وجود امرأة غامضة نزلت أيضًا من المروحية ووضعت حقائبها في سيارة دي كابريو.

لا تزال هوية الشابة مجهولة لأنها أخفت وجهها بنظارات وقبعة ، عكس أسلوب رفيقها.

تتكهن بعض وسائل الإعلام بأن هذه المرأة الغامضة قد تكون صديقة ميغان روش.